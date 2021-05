El mensaje de Ana Torroja que quita la ilusión a sus fans: "Mecano no va a volver nunca"

Ana Torroja comenzó su carrera musical a los 17 años. Y lo hizo acompañada por dos buenos amigos, los hermanos Cano. Los tres formaron el grupo 'Mecano' y nos hicieron bailar y cantar éxitos durante once años. Temas que seguro eres capaz de tararear como 'El 7 de septiembre', 'Mujer contra mujer', 'No controles', 'Hoy no me puedo levantar', 'Hijo de la luna'...

Unos años después de que se rompiera el grupo, Ana Torroja grabó en solitario, pero no fue hasta 2003 cuando se atrevió a emprender una gira y subirse a un escenario.





AÑORANZA DEL PÚBLICO

“Sentía necesidad vital y añoranza del público y de los escenarios. Ya llevaba mucho tiempo sin hacer gira y me lancé a subirme a un escenario sola, sin ser ya la vocalista de 'Mecano'”, recuerda en 'La Noche de Adolfo Arjona'.

Relata que fue difícil tomar la decisión de emprender una gira porque sabía que tenía que cantar los clásicos de 'Mecano', es decir, las canciones que la gente quería escuchar en directo, y también añadir los nuevos temas de Ana Torroja.

“Al principio me pesaba un poco la sombra de 'Mecano', porque era, y soy consciente, de que la gente quería que volviera el grupo y estaba segura también de que no iba a pasar y así ha sido... y así va a ser. Pero lo que me preocupaba en los inicios de mi carrera en solitario era que el público no echara de menos a nadie... ni a Nacho ni a Jose. Y creo que lo he conseguido, al menos así me lo dicen muchos seguidores tras los conciertos”, asegura la que durante once años fue vocalista del grupo madrileño.

La cantante recuerda que la gira que emprendió en 2003 en solitario, tras separarse de los hermanos Cano, no salió del todo bien económicamente: “Fue una gira hecha con toda mi cabezonería, con todo mi esfuerzo y mucho trabajo porque quería llevar un espectáculo como pensé que la gente se merecía. Y tanto el público como los que te contrataban pensaban que no era suficiente siendo Ana Torroja sola sin 'Mecano'”.

Recuerda aquella gira con mucho pudor al salir al escenario. “La gente estaba expectante. Sentía que el público quería ver por dónde iba a salir yo. Incluso yo misma estaba expectante. Pero a partir de la cuarta o quinta canción ya el concierto marchaba como tenía que ser”, asegura Ana Torroja durante su conversación con Adolfo Arjona.

CARRERA EN SOLITARIO

Cuando se disolvió el grupo sus tres miembros comenzaron carreras en solitario.Nacho Cano publicó varios discos, aunque años después se dedicaría a la composición de espectáculos musicales. En el caso de su hermano, José María Cano, compuso una ópera lírica y grabó un álbum como cantautor, aunque actualmente vive retirado de la música. Por su parte, Ana Torroja es la única que sigue subiéndose a un escenario con frecuencia y la única que sigue haciendo disfrutar al público con los grandes éxitos de 'Mecano'.

“A medida que he hecho giras en solitario he ganado confianza, pero al principio tenía cierto pudor porque era consciente de que la gente cuando escucha el nombre de Ana Torroja visualiza 'Mecano', pero faltaban ellos dos. Ahora creo que lleno bien el hueco. Siempre he intentado explicar que no soy 'Mecano', que era la vocalista y solo una tercera parte”, aclara en COPE.





CONTAGIADA POR CORONAVIRUS

La cantante, que reside actualmente en México, se plantea viajar a Estados Unidos para poder ser vacunada. Ella sabe lo que es estar contagiada por coronavirus, aunque “afortunadamente pasó, y pasó leve”, describe en 'La Noche de Adolfo Arjona'. Ahora se encuentra bien y con ganas de que todo pase para retomar su carrera musical.

