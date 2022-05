¿A, B, 0? Descubre el grupo sanguíneo más generoso

Seguro que te lo han dicho en más de una ocasión. O has ido a hacerte una analítica, has leído los resultados y lo has visto al lado de tu nombre. “Grupo sanguíneo 0-”. “Grupo sanguíneo A+”. Pero, ¿sabes qué significa exactamente?

El hematólogo del centro regional de transfusión, tejidos y células de Málaga, Francisco Sánchez, ha visitado “La Noche de Adolfo Arjona”. Le ha contado aAdolfo Arjona que existen más de 400 grupos sanguíneos. Los más conocidos son los grupos A, B y 0 porque son los más importantes para las transfusiones.

¿Y de qué depende que tengamos un grupo sanguíneo u otro? El grupo sanguíneo depende de los genes. Igual que unos somos rubios y otros morenos, cada uno tenemos un grupo sanguíneo diferente.

Dime dónde vives y te diré qué grupo sanguíneo eres

En el caso de las personas que tienen el grupo A, B y 0, "tienen genes que codifican unas enzimas que añaden azúcares a estructuras previas de la superficie celular, dependiendo del tipo de azúcar que tengamos, tendremos un tipo u otro". Por tanto, podemos decir que la sustancia que determina el grupo sanguíneo son los azúcares.

En cada uno de los grupos, los hematíes tienen un antígeno que los diferencia, el grupo A tiene el antígeno A, el grupo B tiene el antígeno B, el grupo AB tiene los dos antígenos y el grupo 0 no tiene antígeno A, ni B.

Nuestro grupo sanguíneo depende de nuestra genética

Dependiendo de la zona del mundo donde estemos, prevalecen un grupo u otro. Aproximadamente el 45% de los europeos, seríamos 0 y A. Los sudamericanos son 0. el 40% de los bengalíes son de grupo B.

Donantes y receptores universales

Si se realiza una transfusión equivocada, las consecuencias pueden ser gravísimas para el paciente. Puede producirse un fallo renal o la muerte del paciente si la cantidad de sangre es importante. Afortunadamente, Francisco Sánchez asegura que esto no ocurre porque los sistemas de seguridad son muy elevados.

El donante universal, el donante que todos los centros de transfusión quieren recibir, es el 0-. A este grupo se le conoce como donante universal porque pueden donar al resto de grupos. Sin embargo, solo pueden recibir de su mismo grupo. Y al igual que hay un donador universal, también existe un receptor universal. Es el grupo AB+. Así de sencillo. Así de complejo.

