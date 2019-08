Reino Unido y Alemania quieren copiarlo: Narón y su reto de adelgazar 100.000 kilos

Adelgazar 100.000 kilos en dos años. Esa es la cifra de peso que hace más de un año se propusieron perder los vecinos del municipio coruñés de Narón. Una iniciativa de la que muchos vecinos de esta localidad gallega se han beneficiado: justo antes de verano se estimó que llevaban 60.000 kilos perdidos.

El creador de este proyecto y principal impulsor es el doctor Carlos Piñeiro, que trabaja como médico de cabecera en el centro de salud de Narón. Se calcula que alrededor de 9.000 habitantes de este municipio situado en la comarca de Ferrol sufren sobrepeso y otros 3.000 son considerados obesos.

El propio doctor Piñeiro asegura que el reto no es para tanto, ya que la cifra se consigue si todas estas personas bajaran un 5% de su peso. Todo está basado y cimentado en tres “patas” fundamentales: el ejercicio, la alimentación y la formación educativa…El objetivo es crear y fomentar hábitos de vida saludables. Piñeiro habla de crear una cultura entre los habitantes y de alfabetización alimentaria, que es básicamente aprender y acostumbrarse a comer sano. Hasta 14 centros sociales llevan el seguimiento y aconsejan a los que quieran perder kilos. Incluso han creado una Liga de motivos de peso. ¿Para qué? Para competir entre ellos. Los centros sociales es donde llevan la cuenta de los kilos totales y hay un “pique” sano entre ellos.

Teresa Rodríguez es una de las naronenses que se unieron a la iniciativa. Lo hizo ante el riesgo de tener que empezar a medicarse por diabetes y para prevenirlo la mejor opción era adoptar una vida más saludable. Tan solo dos meses después, pasó de tener 109 miligramos de azúcar en sangre a 98 y en cerca de un año ha perdido 20 kilos. “Me encuentro de maravilla. Al hacerlo con mucha gente pues quieres bajar más. Unos con otros nos vamos apoyando”.

Todo esto lo está haciendo en un pueblo como Narón, en Galicia, en donde no hay duda de que se come bien. Sin embargo, para Teresa, si se quiere se puede: “A mí no me costó adelgazar. Si sales a comer por ahí no hace falta comer grasiento, te puedes pedir una ensalada o pollo a la plancha. Si te pones el reto de comer sano y hacer ejercicio...pues ya está”, dice Teresa, que asegura estar “encantada”.

El doctor Piñeiro destaca la importancia de la figura de los niños. Por ello, el siguiente proyecto está centrado en ellos. Se llama Cardioescuelas y durante este 2018 ya se ha puesto en marcha en varios colegios de Narón. Ahora, el objetivo es ampliarlo hasta cerca de 100 centros escolares de la zona con el inicio del curso escolar. Los niños tienen su propia tarjeta en la que apuntan y califican lo que comen, lo que los convierte en protagonistas y críticos con sus hábitos. “Es muy importante que desde pequeños los niños tengan hábitos saludables, que crezcan educados en este ámbito, para que lo mantengan y lo consideren normal cuando crezcan”, concluye el doctor.