'When and where', la app que ayuda a las mujeres a llegar a sus destinos más seguras

Hoy te hablo a ti, mujer del siglo XXI capaz, valiente, independiente. Y te pregunto, ¿te sientes segura en todos los aspectos de tu vida?, como por ejemplo, caminar sola por la noches o salir sola por lugares poco transitados. “La verdad es que si me he sentido insegura muchas veces yendo sola, especialmente cuando vuelvo a casa por la noche y estoy sola y no hay nadie. Entonces me da bastante miedo”. “Siempre evitar volver sola a altas horas de la madrugada. Siempre intentar ir con alguien que te acompañe”.

Situaciones como esta que te silben o te llamen mientras andas sola por las calles. ¿Te suena verdad?, situaciones que han generado inseguridad, peligro...Una libertad condicionada por los excesos de terceros que acaban por truncar vidas de personas inocentes, personas que se merecen respeto. Y es que muchas de nosotras hemos tenido que desarrollar hasta métodos con tal de sentirnos más seguras cuando vamos solas.

“Suelo utilizar de hacer sobre todo como que llamo por teléfono y estoy llamando a alguien”. “Yo cuando vuelvo sola de noche y no me puede acompañar nadie, que siempre es la primera opción porque me gusta que alguno de mis amigos me acompañe a casa. Siempre voy hablando por teléfono con quien sea y hasta que no llego a casa no vuelvo”.

Los datos son escalofriantes, en 2019 la cifra de acoso sexual en España ha aumentado en casi un 20%. Una tendencia que ha ido creciendo con los años y una involución en la conducta humana.

Esos datos que toman la forma de mujeres con nombre y apellido, son una de las situaciones que más preocupan en la sociedad actual, sobre todo a raíz de la proliferación de manadas en distintos puntos de España. El último caso lo situamos en Bilbao, en el que recordamos que seis hombres entre 18 y 36 años violaron en grupo a una joven en un parque.

Este hecho ha sido la guinda de una inseguridad creciente y de unos índices de criminalidad que van en aumento. Según los datos del Ministerio del Interior, la tendencia desde 2012 es que aumentasen las agresiones y los abusos hasta alcanzar el 75% de los delitos sexuales, y las cifras desgraciadamente son reales. En 2012 se cometieron casi 2.000 delitos de agresión. En 2017 más de 12 mil.

Pero la verdadera Manada son la que formamos entre todos aquellos que luchamos contra estas cifras, una lucha transformada por ejemplo en una APP.

“Se llama 'When and Where' que significa dónde y cuándo. El concurso trata de crear una aplicación que resuelva un problema de tu comunidad. Entonces nosotras queríamos hacer algo que fuese útil para nosotras y vimos este problema basándonos en el caso de Laura Luelmo y con la ayuda de nuestros mentores. De ahí empezamos a trabajar en la aplicación y la verdad que ha llevado bastante trabajo”.

Ella es Paula Fernández, el otro día habló para los micrófonos de COPE en el programa de Herrera. Tiene 16 años y es una de las cofundadoras de 'When and where'. Una aplicación para móviles que garantiza la seguridad de las mujeres en sus trayectos.

“Es una aplicación que detecta anomalías cuando vas andando o corriendo, o bueno, para dar un paseo o cuando vuelves sola a casa. Y si te paras o no te estas acercando a tu destino te manda una alerta a tu contacto de emergencia, al contacto que tengas establecido.”

Paula, Lucía, Nuria, Lucía Fernández y Sandra... estas son las jóvenes de entre 15 y 16 años del instituto Velázquez de Móstoles su esfuerzo se ve plasmado en una App de geolocalización para ayudar a las mujeres y bueno, a cualquier persona que lo necesite, porque estas chicas han pensado en todo.

“La aplicación también sirve para personas con Alzheimer, para niños, para otros colectivos vulnerables. Te la descargas, es totalmente gratis y si que es verdad que de momento solo esta para Android, pero están trabajando para ponerla en IOS también. Cuando quieras empezar a correr por ejemplo, le das al modo start y ya empieza la aplicación”.

Estar seguro y que tus contactos sepan que de punto a punto del trayecto no ha habido ningún percance, problema o desviación y para asegurarse de esto también nos montamos en un autobús rumbo a Marchamalo. Y es que en esta localidad de Guadalajara durante este fin de semana ponen en marcha el autobús de acompañamiento bajo la campaña “No vuelvas solo/a”. Rafael Estevan es su alcalde.

“Queremos que con campaña como estas a parte de dar servicio también sensibilicemos a las familias y a todos los entornos que nos rodean de que queremos seguir protegiendo una manera de convivir, una manera de hacernos sentir muy seguros”:

Un autobús con un objetivo fijo y una necesidad de aplacar este problema que tantos vecinos han reclamado para sus fiestas donde además de diversión, también cabe la seguridad.

“Tuvimos a lo largo de las últimas fiestas, las patronales en mayo, alguna serie de peticiones de vecinos del municipio que nos decían que estaban preocupados, que se mostraban un poco inseguros en el entorno de determinadas edades. Sobre todo mujeres que manifestaban que tenían algún tipo de temor y hemos, creemos y convenimos que hace falta que pongamos todo de nuestra parte para que en momentos tan especiales como son las fiestas, tengan también una especie de atención especial”.

Un servicio gratuito tanto para mujeres como menores de edad, son casi 200 las solicitudes para que este autobús ponga rumbo hacia la seguridad. El viernes ya se registró un gran número de personas que lo han utilizado.

“Y así lo hicimos, proponer una manera de acompañamiento a nuestros menores de edad, chicos y chicas, y a las mujeres menores de 25 años desde el recinto ferial hasta las zonas más cercanas a sus casas. 4 horas durante la noche, de 2 a 6 de la mañana cada media hora, un autobús estará haciendo una ruta alrededor del municipio y las personas que estén comprendidas en estas franjas y que lo soliciten, que tienen su pulsera, podrán parar en la parada solicitada”.

Lo has escuchado. Iniciativas hay muchas y objetivos solo uno...que no tengamos que dejarnos la voz para que nos escuchen, que tengamos todos una conciencia común.

No es no, y con proyectos como estos si se puede. Pero como dice Rafa: “Yo creo que lo mejor sería no tener que utilizar servicios como este, que todos volviésemos a sentir que independientemente de la manera de disfrutar de cada cual, las administraciones no tengamos que tomar medidas de este calado. Siempre más vale que no ocurra nada y si puede ser con servicios como este pues que lo previenen, pues estaremos siempre de enhorabuena. Ojalá no tengamos que utilizarlo insisto pero al final todos tenemos que ser innovadores en algo tan importante como es la seguridad”

Desde luego es una realidad social a la que nos seguimos acercando aquí en la Cadena COPE, y hay muchas maneras y muchas iniciativas para luchar contra este intolerable acoso sexual que parece que no deja de ir en aumento pero que desde aquí hemos puesto en relieve esas iniciativas sociales para luchar contra ello.