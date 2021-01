Lola Flores se convirtió en 1987 en 'Lola de Hacienda'

La Noche de COPE con Adolfo Arjona, repasa los acontecimientos y personajes que fueron noticia en 1987.En el ámbito internacional ese año el protagonista era el atleta Ben Johnson, que se convertía en el hombre más rápido del mundo, mientras que en España ese año la protagonista fue Lola Flores.

LOLA FLORES

Lola Flores o 'Lola de Hacienda', como fue bautizada en el 87. Y es que en marzo de aquel año la Fiscalía de Madrid presentaba una querella contra ella por un presunto delito fiscal.

No había presentado declaración de la renta en los ejercicios fiscales de 1982, 1983, 1984 y 1985. Hacienda le reclamaba 145 millones de pesetas. Dos años después comenzó el juicio en el que Lola Flores pronunció frases para el recuerdo como aquel "Señor juez, no quiero ablandarle el corazón, sino pedirle que sea justo. Yo no he estropeado la imagen de Hacienda, sino que ha sido Hacienda quien me ha estropeado a mí. Y como mañana es el día de mi santo le pediría a Hacienda que me mandara un ramo de flores". Célebre fue también el momento en el que pedía una peseta a cada español para saldar la deuda con el Fisco.

Finalmente Lola Flores no tuvo que entrar en prisión, pero sí pagar una multa de 28 millones de pesetas por no haber pagado a Hacienda.

CANÍVAL DE MILWAUKEE

Su nombre era Jeffrey Dahmer. De niño ya se entretenía mutilando sin piedad a animales... unos años después acabó asesinando, desmembrando y devorando a 17 jóvenes.

Su figura ha quedado para siempre en la cultura popular, a veces de una forma macabra: de él se han vendido llaveros, camisetas y delantales y ha sido protagonista de canciones, chistes y comics. Sus andanzas también han sido reflejadas en la gran pantalla... tres películas profundizan en su infancia y en sus crímenes.

Su cerebro, el cerebro de un psicópata… de un auténtico asesino sin escrúpulos, fue extraído para su posterior estudio… para encontrar alguna pista que pudiera explicar tanta maldad.

Condenado a 15 cadenas perpetuas, Jeffrey Dahmer fue asesinado en prisión por un recluso negro, que le reprochaba haber matado, sobre todo, a hombres de color.

PRIMEROS PREMIOS GOYA

La primera ceremonia de entrega de los Premios Anuales de la Academia fue presentada por Fernando Rey y contó con la asistencia de los Reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Fue en 1987.

La mejor película de aquella primera edición fue "El viaje a ninguna parte" dirigida por Fernando Fernán Gómez , con José Sacristán como protagonista, que se llevó 3 galardones, entre ellos Mejor Película y Mejor Dirección.

U2

Uno de los mayores conciertos de la historia de la música en España, tuvo lugar el 15 de julio de 1987 en el Santiago Bernabeu.

Dicen que es el concierto donde más gente se ha colado. El aforo era para 75.000 personas, pero se llegó a las 135.000. Las entradas costaron 1.500 pesetas, unos diez euros de ahora, se agotaron en tres días y en las reventa se llegaron a pagar 20.000, unos 120 euros. Por cierto, que esa noche Pretenders y UB40 fueron los teloneros de U2.