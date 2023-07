¿Qué pasará a partir de ahora en la guerra de Ucrania? En COPE, las tres claves de su futuro según un experto

500 días son los que llevamos de guerra en Ucrania y, de momento, no parece que vaya a resolverse pronto. Al margen de todos los movimientos en el frente, del estreno de Sánchez en la presidencia europea con un final incierto, parece que la imagen de líder fuerte y sólido que Putin lleva veinte años construyéndose ha comenzado a desmoronarse.

Hace justo una semana el mundo estaba en alerta tras la rebelión de los mercenarios de Wagner, que amenazaba con llegar a Moscú y derrocar al presidente ruso. Finalmente, la sangre no llegó al río, y su líder, Prigozhin, acordó con Putin, con mediación de Bielorrusia, un pacto por el que él se marcharía a ese país y Putin perdonaría al resto de rebeldes.

La imagen que se ve desde fuera es que ese liderazgo de Putin se resquebraja mientras que intenta, a la desesperada, recobrar la autoridad perdida, diciendo que las fuerzas de Wagner, de igual manera, habrían sido aplastadas antes de llegar a Moscú, a pesar de que se quedaron a solo 200 kilómetros de la capital.

Y el balance no es el mejor: seis helicópteros, un avión ruso y 13 militares han muerto. Una semana después, en La Mañana Fin de Semana de COPE, analizamos las claves, y lo hacemos con José Ángel López, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas.

Las tres claves de lo que puede pasar a partir de ahora en la guerra

Como nos explicaba el profesor, "en el trasncurso de esta semana hemos pasado de bastante hipótesis y escenarios, desde el inicio de la crisis y tropas de Wagner, a una situación en la que parece que alguna cosas sevan despejando" explicaba.

Y es que hay dos cosas que teníamos en duda, respecto a esta rebelión, que ya se han resuelto. "Por un lado, si había fuerzas amrdas en este intento de rebelión, que las desavenencias entre Prigozhin y la cúpula militar del Kremlin eran reales, y qué va a pasar con el grupo Wagner. Hay y datos que dien que si no quieren someterse al Ministerio de Defensa pueden extinguirse o desplazarse a Bielorrusia, veremos con qué objetivos" explicaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Claro, porque el hecho de que Prigozhin resida en Bielorrusia, tampoco es algo muy tranquilizante, teniendo en cuenta que el presidente Lukashenko le debe mucho de su carrera política a Putin. "Desde el punto de vista de Prigozhin yo estaría poco tranquilo por el papel de Bielorrusia, otra cosa diferente es qué papel tendrá el propio líder de Wagner y sus milicias en Bielorrusia, para ver si servirán en el futuro de control de rebeliones allí, o incluso intentos de destabilización en la frontera con Polonia, es una zona extremadamente compleja".

¿Qué va a pasar en el futuro? Aunque la situación es compleja, según ese experto "el grupo Wagner parece ser que va a desaparecer del escenario bélico en Ucrania, no significa que desde el punto de vista internacional no siga participando en conflictos iternos en el caso del continente africano, pero no sabemos que tipo de financiación tendrá".

Si bien es imposible augurar qué es lo que pasará cuando Putin no esté y quién puede ser su sucesor, lo cierto es que es sistema de "aparente cohesion interna y ese sistema coercitivo de control férreo que aparentaba el régimen de Putin se ha visto debilitado y resquebrajado, va a estarcligado a la popia evolución del conflicto. A ver hasta qué punto tenía el respaldo del conjunto de las fuerzas armadas, eso va a estar ligado a la supervivencia de Putin" sentenciaba.