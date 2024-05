Mario Picazo sobre uno de los grandes retos de la humanidad: “Esperemos que no seamos tan tontos"

La humanidad se enfrenta a grandes retos en un futuro a corto, medio y largo plazo. ¿Te has llegado a plantear si habrá alimentos para todos cuando en el planeta Tierra el número de habitantes supere los 10.000 millones? Y, ¿cómo y cuándo ganaremos la batalla al envejecimiento y a enfermedades como el cáncer o el Alzheimer? ¿Seremos capaces de predecir con exactitud un terremoto o un tsunami? ¿Seremos capaces de desviar un tornado para evitar muertes y destrucción? ¿Estamos a tiempo de frenar el deshielo de los polos y de los glaciales, es decir, de frenar el cambio climático? En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ hablamos con expertos sobre los grandes retos que tiene la humanidad por delante.

CONTROLAR EL TIEMPO

En el futuro, el control de la meteorología se perfila como uno de los desafíos más complejos y fascinantes para la humanidad. A medida que avanza la tecnología, surge la posibilidad y la tentación de influir en el clima para prevenir desastres naturales. Por ejemplo, evitar largos periodos de sequía, impedir lluvias torrenciales, controlar tornados, huracanes, devastadores tsunamis…¿Será capaz el ser humano de controlar la naturaleza en un futuro? ¿Quién lo haría y bajo qué criterios? ¿Estaría regulada bajo leyes internacionales? ¿Se podría convertir la meteorología en un arma?

En ‘La Noche de Adolfo Arjona’ el catedrático de análisis geográfico regional en la Universidad de Alicante, es presidente de la Asociación Española de Geografía, Jorge Olcina, responde a estas y otras muchas cuestiones:“Lo que es pronóstico para avisar de posibles temporales fuertes, granizadas, lluvias torrenciales, o secuencias de sequía más o menos prolongadas, eso ya se está haciendo, es decir, ahí ya hay un conocimiento que permite avanzar, pues a veces con pocas horas de antelación, o a veces con varios meses de adelanto, cómo va a sucederse una temporada de cultivo, ¿no? Otra cosa sería intentar manipular esos fenómenos atmosféricos, que lloviera cuando quisiéramos, o que no lloviera cuando no lo deseáramos, o que no hiciera viento, es decir, lo que sería la manipulación más directa de los fenómenos atmosféricos. Y ahí entramos en un tema ético, porque hasta qué punto el ser humano, digamos, podemos estar dotados para alterar el funcionamiento normal de nuestra naturaleza, y luego la falta de una legislación a nivel internacional que permitiera de alguna manera controlar estos procesos. En fin, es una cuestión bastante delicada”.

FRENAR CAMBIO CLIMÁTICO

Junto a controlar la meteorología, el ser humano tiene por delante otro gran reto: frenar el cambio climático.“Sí, es uno de los grandes retos. Tenemos varios, pero yo creo que es estar muy alto de la lista y no es una cosa nueva. Yo creo que ese reto lleva años presente. Lo que pasa es que yo creo que los humanos todavía no lo hemos abordado. Lo hemos abordado debidamente y ahora parece que empezamos a abrir los ojos ante algunas situaciones más extremas”, asegura el meteorólogo Mario Picazo en los micrófonos de COPE.

Según una simulación realizada por investigadores de la Universidad de Victoria en Wellington, el aumento más rápido del nivel del mar se producirá entre 2065-2075, creando “un circuito de retroalimentación complejo provocando un caos climático”. A raíz de ese documento Adolfo Arjona se pregunta: “¿Cuánto puede llegar a subir el nivel del mar a medio y largo plazo? ¿Estamos hablando de centímetros? ¿Hablamos de metros?

“Esa es una muy buena pregunta porque depende de qué hagamos los humanos entre ahora y mediados de siglo en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y en cuanto al uso de nuestra superficie, bosques, suelos y demás. Entonces, lógicamente, si emitimos más gases como el CO2 o el metano y a la vez nos vamos cargando poco a poco los sumideros de carbono,lo que tenemos, la acumulación va a ser tal que el deshielo se va a acelerar mucho más y va a ser mucho más contundente provocando un aumento mucho mayor. Se barajan cifras de 30 centímetros, pero también se habla de metros. Y cuando llegamos a unos niveles catastrofistas de emisiones, de escenarios, digamos, los peores que podemos tener en cuanto a cambio climático, esas cifras pasan ya de los metros. Entonces, esperemos que los humanos no seamos tan tontos, por decirlo así, como para dejar que eso realmente ocurra”, concluye el conocido meteorólogo Mario Picazo.

ALIMENTOS PARA TODOS

Otro de los grandes retos al que hay que dar solución es a la alimentación. Según datos de Naciones Unidas, actualmente en el mundo vivimos 8.000 millones de personas. Según sus estimaciones, en el año 2080 (es decir, cuando tu hijo o hija recién nacida tenga 56 años) la población mundial será de 10.400 millones de habitantes. ¿Habrá educación para todos? ¿Habrá vivienda para todos? ¿Habrá alimentos para todos? A estas preguntas responde en ‘La Noche de Adolfo Arjona’ la doctora Ana García, coordinadora ejecutiva del Máster en Sostenibilidad del Centro de Estudios Internacionales de Barcelona inscrito a la Universidad de Barcelona.

“Depende de cómo comamos, es decir, depende de cómo evolucionen nuestras dietas en relación a este desafío. Y, por mantener el foco global, yo creo que es interesante mencionar un estudio que se publicó en la revista Nature en 2020 en el que afirmaba después de hacer una serie de proyecciones, que es posible alimentar a 10.000 millones de personas sin emitir más gases de efecto invernadero. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer transformando los sistemas alimentarios hacia patrones de producción y consumo que sean más sostenibles, como reduciendo, por ejemplo, el desperdicio de alimentos y cambiando hacia dietas más ricas en consumo de alimentos vegetales y con menos alimentos animales, en particular carne”, resume la experta.

Si quieres escuchar los testimonios completos de los expertos, escucha este programa especial en ‘La Noche de Adolfo Arjona’, al que hemos querido titular ‘Los grandes retos de la humanidad’.

