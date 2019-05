Pilar Cernuda: "Cuando conocí el mundo de las espías encontré que la realidad superaba la ficción"

Si un espía es un auténtico profesional, nunca sabremos que son espías; ni siquiera su propia familia. Pero algunos han decidido salir a la luz y contar sus historias y muchos de ellos son mujeres De eso, habla Pilar Cernuda en su nuevo libro.



‘Las espías españolas son las grandes desconocidas’ dice la escritora. ‘Hay mujeres que trabajaron en el espionaje español sin que lo sepamos, siempre se habla de hombres y se habal de Mata Hari, que además no era española, pero no tiene nada que ver con la media docena de mujeres que tuvieron un papel importantísimo en la primera y segunda guerra mundial. Ha habido una española trabajando para la resistencia, otra que hacía pasar a personas que huían del nazismo a pasar la frontera y otra que trabajaba para el servicio secreto soviético’.



‘Una espía española fue amante de Primo de Rivera y al mismo tiempo de Abd el Krim y gracias a ese doble papel salvó la vida del General Franco en dos ocasiones y eso cambió la vida de España porque de no ser así Franco habría muerto’ cuenta Pilar Cernuda.

‘Ser espía y mujer no es más o menos complicado que ser espía hombre, pero si que hay determinadas misiones que a una mujer le resulta más fácil hacer’ asegura Cernuda.



NO SABES NADA DE MÍ



“No sabes nada de mí” es un recorrido por las vidas de las espías españolas. Mujeres con un sexto sentido que han conocido desde dentro la lucha contra el terrorismo de ETA y el yihadismo, que han participado en operaciones de riesgo y de contraespionaje, entrenadas para preservar el anonimato en un mundo de hombres. Mujeres a las que el amor a su país les hizo afrontar innumerables peligros.

Pilar Cernuda se ha adentrado en el CNI, antes CESID, para hablar con todas ellas, desde las pioneras a las espías actuales, para ofrecer un testimonio de primera mano que sirve para romper tópicos y narrar secretos y sentimientos nunca antes desvelados. Una de esas mujeres es María Dolores Vilanova, la primera secretaria general del CESID.