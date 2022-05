'El Exorcista': las inexplicables coincidencias durante su rodaje que terminaron en tragedia

'El Exorcista' es una película que está basada en un caso real. Fue escrita por William Peter Blatty. El éxito de la obra fue inmediato: no tardó en convertirse en un best seller. Los ejemplares vendidos se contaron por millones.



Tras el éxito de la novela, la Warner Bros vio un filón: iba a convertir aquella trama en el argumento de una película. Algunos no lo vieron tan claro... pensaban que sería un fracaso que pasaría factura a las arcas de la productora, más aún al saber que en el reparto no habría ninguna gran estrella. Pero los más pesimistas se equivocaban.



'El exorcista' llegó a los cines en 1973 y en su primera semana recaudó casi dos millones de dólares en taquilla... y eso que se estrenó en apenas 30 salas. Dirigida por el ganador de un Oscar un par de años antes, William Friedkin, se convirtió en una película de culto en el género de terror y no solo recibió el apoyo del público... también el de la crítica.









La película, que contaba la historia de Regan, una niña poseída por el demonio que acaba siendo sometida a un exorcismo, marcó un antes y un después en el género... pero ha pasado a la historia por mucho más que eso: por las teorías que sostienen que es una película maldita.



Joaquín Vallet, crítico de cine en la revista 'Dirigido por' y miembro de las Academias de Cine Europea y Española, ha explicado en 'La Noche de Adolfo Arjona' que "la película está basada en la historia real de un niño llamado Robbie, que fue poseído por el demonio tras hacer la Ouija para contactar con su tía fallecida".









Misterios malditos del rodaje de 'El Exorcista'



Durante el rodaje de la película se produjo un incendio. Y lo más curioso del hecho es que se quemó toda la viviendo donde estaban rodando, excepto “la habitación donde simulaban el exorcismo de la niña”, como ha recalcado Joaquín Vallet con Adolfo Arjona. Durante el incendio murieron tres operarios de la película.



Al segundo día de rodaje, el actor que hacía del padre Lankester se tuvo que ausentar por la muerte de su hermano. También murió el abuelo de Linda Blair, que interpretaba a la niña Regan. Otros dos personajes que morían en la película murieron antes del estreno. También murió un técnico, que fue asesinado, y a un vigilante que custodiaba el estudio por las noches también lo encontraron muerto.



En la película en versión original, como cuenta Joaquín Vallet, asegura que “se pueden escuchar gritos reales y de dolor. Hay una secuencia en la cual el personaje de la madre de la protagonista, cayó accidentalmente durante el rodaje, se rompió el arnés que la sujetaba se rompió sorprendentemente. Sus gritos fueron los que se escucharon en la versión original”.



La película causó preocupantes estados entre los espectadores cuando fueron a verla a las salas de cine. Se cuenta que muchos espectadores sufrían ataques de pánico, vomitaban, se desmayaban... Una mujer llegó a denunciar a la Warner porque, al salir tan aterrorizada del cine, se cayó al suelo y se rompió la mandíbula.

El estreno de la película en Roma se hizo cerca de una iglesia del siglo XVI. Durante la proyección se produjo una tremenda tormenta y un rayo arrancó una de las enormes cruces que coronaban el templo. Sobre la versión teatral que se estrenó en Londres en 1975, cuentan que la actriz que interpretaba a la niña poseída apareció muerta al otro día en la bañera de su casa.





¿Existe alguna coincidencia entre las películas de terror y las muertes relacionadas?



El crítico de cine considera que “puedes ser coincidencia pero en determinados momentos puede haber exageraciones por parte del público y de la publicidad por parte de quienes promocionaron la película. 'El Exorcista' es una película que cuesta unos 12 millones de dólares y recaudó unos 400 millones”.