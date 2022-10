Carlos Vázquez "Tibu", el poderoso mánager que pasó casi dos años en la cárcel: "Dani Martín me demandó"

Si pensamos en grandes nombres de la música como Julio Iglesias, Hombres G, José Mercé, Luis Eduardo Aute, El canto del Loco o Marta Sánchez, nos viene a la cabeza un nombre a la sombra, una estrella detrás de las estrellas.

Se trata de Carlos Vázquez, conocido en el gremio como “Tibu”. Está considerado como uno de los grandes managers de este país. Empezó siendo músico. Durante la Transición, tocaba el bajo en una banda, hasta que un día se convirtió en el representante de los grandes cantantes. Gran amigo del fallecido Antonio Flores, ha trabajado con los grandes grupos de este país. Su trayectoria como manager empezó con unos chavales de Granada, se llamaban “La Guardia del cardenal Richelieu”. Él los convirtió en “La Guardia” y durante la grabación del primer disco sacó a la luz una canción que había surgido por casualidad durante un ensayo: “Mil calles llevan hacia ti”.Vendieron 400.000 copias de este single.

Carlos Vázquez es autor de “Tibu, memorias de un mánager” y “No se requiere corbata”, publicadas por la editorial Malpaso.

BIOGRAFÍA DOBLE

Carlos ha escrito su biografía en dos libros. 'La idea era hacer una biografía pero sin llegar a ser un best seller, el primer libro tuvo cierto éxito y mellamaron de la editoral para hacer una segunda biografía más personal' confiesa Tibu.

Debemos entender que un manager es los pies y las manos de un artista durante las 24 horas del día, los 7 días a la semana. 'Si, pero hay que diferenciar entre mánager y representante' asegura Carlos Vázquez; 'a mi me gusta compararme con el mánager de Rocky, la labor del representante es más empresarial que no requiere involucrarse tanto'.

Un mánager por tanto, que es la persona de máxima confianza de un artista, el que conoce todos sus secretos, los más íntimos, los más tóxicos y destructivos… y también aquellos secretos que encierran la fórmula del éxito. 'Esa fórmula siempre se busca pero nunca se acaba de encontrar' asegura Carlos; 'todos los artistas por una razón o por otra son diferentes y esa difrenciación es la que los hacen una estrella, después de tantos años todavía no sabría decir si un artista es bueno o malo, pero si es diferente si y yo se en lo que me fijo a la hora de valorar a un artista'.

JULIO IGLESIAS

Tibu fue director de producción de una de las giras de Julio Iglesias por España y un día el cantante le preguntó si le apetecía desayunar en Moscú. 'Julio se bajó del escenario en Marbella tan contento que se acercó y me preguntó si me gustaba el caviar y el champán, le dije que si y salimos desde el aeropuerto de Málaga hacia Moscú' cuenta Carlos; 'nos alojamos en el hotel Estrella Roja de la capital rusa, desayunamos huevos fritos con caviar con Dom Periñón y lo que pasó después se puede leer en el libro'.

MIL CALLES LLEVAN HACIA TÍ

“Mil calles llevan hacia ti”, de La Guardia se publicó casi por casualidad. El grupo estaba grabando su primer disco con un presupuesto muy bajo y solo tenían 9 canciones de las 10 que estaban obligados a producir. 'El tema no existía y en aquellos años los contratos discográficos se firmaban por LP's y habia una cláusula que decía que debían incluir un mínimo de 10 canciones' señala Carlos Vázquez; 'empezamos a rebuscar y no encontrábamos nada y el bajista recordó un sonido de guitarra que había surgido meses antes en el local de ensayo y a pesar de que al principio pensaron que era muy malo, en una hora compusieron la canción y se convirtió en un éxito que vendió más de 400.000 copias'.

EL CANTO DEL LOCO

No todo son días de vino y rosas en la carrera de un mánager, en su trayectoria también ha habido malos momentos. Carlos Vázquez estuvo en la cárcel tras ser acusado por el cantante de El canto del loco de apropiación indebida. 'Yo no soy un hombre habituado a firmar nada, con un apretón de manos para mi es suficiente' asegura Tibu; 'tenía una confianza ciega con Dani, él me tenía en el móvil como papá no como Tibu y cuando ya no estábamos juntos y él comenzaba su carrera en solitario, un día se presentó un abogado con una demanda por 200.000 euros por un concierto del año 2005. Yo pensé que por una cantidad como esa no iba ir a la cárcel, yo no tenía ni múltas de tráfico, pero al final se me condenó a más de cuatro años aunque dentro solo estuve un año y ocho meses'.

