Ricardo Díez: 89 años y más de medio siglo en la alcaldía

A una semana de las elecciones autonómicas y municipales 'La Mañana Fin de Semana' pone el foco en algunos de los candidatos más peculiares que optan a ser alcaldes. Alcaldesas con 22 años, candidatos con 19, pueblos en los que nadie se quiere presentar a la alcaldía...

Dando una vuelta por los pueblos de España nos encontramos todo tipo de curiosidades como la que sucede en Castillejos de Mesleón, un pueblo de 150 habitantes de Segovia. Allí preside el Consistorio, Ricardo Díez Pascual, un hombre que a sus 89 años lleva más de medio siglo en la alcaldía.

Llegó para quedarse, 12 años de dictadura y 43 de democracia, en total 15 legislaturas en las que ha ganado siempre por mayoría absoluta.

Estas elecciones Ricardo vuelve a las urnas y asegura en COPE que nunca ha pensado en abandonar la política aunque a principios de año estuvo enfermo y se hicieron por este motivo otras tres cadidaturas. “Como mejoré el PP me volvió a meter en el follón” asegura entre risas.

Ricardo explica cómo llegó a la política a través de un tío suyo que era alcalde y que fue el que le metió de concejal “él pidió una excedencia y me quedé yo de alcalde tres meses, hasta que le dije a la gobernadora que yo no podía seguir, que tenía que ser alcalde un amigo mio" con tan mala suerte que este amigo falleció a los 20 días de ser designado alcalde. "A partir de ahí me metí en política, me hicieron diputado provincial y hasta hoy" explica.

Ricardo cuenta que dedica a su labores como alcalde dos o tres horas. Se levanta y sobre las 12 se sube al ayuntamiento aunque está abierto todo el día “me encanta atender a todo el mundo y así lo he hecho toda la vida”.

castillejos de mesleón ha mejorado mucho desde que él llegó a la alcaldía "hoy es un paraíso, antes era todo basura, ahora las calles están limpias y hemos ampliado servicios y viviendas".

Su mujer quería que lo dejara pero ahora le da pena que lo deje después de tanto tiempo. tendremos que ver qué ocurre el próximo domingo donde se enfrenta a otras tres candidaturas, entre ellas la de su sobrina "la cosa va a estar reñida, yo confío en mí, pero con 4 candidaturas se van a repartir los votos" concluye.