José Bordalás, entrenador del Getafe, se mostró este sábado muy enfadado con el árbitro Jorge Figueroa Vázquez y desveló que tras el choque ante el Alavés dijo que estaba "hasta los huevos" de aguantar al conjunto azulón.



El técnico del conjunto azulón, en declaraciones a DAZN, narró una situación que vivió después de un choque que su equipo perdió 1-0 y desveló las palabras que escuchó del colegiado una vez terminado el duelo.

?? ¡Tremendo enfado de Bordalás tras la derrota en Mendizorroza!



?? "El árbitro ha dado un portazo y ha dicho que está hasta los huevos de aguantar a este equipo"



?? @DAZN_ES



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/6AFesWeRNz — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 18, 2024

"El árbitro ha dado un portazo al finalizar el partido y ha dicho: 'Estoy hasta los huevos de aguantar a este equipo'. Imaginad si eso lo hubiera dicho cualquier jugador o cualquier técnico. Habría sido sancionado. Ahora no hay sanción para los colegiados. Es lo que no podemos entender. Entonces dice que 'estoy hasta los huevos de este equipo' y siempre nos ocurre con este árbitro, no nos ocurre con mingún otro", señaló.



También se quejó por una dura entrada de Benavídez sobre Luis Milla que no mereció una tarjeta roja y que provocó la sustitución del centrocampista del Getafe minutos después, justo antes del final de la primera parte.



"Lo habéis visto todos. Seguro que si hubiese sido a la inversa, al contrario, nos habría expulsado. No entiendo al VAR, que está para ese tipo de jugadas. Me comentaba Milla que el árbitro le había dicho que le había rozado. Bueno, pues... ¿Qué esperamos, que le parta la tibia o el peroné? Entonces sí, le sacamos la roja. El reglamento está claro, intentar o dar una patada. Es una agresión clara, el VAR está para eso, para ayudar en este tipo de jugadas y hoy no ha ayudado", concluyó.