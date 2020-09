Lo que no sabíamos sobre los rodajes de películas y te sorprenderá

Cuando nos sentamos delante de la gran o de la pequeña pantalla, nos suele gustar o no la película o serie que estamos viendo, pero no nos paramos a pensar en todo el trabajo que hay detrás. Es el guión, el director, los actores, la iluminación, el sonido, el maquillaje, los decorados... son muchos factores los que influyen en el resultado final de una película o una serie, pero también hay otro trabajo que no se ve y eso es lo que descubrimos en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

CASTING

Sin un reparto a la altura, una buena historia puede pasar sin pena ni gloria. Por eso, contar con los actores adecuados a la trama es una parte fundamental del resultado final de una película. Encontrar a los actores perfectos para cada historia es el trabajo del equipo de casting

Marichu Sanz es directora de casting de Acheron Films. 'A veces el actor o actiz que quiere el director, no está disponible y uno de las cosas que tene que hacer un director de castring, es proponer otras alternativas a la altura de lo que se pide' cuenta Marichu. 'Nosotros teneos una vase de datos de actores y actrices con los representantes que los llevan por que son ellos los que deciden que actor puede valer para el papel que tiene que hacer'

Cuando se va a organizar un rodaje, el director de casting se reune con el director de la película, para saber los perfiles que se necesitan y cuando se llega a la prueba ya ha habido una preselección de actores. 'Si el actor ha sidoelegido ya por el director y ha dicho que sí, en ese caso no hay casting para él, aunque lo normal que que se haga prueba a todo el mundo' asegura Marichu Sanz.

Hay veces que las pruebas para los actores y actrices pueden durar meses por que sean muchos los papeles a repartir o por la complejidad de lo que se busca y si el espectador sale de la película pensando que parecía que los papeles estaban hechos para los intérpretes, es que el trabajo de casting se ha hecho bien.

LOCALIZADOR

Un beso de película en mitad de la Gran Vía de Madrid, una cena familiar en un restaurante de lujo, una pelea familiar en la cocina de un modesto piso de barrio, un baño al atardecer en una concurrida playa o una copa en el bar de moda…

Los escenarios en los que se desarrollan las historias del cine y la televisión son parte de la historia. Para buscar el emplazamiento que mejor se adapte a un guion concreto existe la figura del localizador.

Daniel Villalba es cofundador de la empresa Coverset Locations. 'El trabajo del localizador comienza dos o tres meses antes del rodaje' afirma Daniel. 'El localizador es una figura que en España lo hace una sola persona, pero en otros países es todo un equipo y las labores son diversas. Localizas un espacio y después planteas la logística, pides los permisos de rodaje, administraciones públicas, carreteras, medio ambiente, comunidades de vecinos, ayuntamientos, etc...'

El localizador siempre tiene una base de datos y van haciedo catálogo a lo largo de los años de profesión. 'Siempre hay un porcentaje de localizaciones que sacas de tu archivo, otro porcentaje sale de añadidos a ese archivo y un porcentaje más pequeño que es búsqueda para el proyecto en concreto' asegura Daniel Villalba.

Una de las preocupaciones de un jefe de localizaciones es que el escenario del rodaje quede como estaba antes de empezar.

LOGÍSTICA

¿Dónde duermen, dónde comen, dónde son maquillados los actores?¿Cómo se mueve a 500 personas que pueden llegar a trabajar en un rodaje?

Peter Welter es socio y productor ejecutivo de la empresa Fresco Film. 'A la hora de buscar alojamiento para tentas personas a veces hemos tenido que repartir al equipo en 100 kilómetros a la redonda' asegura Peter. 'A la hora de comer tenemos muy en cuenta la época del año y evidentemente no vamos poner en invierno, verduras que crecen en verano. Nuestros menús son equilibrados, y solemos dar varias opciones'

La preciosa historia que hay detrás de Fresco Film. La fundadora de esta empresa fue Sara Nicoll, fallecida ya hace unos diez años. Ella era inglesa y fue pionera en ofrecer servicios de publicidad en los años 70. Se enamoró de Málaga y aquí montó su empresa actualmente convertida en lo que es FRESCO FILM, empresa de servicios de producción en España y Portugal.

DECORADOS

Cuando no se encuentra un escenario natural idóneo para rodar una película, hay que crearlo. Los encargados de hacer los decorados previos al rodaje, tienen la misión de hacernos creer que lo que vemos en la pantalla es real, aunque solo sean maquetas o escenarios de cartón-piedra... y de esa magia, se encargan unos ilusionistas de los que en España tenemos buenos ejemplos.

Ramón Moya es uno de los pioneros en crear decorados en nuestro país. Empezó hace 50 años y su empresa, ha trabajado para más de 250 películas y algunas de ellas te van a sonar. "El laberinto del Fauno", "Los otros", "Indiana Jones y la última cruzada", "1492, la conquista del paraíso", "Lo imposible" o "Gladiator". Pero en Decorados Moya no solo trabajan para el mundo del cine, también construyen escenarios para spots publicitarios o series y programas de televisión como "Masterchef".

Ramón Moya falleció en 2018 a los 79 años, pero su legado sigue en pie con su hijo José Luis Moya, constructor de decorados de esta empresa con medio siglo de vida.

'El director de arte es el que marca lo que quiere y que tipo de diseños necesita' cuenta José Luis. 'Por el tema de la meteorología son más conplicados los escenarios de exterior, pero hemos tenidos decorados de interior que por altura son muy complejos'

A veces los directores piden escenarios tan grandes que hay que hacerlos a escala, en formato maqueta; pero últimamente con los efectos de imagen, las recreaciones se hacen por ordenador.

Entre los premios Goya, los más importantes del cine español, no hay un premio específico para los creadores de decorados.