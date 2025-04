"2001:Una Odisea del espacio", la película de Stanley Kubrick que anticipó la Inteligencia Artificial: ¿Ciencia ficción o visionarios del futuro?

Predijeron el futuro. Hablaron de internet, naves espaciales y viajes al centro de la Tierra cuando faltaban siglos para que todo eso llegara. De hecho, algunas profecías como el viaje al núcleo del planeta aún son parte de la ciencia ficción.

Ellos lo imaginaron. Julio Verne en "Viaje al centro de la Tierra", Aldous Huxley en "Un mundo feliz", y George Orwell en "1984". Aunque no fueron los únicos que escribieron sobre una ciencia ficción que más tarde se convirtió en realidad. ¿O es que eran unos visionarios y lo que hicieron fue anticiparse a lo que ya sabían qué ocurriría?

ciencia ficción hecha realidad

En “La Enciclopedia oculta” de Guillermo Díaz, hablamos de la ciencia ficción no sólo como un género de entretenimiento, sino como una herramienta para anticipar el futuro. Según le ha contado Guillermo Díaz a Adolfo Arjona, “no con una bola de cristal, sino con una mirada aguda sobre el presente y sus posibles consecuencias”.

La llegada del hombre a la luna fue contada en novelas de ciencia ficción

Porque la ciencia ficción no solo nos entretiene, sino que muchas veces nos ha advertido sobre el futuro. Los grandes visionarios de la literatura han imaginado sociedades, tecnologías y dilemas que parecían imposibles. Un futuro que apareció en sus novelas. Un futuro que se convirtió en realidad.

una odisea en el espacio muy realista

Uno de estos visionarios fue Arthur C. Clarke, británico, físico y un visionario que fusionó como nadie la ciencia con la literatura. "En plena II GM, en 1945, escribió un artículo para una revista técnica en el que imaginaba un sistema de satélites artificiales situados en la órbita de la Tierra para facilitar las comunicaciones globales. Estos satélites se empezaron a plantear en los años 60. Aún faltaban años para que se convirtieran en una realidad".

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Otra obra visionaria: la película "2001: Odisea en el espacio", de Stanley Kubrick. Esta película está inspirada en la novela “El centinela”, escrita por Arthur Clarke. Esta película tiene una particularidad. Y es que se estrenó en 1968 y anticipó videollamadas, tablets electrónicas e incluso la Inteligencia Artificial.

La película de Kubrick se estrenó en 1968 y anticipó la Inteligencia Artificial Guillermo Díaz Historiador

Uno de los protagonistas de la película encierra unas iniciales inquietantes. "Se llama HAL 9000 y es un ordenador que ha cogido conciencia de su existencia y quiere evitar que lo desconecten. Si a cada letra de HAL le ponemos la siguiente letra del abecedario, nos sale IBM."

Según Guillermo Díaz, "Clarke no imaginaba el futuro como un escenario fantástico, sino como una extensión del presente que él vivía. La historia ha sido justa con él y ha pasado a la historia como un visionario."

ciberespacio en los años 80

Si viajamos a 1984, hay una novela que también se anticipó a la revolución digital: "Neuromante". Wiliam Gibson habla en esta obra del universo ciberpunk "y anticipa la era digital. En sus páginas aparece por primera vez el término ciberespacio y habla de un universo interconectado de datos donde la gente se mete con identidades virtuales".

En el mundo ciberpunk hay corporaciones todopoderosas que se dedican a la informática y electrónica y son más potentes que otros países. Según Guillermo Díaz, "se adelantó al metaverso, incluso a los implantes neuronales que aún no han llegado".

las tres leyes de la robótica

Y otro gran visionario, Isaac Asimov. En los años cuarenta del siglo XX, formuló las Tres Leyes de la Robótica, que plantea dilemas sobre IA que seguimos discutiendo hoy. "La primera dice que Un robot no hará daño a un ser humano y no permitirá que sufra daños. Segunda ley de la robótica: Un robot debe cumplir órdenes dadas por los seres humanos, tercera ley dice que un robot debe proteger su existencia siempre que no entre en conflicto con la primera o la segunda ley".

Asimov creó las Tres Leyes de la Robótica en los años 40 del siglo XX

Más tarde, Asimov creó la ley cero de la Robótica, esta ley dice que un robot tiene que proteger por encima de todo a la humanidad. "Qué ley tan peligrosa y qué campos abre, porque será el propio robot quien definirá lo que es la humanidad y qué individuos deben sacrificarse para salvaguardarla".

verne, el viajero visionario

Enigmático también Julio Verne, que en muchas de sus obras nos aventura inventos y hechos totalmente descabellados para su época. En “París en el siglo XX”, que escribe en 1863, habla de los "rascacielos, automóviles, el fax (al que llama pantelégrafo) y una forma primitiva de internet. Es la novela que más se anticipa a todo lo que vino después".

Otra obra de Julio Verne que se anticipa al futuro es "De la Tierra a la luna". El profesor de literatura, Fernando Ariza, que imparte clase en la Universidad CEU San Pablo, ha contado en “La Noche de Adolfo Arjona” que Verne "tenía un gran conocimiento científico sin tener formación alguna. Y es increíble cómo diseñó la trayectoria del hombre a la luna y vaticinó incluso el lugar del despegue".

Verne habla de los rascacielos en su obra "París en el siglo XX". Aún no existían

Entonces, ¿Era Verne un visionario o era capaz de adivinar el futuro? Fernando Ariza asegura que "Verne no tenía una bola de cristal; sin embargo, sí que era una persona con una gran capacidad de anticiparse con la información que manejaba".

Y asegura que "si Julio Verne hubiera vivido cincuenta años más, hubiera visto el auge de totalitarismos y las dos guerras mundiales. Eso lo cambiaría todo. Se hubieran teñido de oscuro muchas de sus predicciones, y habría visto cómo la ciencia habría llevado a la fabricación de la bomba nuclear".

el origen de blade runner

Y si hay un autor que predijo el control absoluto de la realidad y la manipulación de la percepción. Es Philip K. Dick. “Es el gran anticipador de las realidades simuladas, de la IA avanzada y la manipulación de la verdad. Su obra maestra es "Sueñan los androides con ovejas eléctricas", la semilla de la película Blade Runner".

Blade Runner, una película donde los robots sienten emociones

George Orwell, en su obra "1984", describió la vigilancia total y la manipulación de la verdad tan presente en nuestros días. Y hay otro escritor que imaginó un mundo donde las personas estarían tan entretenidas que no les importaría lo que pasara a su alrededor. Y Aldous Huxley en "Un mundo feliz" anticipó una sociedad controlada por el placer y el entretenimiento, sin necesidad de represión.

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

Y en el presente, ¿Hay algún autor que se atreva ahora a contarnos cómo será el mundo dentro de 50 años? Según Ariza, "la ciencia ficción está en auge. Ahora lo que hay son demasiadas predicciones. Hay un género de ciencia ficción, donde encontramos autores extraordinarios con visiones terroríficas del futuro. Margaret Atwood lleva mucho tiempo escribiendo lo que puede suceder con la genética”.

Lo que nos espera el futuro tal vez esté en los libros. Sólo tal vez.