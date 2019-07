Gay de Liébana: “En Economía hay que aterciopelar las cosas para que la gente las entienda”

En 'La Noche de COPE' con Adolfo Arjona recibimos al economista más conocido de nuestro país. Él es José María Gay de Liébana, al que cada mañana escuchas en 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera. Tiene una virtud: explica los asuntos económicos de una manera tan sencilla que cualquiera, sin ser experto en la materia, puede entender el tema más complejo. “Se trata de hacer las cosas simples y llanas, aunque a veces en Economía, como en cualquier otro campo, las cosas son complicadas y el erudito lo explica de manera enrevesada; lo importante es que la gente entienda las cosas”. Su máxima para conseguirlo es llamar “al pan, pan; y al vino, vino... y aterciopelar las cosas para que no sea tan impactante para los oídos”. “Los economistas somos esos seres que nos pasamos media vida pronosticando lo que va a pasar y, la otra media, justificando por qué la realidad se ha equivocado... por qué no pasó”, bromea el economista.

Gay de Liébana recuerda en la entrevista con Adolfo Arjona que, “desde muy pequeñito”, le gustaba hablar: “Agradecía a mi padre que, cuando me castigaba, me hacía copiar la primera página del diario 'La Vanguardia', era pura letra pequeña”. “Ahí empecé, en la piscina familiar, con mis primos y amigos, a lanzar los discursos de Nikita Kruschev, Fidel Castro, de Kennedy... y aquello se convirtió en un pequeño espectáculo”. El economista confiesa que quería estudiar Periodismo, pero que en casa lo “llevaron por el terreno de la Economía porque era lo que había seguido toda la familia”. “Tuve mis dudas y dejé la carrera un poco colgada un par de años porque quería hacer Periodismo, trabajé en algún medio de comunicación, pero al final he encontrado los dos caminos y, en este sentido, soy una persona súperrealizada”, asegura Gay de Liébana.

Además de esta faceta, José María Gay de Liébana es profesor, Economía Financiera y Contabilidad en la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. De hecho, el próximo curso va a cumplir cuarenta años dando clases en la facultad. A la hora de enseñar a sus alumnos, Gay de Liébana analiza “empresas reales, países reales y todo con datos reales”.