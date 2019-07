Los mejores éxitos musicales de Marc Anthony

El artista de origen puertorriqueño nacido en el Harlem hispano de Nueva York no grababa desde el año 2013 y este es su octavo disco de salsa

Este nuevo álbum nos da pie a repasar las mejores canciones de la carrera musical de Marc Anthony que comenzó comienza cantando en inglés junto a Little Louie, en un disco que se tituló genéricamente “When the night is over” publicado en octubre de 1991. Pero cuando empieza a darse a conocer es a raíz de grabar sus tres primeros trabajos cantados en español. El primero sale al mercado en enero de 1993 y se titula genéricamente “Otra nota”.

INICIOS

Uno de sus primeros éxitos fue una versión del tema “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, que Marc Anthony incluyó en el álbum de su debut como cantante en solitario y en castellano, un trabajo que consiguió ser doble platino y uno de los más vendidos de la historia de la salsa.

Su segundo álbum se publicó en mayo del 95 y su éxito vino precedido por la grabación de un dúo con la cantante puertorriqueña conocida como La India, en un evento llamado “La combinación perfecta” en el que participaron numerosos artistas de la salsa. Ese segundo álbum de Marc Anthony se tituló genéricamente “Todo a su tiempo”, con el que consiguió el cuádruple platino, vendiendo más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo y siendo nominado por primera vez a los Grammy.

Pero su consagración llegaría con su tercer disco. Era octubre de 1997 y se llamó “Contra la corriente”.

Con este nuevo disco, Marc Anthony amplía las fronteras de su música, pasando de Estados Unidos a gran parte de América Latina, Europa e incluso Japón y además ahora sí, consigue su primer Grammy y el premio Billboard de la música latina.

CONSOLIDACIÓN

A partir de 1999 Marc Anthony comienza a ser requerido para colaborar con otros artistas. Una de las colaboraciones más conocidas, llegaría con la cantante canadiense Tina Arena para cantar juntos una canción de la banda sonora de la película “La mascara del zorro”.

El éxito de esta colaboración, le valió la firma de un contrato con la discográfica Sony, comprometiéndose a grabar 3 discos de baladas pop en inglés con miras al mercado estadounidense.

El primero de esos tres álbumes se llamó como él, el tema estrella aparecía tanto en inglés como en español y ganó el Grammy Latino a la Canción del año. Su título “I need to know” o lo que es lo mismo “Dímelo”.

Tras el éxito de su disco homónimo, en el año 2002 el artista publica un nuevo disco en inglés del que vendió más de un millón trescientas mil copias titulado genéricamente “Mended”.

Pero Marc Anthony no olvidó durante ese tiempo a sus fans hispanohablantes y entre disco y disco en inglés, publicó un trabajo en español titulado genéricamente “Libre” que fue nominado a los Grammy

El año 2004 fue muy fructífero musicalmente para Marc Anthony, ya que entre junio y julio publica dos nuevos álbumes de estudio.

El primero se tituló genéricamente “Amar sin mentiras” y entre sus temas se encontraba una canción que le dio título al segundo, “Valió la pena”.

El primero de estos dos discos de 2004 le valió a Marc Anthony su segundo Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Pop Latino; y con el que sacó al mercado un mes después consiguió ganar el Grammy Latino al Mejor Álbum de Salsa.

El siguiente disco fue un “grandes éxitos” y se publicó en 2006 bajo el título genérico de “Sigo siendo yo” y no sería hasta el año 2007 cuando saldría a la calle un nuevo disco.

En esta ocasión venía en formato de banda sonora de una película titulada “El cantante”, en la que él mismo interpretaba al legendario artista puertorriqueño Héctor Lavoe, ídolo de la salsa en los 70 y los 80.

Esta banda sonora fue un éxito total en ventas. Estuvo 6 semanas como número 1 de las listas latinas y con ella obtuvo su tercer Grammy latino como mejor álbum de salsa.

ÚLTIMAS GRABACIONES

En 2010 se publicaba un nuevo disco de Marc Anthony, su título “Iconos” y el sencillo de presentación fue una versión del tema de José Luis Perales “Y como es él”.

El álbum “3.0” de Marc Anthony salió a la venta en julio de 2013 y la gira que lo acompañó se llamaba “Cambio de piel”, igual que el segundo sencillo del álbum.

El último álbum de Marc Anthony se publicó el pasado mes de mayo y se titula genéricamente "Opus". En agosto comienza la gira en Colombia y la terminará en diciembre en su país de origen, Puerto Rico.