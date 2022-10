La confesión de Rocío Jurado a Jesús Quintero sobre su enfermedad: “Lo único que me importaba”

Dicen que quiso ser actor, pero la potencia de su voz le acabó acercando a la radio. Eso y que su madre lo animó para que probara suerte ante el micrófono. En 'La Noche de Adolfo Arjona' rendimos tributo a un profesional de la comunicación que fallecía el pasado 3 de octubre, dejando un legado de incalculable valor.





Jesús Quintero tenía 82 años, un maestro que ha dejado como herencia a sus seguidores el recuerdo de las noches pegados a la radio o a la televisión, esperando a que comenzara su programa.





INICIOS EN RADIO POPULAR

La historia profesional del onubense comenzó a principios de los 70, cuando se estrenó en Radio Popular de Huelva. De allí dio el salto a Radio Nacional de España, donde -ya en los 80- le encargaron un programa de entrevistas y de contenidos para la madrugada.





Aquel programa comenzó con otro nombre, pero se acabó llamando 'El loco de la colina', el que se acabaría convirtiendo en el sobrenombre del propio Quintero. Aquel programa de noche se convirtió en un referente de la radio española. Entre la 1.00 y las 3.00 horas, parte del país acudía a la radio para engancharse a Quintero y a sus entrevistas.





Uno de los grandes valores de Jesús Quintero como comunicador residía en la estética: la atmósfera que creaba en su entrevistas y sus silencios magistralmente gestionados. Otra de sus señas de identidad eran sus monólogos, también recordados en los homenajes tras su muerte, como el que le rinde 'La Noche de Adolfo Arjona' recordando algunos de los mejores momentos que dejó su carrera profesional.

EL SALTO A LA TELEVISIÓN

Él ha sido de los pocos comunicadores capaces de combinar con maestría la radio y la televisión. Después de su arrollador éxito en las ondas, a finales de los 80 daba el salto a la televisión con 'El perro verde', después llegarían 'Cuerda de presos', 'Ratones coloraos', la versión televisiva el 'El loco de la colina', 'El vagamundo', 'La noche de Quintero'... programas que hicieron del onubense ya no solo un referente radiofónico, sino también un rostro fundamental de la comunicación de masas en España y Latinoamérica. Aunque tuvo un enorme éxito en los dos soportes, lo cierto es que su debilidad siempre fue la radio.

Para entender quién fue Quintero en el mundo de la comunicación, hay que destacar, sin duda, su faceta de entrevistador. Al estudio de la radio o de la televisión se acercaba intelectuales, artista, políticos… siempre grandes personajes de actualidad. De Felipe González a Carlos Herrera, pasando por Maradona, Julio Anguita, Chiquito de la Calzada... una larguísima lista de entrevistados.





LA HISTÓRICA ENTREVISTA A ROCÍO JURADO

Cada una de sus entrevistas resultaban especiales por algo, pero una de ellas se acabaría convirtiendo en un encuentro inolvidable: la charla de Jesús Quintero con Rocío Jurado en la que fue su última entrevista. Una conversación en la que Quintero, con la complicidad de la artista, fue capaz de abordar la enfermedad y la muerte desde lo coloquial.





“¿El mundo se viene abajo cuando a uno le comunican lo que tiene?”, le preguntaba Quintero a Jurado, que le contestaba: “Se acaba la vida, la perspectiva, el proyecto de futuro... no existe el futuro y piensas que hasta aquí hemos llegado”.





SU ESTANCIA EN HOUSTON

“Es un momento muy fuerte y te asalta la duda de si has hecho lo correcto”, confesaba la artista. Rocío Jurado le contaba a Quintero que había cantado en la clínica Houston, donde fue tratada contra el cáncer que padecía. “Le bailaba a las muchachas 'Bamboleo' mientras me preparaban para darme la radioterapia”, recordaba en aquella última entrevista que concedió a Jesús Quintero.





“Gracias al dolor he aprendido a hermanarme con la gente que sufre”, según contaba la artista. “No he perdido la alegría de vivir, tengo ganas de luchar... y si no gano la batalla no será por no haber peleado”. Ante la pregunta de si ya estaba curada, la chipionera contestaba rotunda: “No, estoy en un momento de esperanza y de seguir luchando”.





Recordaba entre risas cómo, antes de la operación a la que se sometió, pidió al médico que, “si no iba a salir” de aquella intervención, “me pusiera una inyección para reanimarme dos o tres minutos para decirle adiós a mi gente, es lo único que me importaba”.

La cantante enviaba un mensaje: “No hay que tenerle miedo, esa enfermedad juega con el miedo de las personas, a no querer enterarse... y hay que enfrentarse a ella y, si te enfrentas, lo puedes coger a tiempo, que es lo importante de esta enfermedad”.





LOS PERSONAJES DE QUINTERO

Las entrevistas de Quintero no siempre estaban cargadas de ese tinte trascendental. Había espacio para el humor, para recibir a nuevos artistas que se abrían paso... y para personajes que se ganaron el cariño del público gracias a sus intervenciones en los programas de Quintero como 'El peíto', 'El cuñao' y 'El risitas'.

Contó Carlos Herrera en 'Herrera en COPE' que Quintero envió un mensaje póstumo a sus más allegados a modo de despedida. Un mensaje que puedes volver a escuchar en 'La Noche de Adolfo Arjona', un programa que ha querido rendir homenaje a un maestro que nos ha dicho adiós para siempre.