Bolsas en los ojos: las señales que indican que hay que consultar con el médico

Nuestro cuerpo va mostrando señales que nos recuerdan que los años no pasan en balde. Muchos de esos signos responden a cuestiones puramente estéticas y sin que supongan un problema para nuestra salud, es decir, simplemente son propios de la edad. Canas, arrugas, manchas en la piel, patas de gallo, etc. También hay personas a las que le aparecen bolsas debajo de los ojos y a otras no. La genética, como en otros muchos casos, es fundamental. Para encontrar respuestas a por qué salen bolsas en los ojos, contamos con la ayuda del oftalmólogo José Mora.

El doctor cuenta que la mayoría de las veces surgen por un debilitamiento de los músculos que hay en el párpado inferior que hacen que se quede grasa detrás del párpado, no delante: “Cuando esos músculos se debilitan por efecto de la edad, esa grasita va haciendo protusión hacia adelante y aparecen los famosos bultitos que son las bolsas”, indica Mora.

¿PROBLEMA DE SALUD?

Otra de la las dudas que trasladamos al doctor es si tener bolsas en los ojos es algo que solo debe preocuparnos a nivel estético o pueden ser síntoma de algún problema de salud. Sobre este asunto es rotundo: “La gran mayoría de las veces es solamente estética. A veces se acompaña de manchitas azules u ojeras, que es cuando se transparentan a través de la piel unas pequeñas venas. También es un problema estético y no de salud”.

Aunque el doctor advierte que, si las bolsas y aparecen de manera repentina, debe ser analizado por un profesional ya que pueden ser síntoma de una retención de líquidos provocada por una crisis alérgica. La falta de sueño también puede provocar que se vaya acumulando líquido a lo largo de la noche.

Otro factor que puede propiciar la repentina aparición de bolsas en los ojos es una infección del ojo que hace que se inflame, como una celulitis, o enfermedades relacionadas con la tiroides.









PREVENCIÓN

Aunque el doctor asegura que en la gran mayoría de los casos la aparición de bolsas en los ojos tiene que ver con la genética y la edad, motivo por el que es muy complicado adelantarse a la aparición de bolsas en los ojos y prevenirlas.

Si es una alergia lo que provoca las bolsas en los ojos, el doctor señala que con el tratamiento de esa alergia mejorará el aspecto de los ojos.

Si el motivo es exclusivamente por acumulación de líquidos, la aplicación de unas compresas frías en la zona puede ayudar, al igual que elevar la cabeza a la hora de dormir: “Poniendo más almohadas o subiendo la cama un poquito conseguiremos que ese líquido, en vez de acumularse en los ojos, se acumule más abajo y nos levantemos con menos líquido en los párpados por la mañana. Por eso por la mañana solemos tener más bolsa que en otro momento del día, porque al estar de pie, el líquido va disminuyendo”, señala.

INTERVENCIÓN MÉDICA

El doctor diferenciaba entre bolsas y ojeras. En el caso de las ojeras existen tratamientos muy efectivos a base de inyectar ácido hialurónico entre la piel y las pequeñas venas “realmente no estamos tratando nada. Estamos provocando que la capa azul desaparezca”.

En el caso de las bolsas, se puede intervenir de dos maneras. Una de las técnicas es a base de láser: “Lo usamos para hacer una exfoliación de la piel que está fuera de los párpados. Eso crea una cicatriz que al volver a regenerar la piel que está detrás, hace que las pequeñas bolsitas vayan desapareciendo”, señala José Mora.

Si existe grasa en la zona, se usa una técnica llamada blefaroplastia que consiste en abrir el párpado y sacar esa grasa: “La quitamos nosotros en quirófano y es un proceso bastante sencillo que dura una media hora”, indica el doctor José Mora.