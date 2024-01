Darya Saltykova 'La Torturadora': 138 asesinatos por puro capricho

En un principio eran rumores, semanas después confirmaron que la nueva zarina, Catalina II de Rusia, les consideraría algo más que un trozo de carne... Ilyn llevaba sirviendo a la señora Saltykova toda su vida, siempre en las caballerizas. El odio hacia ella comenzó cuando mató a su primera esposa, testigo (entre otras criadas) de la brutalidad con la que aquella mujer torturaba a sus sirvientes. Varios años más tarde la señora Saltykova le arrebató a su segunda esposa. No había motivo alguno. Sus únicas palabras fueron: "Soy mi propia dueña".

La tercera esposa de Ilyn, también sierva de la señora, estaba embarazada, pero esto no fue motivo de compasión ni misericordia. Delante de él la golpeó. Una, dos... y hasta diez veces. Se desangró en el patio. Ilyn nunca pudo enterrarla y tampoco saber dónde estaban sus restos. Ni los de sus otras dos mujeres. Fue entonces cuando, tras años de sufrimiento, el miedo dio paso a la ira.

Una mañana, mientras limpiaba los caballos, Ilyn le comentó a otro siervo, llamado Martynov, el plan que tenía en la cabeza: la idea era cruzar más de setecientos kilómetros hasta llegar a San Petersburgo. Allí, tenía la esperanza de llegar a la zarina, Catarina II de Rusia, y denunciar los abusos de la señora Saltykova. Armados de ganas de hacer justicia con tantos siervos torturados y asesinados por aquella mujer, Ilyn y Martynov consiguieron llegar a su destino y explicar lo que ocurría en la casa Saltykova.

Catalina la Grande ordenó interrogar a miles de personas, cuyos testimonios sirvieron para descubrir lo que estaba pasando en aquellas lejanas tierras.

En 1768 Darya Saltykova, asesina en serie conocida como 'La Torturadora', fue acusada de 38 asesinatos… todas mujeres jóvenes… aunque había cien víctimas que no fueron reconocidas oficialmente.

Como castigo, fue recluida en un convento, siento antes encadenada ante el pueblo durante una hora… en su cuello colgaba un cartel que decía: “Esta mujer ha matado y torturado”.

Para conocer los detalles de este terrible capítulo de la historia negra de la Rusia del siglo XVIII en La Noche de Adolfo Arjona hemos invitado a Victoria Pascual, autora del libro: “Asesinas. ¿Por qué matan las mujeres?" que publica la editorial Pinolia.



Esta mujer pertenecía a la aristocracia rusa dle siglo XVIII, se caso con un capitán que pertenecía a la alta nobleza. 'Con apenas 26 años se queda viuda y hereda todas las pertenencias de su marido fallecido'.

CRUELDAD

La crueldad de Darya Saltykova no tenía límites y el mejor ejemplo es lo que sucedió con un siervo llamado Christianos Andreev. 'Lo mandó golpear por otros siervos y le obligó a permanecer en Moscú, a bajas temperaturas al raso. Cuandoestaba a punto de congelarse, lo metió en casa y le puso dos pinzas incandescentes en la orejas, lo roció con agua hirviendo y cuando el siervo desfallecíó, ella misma lo remato de una paliza'.





Otro de los casos aterradores es el que protagoniza la criada Aisya Grigorieva asesinada a base de golpes por su propia señora. Cuando llega el cura para darle la extremaunción se da cuenta de que aquellas heridas respondían a una paliza.

Ella no siempre era quien torturaba a sus siervos, sino que obligaba a otros siervos a matar a sus compañeros. 'En esta forma de maltrato subyace un control máximo sobre las personas y los tenía absolutamente amedrentados y si no se le hacía caso, mataba y torturaba, incluso a sus seres queridos'.

En aquel contexto histórico no estaba claro si los nobles podían matar a sus siervos. 'Si y no. En la Rusia del siglo XVIII los siervos son pertenencia del amo y señor, como una propiedad más y aunque no podían matarlos de forma indiscriminada y sin una razón, era una práctica que se podía realizar'.

EL FIN

La zarina Catalina la Grande consiguió encerrarla por haber cometido treinta y ocho asesinatos, aunque se cree que fueron muchos más… al menos 138 asesinatos, la mayoría mujeres jóvenes. Estuvo seis años encerrada hasta que se interrogó a centenares de personas. 'La zarina aprovecho este momento para introducir en su gobierno un cambio, para que los vientos de la ilustración que estaban soplando en Europa, entraran en Rusia. Quiso dar una lección al resto de nobles'.

Finalmente se encerró a la asesina en una celda sin ventanas donde estuvo varios años. 'Luego se la traslado a otra celda que ya tenía un pequeño ventanuco por el que los niños se asomaban y la insultaban y allí murió'





Horror, tortura y muerte… así vivían los 600 siervos que trabajaban en las mansiones de Darya Saltykova… Casi 140 de ellos perdieron la vida sin más… por el puro capricho de una mujer enferma de poder.