La sequía amenaza a las actividades de ocio de cara al verano: "Si no hay agua, la gente no viene"

Las cosas en España están "extremadamente secas". El 27% del territorio español está en situación de alerta por escasez de agua, de hecho, más del 12% de España se encuentra en una sequía prolongada. Esto supone siete décimas más que en febrero. España ha comenzado mayo con la reserva de agua embalsada más baja en esta época desde 1995. A día de hoy, los embalses almacenan casi un 20% menos que la media de la última década, encontrándose por debajo del 50% de su capacidad.

Esta situación afecta a diversos aspectos de nuestra vida, por ejemplo, a la agricultura, al precio de los alimentos, o las restricciones que hay en ciertos pueblos. Pero hay otro sector, que también se está viendo afectado por esta falta de agua: el ocio.

Es un asunto que preocupa en general a la población. Según un estudio presentado en la conferencia 'La transición ecológica en la España rural: perspectivas y percepciones', la sequía se posiciona como principal preocupación climática para el mundo rural y hace que, tanto en el campo como en la ciudad, un 76% de los habitantes considere que el consumo de agua tiene que limitarse en las actividades de ocio.

El problema es que hay actividades de ocio que sustentan su economía, literalmente, en el agua, porque si no hay agua, ellos no facturan. Es el caso, por ejemplo, de Mabel Ruiz Blanco, propietaria de Las Piraguas de Mabel, un negocio que alquila piraguas, tablas de paddel surf e hidropedales en el embalse de Orellana, en la cuenca del Guadiana, en Badajoz. Este pantano se nutre de gente que tiene segundas residencias por esa zona de Badajoz, y que suelen visitar este pantano para pasar el día. Pero la afluencia de personas que lo visitan ha ido descendiendo, porque allí, sin agua, no hay ocio ninguno. Este año, Mabel, de hecho, piensa abrir menos tiempo su negocio de alquiler y no contratar a nadie.

Otra actividad que se ve afectada por la sequía, es la de los chiringuitos. Sin movernos de este embalse de Orellana, Juan Pablo, gerente del chiringuito 'El Burgo', cuenta a La Mañana del Fin de Semana, que llevan ya varias temporadas notando menos ventas, hasta un 30% menos el año pasado. Dicen que hay menos familias que van a comer al pantano porque el cauce está bastante bajo, y prefieren quedarse en piscinas o directamente visitar la costa.

Esto es en Badajoz, pero en muchos puntos diversos de España están así. Por ejemplo, en los pantanos catalanes, las actividades deportivas náuticas se han desplazado a los embalses con más agua, y aun así, solo tienen el 10% de los clientes habituales. Algunos negocios no prevén abrir durante esta temporada.



Hemos hablado del ocio que encontramos en el “mercado”, pero también hablamos de ocio privado: las piscinas. Andalucía es una de las regiones de España con más piscinas. En total, cuenta con más de 290.500 piscinas, pero debido a la sequía este año solo se podrían llenar aquellas que hayan conservado agua de años pasados.



Además, la mayoría de piscinas en Andalucía se encuentran en viviendas ilegales, las cuales se suelen llenar con agua de pozos excavados y sin ningún tipo de autorización. Estos casos han provocado que varios pozos de los alrededores se sequen, como le ocurrió al de Carmona, ubicado en Sevilla, situación que se quiere evitar por completo.