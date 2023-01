¿Son los ataques yihadistas una amenaza real para España?

Yassin Kanza, el marroquí de 26 años que, con machete en mano y vestido con una chilaba, fue el hombre que sembró el terror en Algeciras. Es el autor de este asesinato y de dejar heridas a otras 4 personas. Este sujeto declarará ante el juez, en un principio, el próximo lunes. Es la fecha en la que se agotan los 5 días que permite la ley en caso de estar investigado por terrorismo, antes de pasar a disposición judicial. Vamos a remontarnos a la tarde de este pasado miércoles.

Sobre las 6 y media de la tarde, este sujeto entró en la parroquia de Santa María Auxiliadora. Allí, irrumpió en la capilla de San Isidro, donde empezó una discusión sobre islamismo. Desapareció, pero volvió con un arma. Así, intentó matar al párroco y apuñaló al vicario salesiano Antonio Rodríguez, de 74 años. Tras ser operado, quedó afortunadamente fuera de peligro.

Este individuo no tuvo bastante y se dirigió a la iglesia de Nuestra Señora de La Palma, en la céntrica plaza Alta de Algeciras. A unos 350 metros. Allí fue donde mató al sacristán, Diego Valencia, de 65 años.

La misa había terminado y Diego estaba recogiendo. Tras haber recibido el primer machetazo en la espalda, consiguió escapar, pero finalmente fue alcanzado por este individuo.

Es la víctima mortal que nos dejan estos terribles hechos. Aunque él no era el verdadero objetivo, sino el párroco, Juan José, con quien ha hablado en La Linterna de COPE, Ángel Expósito.

Yassin Kanza fue detenido cuando se dirigía a su tercer objetivo: la basílica de Nuestra Señora de la Virgen de Europa, que estaba cerrada. Tenía pendiente la expulsión por su situación irregular en España. No tenía antecedentes y desde Marruecos apuntan a que padecía esquizofrenia.

Momentos de pánico los vividos esta semana en Algeciras, que podían haber sido todavía peores. Y, es que, había más personas presentes durante los ataques. Como Josefa Moreno, catequista de la Iglesia de La Palma. Su testimonio es estremecedor. Todavía con el miedo en el cuerpo, ha hablado con Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE.

Josefa que, como te decía, es catequista y, pese a temer por su vida, lo que más le preocupaba era el resto de personas que quedaban en la iglesia. La secretería estaba abierta y allí seguían los niños de la catequesis.

Pero el atacante tenía un objetivo: Diego, quien, nos contaba Josefa en COPE, “luchó como un auténtico jabato”. La investigación, que corresponde a la Policía Nacional, como te digo, continúa abierta. Pero la principal hipótesis es que tiene que existir algún tipo de radicalización detrás y una finalidad terrorista.

Prueba de ello son los documentos adiovisuales sobre yihadismo hallados entre las pertenencias del detenido. Esta es la forma de adoctrinamiento más habitual de los últimos 10-15 años. Vídeos, internet o redes sociales.

Puede que esta persona se haya radicalizado en una mezquita, no se descarta, pero esta ya no es la tendencia habitual de estos, denominados, lobos solitarios. Su perfil nos lo explica el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, Antonio Alonso: ”Son personas que generalmente no están encuadradas en un grupo terrorista. No necesitan ni formación militar, ni explosivos”. Simplemente coger un cuchillo, como en este caso y atacar.

Según el auto del juez, estos hechos pueden estar realcionados con el salafismo yihadista.Esto significa que hay una motivación ideológica y religiosa detrás. Ligada a una corriente bastante marginal, que apela a la necesidad de volver al origen del Islam a través de la violencia legitimada como Yihad, como un esfuerzo religioso.

Ataques como el de Algeciras son recurrentes en Europa, pero menos habituales en España. Aquí, más de 1.000 personas han sido detenidas por su relación con el terrorismo yihadista desde los atentados del 11-M en Madrid. Fue en ese año, el 2004, en el que se practicaron más detenciones. Un total de 131, seguido del año 2017.Cuando, precisamente, tuvieron lugar los atentados de Barcelona y Cambrils, en Tarragonacon 76 detenciones.No es una cifra elevada si la comparamos con otros países europeos como Francia, Bélgica o Alemania. Allí, estos ataques se han convertido en hechos relativamente recurrentes.

Para los expertos, la oleada de atentados entre el 2014 y 2017, inspirados por DAESH, es lo que todavía podría seguir generando un efecto llamada hoy. Es la opinión de Luis de la Corte, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y coautor del libro 'Terrorismo. Causas, efectos y tendencias'.

Por lo tanto, estos ataques terroristas vinculados al yihadismo no deberían suponer una preocupación en España. Aunque es una cuestión sobre la que sí conviene permanecer siempre en alerta. Y, es que, se trata de una realidad cíclica.

Sin embargo, uno de los puntos de España donde más preocupación hay entre las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta materia es Cataluña.Concretamente, Barcelona. Supone el caldo de cultivo perfecto de este tipo de ataques para el profesor, Antonio Alonso. Este terriorio cuenta con una de las comunidades musulmanas más importantes de España y a ello hay que sumar su proximidad con Francia.

Un ejemplo de ello es que, cuando hace años se hablaba de las “novias de la yihad”, en Reino Unido, por ejemplo, estas pasaban en avión por Cataluña. Territorio utilzado como base de operaciones por su facilidad de acceso y cobertura. Y, de hecho, una de las reuniones preparatorias de los atentados del 11-S, tuvo lugar en la comunidad autónoma.

Esa fecha, la del 11 de septiembre de 2001, es clave en el inicio de la lucha contra el terrorismo yihadista. Fue cuando en Europa y en todo el mundo, se incrementaron las medidas de seguridad y de cooperación internacional.

Y otra fecha clave que sirvió para concienciar aún más. La del 11 de marzo de 2004 aquí en España. El mayor ataque de la historia reciente de Europa. Motivo por el que esa fecha pasó a ser el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

La situación del yihadismo en España y en Europa que hemos analizado en La Mañana del Fin de Semana a raíz del ataque de esta semana en Algeciras. La investigación sigue abierta, pero la motivación apunta a una motivación terrorista vinculada con el salafismo yihadista. Estaremos pendientes de la declaración de Yassin Kanza ante el juez de la Audiencia Nacional, este próximo lunes, que será cuando este individuo pase a disposición judicial.