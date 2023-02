Javier Castillo, el autor de moda en las librerías y en Netflix: “Alucinante”

La de Javier Castillo se ha convertido en una de las firmas más aclamadas de la literatura española actual. Un éxito en las librerías -que se ha reafirmado tras la publicación de su última novela, 'El cuco de cristal'- que se ha trasladado también a la ficción televisiva.

La adaptación de su libro 'La chica de nieve' para Netflix se ha convertido en unos de los grandes fenómenos de la plataforma: en las primeras 48 horas tras su estreno, la serie se convirtió en la segunda más vista del mundo en Netflix. Uno días más tarde se acababa convirtiendo en número uno en 27 países y se situó en el top 10 en 77 países.

“Sabíamos que la historia era muy buena, que habíamos hecho un trabajo formidable con la adaptación, que las interpretaciones eran increíbles... pero uno siempre va a ciegas y no sabe cómo la va a recibir el público, o cómo la gente de otras culturas y otros países se iba a sumar a la búsqueda de la pequeña Amaia -la niña que desaparece en la historia de 'La chica de nieve'- y nos ha pillado a todos por sorpresa esta acogida tan alucinante”, le contaba Javier Castillo a Adolfo Arjona. “Estamos en una nube intentando asimilar esta barbaridad”, confesaba.





LA LLAMADA DE NETFLIX

En plena “vorágine de promoción de 'La chica de nieve'”, Javier Castillo recibió una llamada mientras caminaba con su esposa en uno de sus primeros paseos desde el comienzo de la pandemia. “Mi representante me llamó y me dijo que me sentara aunque fuera en el suelo porque había llegado una oferta de Netflix para adaptar la novela”, cuenta el autor. La trama de la novela se desarrolla en Nueva York, pero la adaptación televisiva tiene lugar en Málaga, la tierra de Javier Castillo.





Pero el éxito del escritor había llegado mucho antes de que Netflix se interesara por uno de sus libros. Sus novelas han sido éxitos de ventas. Ejemplo de ello es su última obra hasta la fecha, 'El cuco de cristal', que se publicó el pasado 1 de febrero y de la que, al día siguiente, ya estaba en la calle la segunda edición. “Solo puedo abrazar todo esto que está llegando de una manera alucinante, inesperada y fuera de control”, relata el autor malagueño en su charla con Adolfo Arjona.

“SOY RICO”

El éxito arrollador de su serie y sus novelas no han cambiado algunas de las cosas fundamentales en la vida de Javier Castillo que sigue “viviendo en Mijas, visitando a mi abuela todas las semanas, viendo a mis padres casi todos los días, llevando a los niños al colegio, a las actividades extraescolares... si no cambias tu vida, lo que te pase no te cambia”.





Lo que sí ha cambiado ha sido el contenido de la cuenta corriente de Javier Castillo, que en 'La Noche de Adolfo Arjona' confesaba: “Soy rico... tengo mucho más dinero que antes de escribir”. “Llega un punto en el que no importa cuánto dinero tengas en el banco, lo haces porque te llena... yo ya lo hacía antes cuando no ganaba dinero, pero me considero rico: tengo una casa grande, una tranquilidad económica, no me preocupa el dinero... aunque ser rico está en otras cosas”, decía en 'La Noche de Adolfo Arjona'.





2017, EL AÑO DEL CAMBIO

La vida de Javier Castillo dio un vuelco con la publicación de su primera novela. Era el año 2017, cuando el libro 'Patria', de Fernando Aramburu' era imbatible en las listas de los más vendidos. Llevaba más de 112 semanas consecutivas en lo más alto y, en cuestión de tres semanas, fue desbancado por Javier Castillo con 'El día que se perdió la cordura'.





“Siempre hay que tener un factor suerte... que en ese momento la gente esté buscando la historia que tú has escrito, que tu libro destaque por lo que sea en las librerías, que a la gente le llame la atención el título, que no haya otras portadas parecidas alrededor... es una suma de muchas cosas”, relata el autor sobre el éxito de aquella primera novela, que “semana a semana fue subiendo y ha sido la novela que más ha funcionado de todas las que he escrito, con más de un millón de libros vendidos, en sesenta países y en una docena de idiomas”.





'La chica de nieve' ha sido la primera novela de Javier Castillo en estrenar su adaptación televisiva, aunque previamente el autor había vendido los derechos de los dos primeros libros que escribió -'El día que se perdió la cordura' y 'El día que se perdió el amor'- para convertirse en series, aunque estas producciones van a otro ritmo, “se está negociando país a país dónde se emitiría y, hasta que esté todo cerrado, no empieza la producción”.