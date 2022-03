Grandes de Hollywood que no creerías que nunca han ganado un Oscar

En la edición especial de 'La Noche de Adolfo Arjona' con motivo de la ceremonia de los Oscar, proponemos un juego: pensar en ese actor que deslumbró a Hollywood en los 50, en esa actriz que acapara miradas año tras año en la alfombra roja más prestigiosa del cine, en uno de los mejores directores de cine de la historia... todos ellos, ¿tienen un Oscar? Aunque el primer impulso será pensar que sí, lo cierto es que hay grandes de Hollywood que nunca han sido premiados... o lo han sido, pero con un premio honorífico.













ALFRED HITCHCOK

El director británico Alfred Hitchcock es uno de los mejores ejemplos de que la gran industria de Hollywood no siempre premia a los que hacen historia en el mundo del cine.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sus más de 50 películas le hicieron ganar Globos de Oro, que su nombre luzca hoy en el Paseo de la Fama de Hollywood y hasta le otorgaron el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico. Pero a pesar de sus cinco nominaciones a Mejor Director, nunca fue reconocido como tal.





Sí que se llevó la estatuilla 'Rebecca' como Mejor Película y también le fue entregado el Oscar Honorífico a mediados de los sesenta, pero como director Hitchcock nunca fue premiado.









CARY GRANT

Cary Grant, la gran estrella de la época dorada del cine americano? El actor más taquillero del momento... él tampoco tiene un Oscar.





Aunque la crítica adoraba a Cary Grant, aunque era el mejor pagado del momento y aunque era la estrella más taquillera de Hollywood, solo fue nominado en dos ocasiones: por su papel en 'Serenata nostálgica' y por 'Un corazón en peligro'. NoO ganó en ninguna de las dos ocasiones.

La crítica de la época no entendió que la Academia no se fijara en él por 'La fiera de mi niña' o 'Historias de Filadelfia. Ya al final de su carrera, con 70 películas a sus espaldas, a Cary Grant le concedieron el Oscar de consolación... el honorífico, que para los expertos no cuenta.





OTROS GRANDES SIN OSCAR

Es lo mismo que le ocurrió a Kirk Douglas, nominado a Mejor Actor en tres ocasiones, pero nunca lo ganó. Ya en la recta final de su carrera le entregaron el premio honorífico por toda su trayectoria.





En la lista de actores que han hecho historia en Hollywood pero nunca han conseguido el galardón más preciado están figuras como James Dean,Robert Mitchum, Richard Burton, Marilyn Monroe y Ava Gardner.

GLENN CLOSE

Entre los actores más actuales, el caso más curioso es el de Glenn Close, que ha sido nominada en ocho ocasiones y no se ha llevado ni uno. Por cierto, en 2019, todo apuntaba a que sería su año. Pero su nominación por 'La buena esposa' tampoco se saldó con victoria.









TOM CRUISE

Y también es llamativo el caso de Tom Cruise, que ha obtenido tres nominaciones pero ningún Oscar. Su primera nominación llegó en 1990 por 'Nacido el 4 de julio', por interpretar a un excombatiente en la guerra de Vietnam, su primer papel serio.





Siete años más tarde, a Cruise lo nominan por 'Jerry Maguire'. Millones de personas fueron al cine atraídas por la historia de un agente deportivo despedido de su trabajo por replantearse sus verdaderos valores. Es la quinta película dramática más taquillera de la historia. Llegó el año 2000 y con él, el turno de 'Magnolia. Para la crítica, esta película de culto es la mejor de Tom Cruise. Para la Academia, no fue suficiente. Y para algunos críticos, su trabajo en la saga de 'Misión Imposible' bien vale un Oscar.





JOHN TRAVOLTA

También cabe destacar el caso de John Travolta. Con más de 50 películas en su haber, el actor cuenta solo con dos nominaciones. La primera, por 'Fiebre de Sábado Noche'. El actor se preparó a conciencia el papel de Tony Manero... ensayaba tres horas al día porque su gran desafío era hacer sin dobles la mítica escena del baile. Y vaya si lo consiguió, aunque la Academia no reconoció su trabajo.





Quentin Tarantino contó con él para una película que ha pasado a la historia del cine: 'Pulp Fiction'. Era el año 1995. Hasta el día de hoy, la Academia sigue mirando hacia otro lado.