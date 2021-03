¿Qué es la 'niebla cerebral' que puede provocar la covid?

Poco a poco del coronavirus vamos conociendo cada vez más cosas, cómo nos afecta y cómo incide en nuestro día a día. Un año después del inicio de la pandemia existen miles de casos que nos permiten hacer estudios para sacar conclusiones. Uno de estos estudios que aborda las consecuencias neurológicas del coronavirus ha comenzado esta semana en el Hospital de Albacete, al frente de su equipo está el doctor Tomás Segura, que es el Jefe de Neurología de este hospital.

¿QUÉ TIPOS DE PROBLEMAS SE ESTÁN DETECTANDO A NIVEL NEUROLÓGICO?

"Observamos que un virus respiratorio tenía una gran facilidad para provocar problemas neurológicos" explica el doctor. En marzo del año pasado describieron los problemas de los pacientes que estaban ingresados en el hospital con coronavirus. Desde los más graves; aquellos que presentaban infartos o hemorragias cerebrales a aquellos que presentaban síntomas más leves como dolores musculares o de cabeza. "Lo que hemos empezado ahora es otro estudio diferente; en pacientes que ha superado la enfermedad, la mayoría no la tuvieron grave, pero muchos meses después siguen quejándose de muchas molestias que no son tan importantes pero que condicionan nuestro día a día". Esto se ha llamado 'sídrome post covid' y "pensamos que en gran medida es neurológico, estos es precisamente lo que queremos estudiar" afirma Segura.

INCAPACIDAD PARA DESARROLLAR VARIAS TAREAS A LA VEZ, NIEBLA CEREBRAL...

Tomás Segura explica las quejas de los pacientes que han pasado la enfermedad de forma más leve, aquellos que no tuvieron que entrar en el hospital pero que varios meses después dicen que son incapaces de hacer varias tareas a la vez, sensación de fatiga, no son capaces de decir determinadas palabras o aturdimiento lo que se ha determinado como 'niebla cerebral'... el listado es inmenso.

¿SON SINTOMAS PASAJEROS?

Segura aclara que en algunos pacientes van cediendo con el paso del tiempo y en otros se pueden cronificar, "si es que los médicos no somos capaces de dar con la clave de aquello que lo está produciendo". El problema que tiene la medicina ahora es precisamente ese; que no sabe qué produce este síndrome, ya que las exploraciones habituales, los TACs, los encefalogramas... son normales, entonces "los médicos no ven el motivo, lo que da lugar a la incomprensión", "estos pacientes creen que el médico no se los toma en serio".

¿ESTOS PROBLEMAS ESTÁN ASOCIADOS A LA EDAD O EL SEXO?

"Si, de manera rotunda. El 80% son mujeres y la edad media, por ejemplo en este caso en en Albacete, está en 50 años, en el resto de estudios también ronda esa edad, lo que no quiere decir que no haya varones que sufran estos síntomas" indica el doctor.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE UN VIRUS ASOCIADO AL SISTEMA RESPIRATRIO PUEDA PROVOCAR PROBLEMAS NEUROLÓGICOS TAN DIRECTOS?

"El segundo tejido que más afecta el virus es el tejido neurológico y creemos que al igual que al pulmón le ataca de manera directa, al cerebro lo ataca de manera indirecta, pensamos que tiene la capacidad de romper la barrera hematoencefálica, dejando el cerebro a la intemperie".

Para el neurólogo aquellos pacientes que padecen covid persistente pueden tener secuelas respiratoriaspero lo que domina el cuadro clínico son las neurológicas, algo que es al revés en aquellos pacientes más graves que hay que hospitalizar. "Pensamos que esto depende de lo que hizo el virus y creemos que se debe a esta rotura de la barrera hematoencefálica, esto es lo que estamos estudiando" añade.

¿LA GRIPE TAMBIEN TIENE ESTAS DERIVADAS NEUROLÓGICAS?

"Cualquier infección vírica puede provocar una respuesta inapropiada que afecte al cerebro. Esto pasa con otros virus como el de la gripe, lo que pasa es que no llega a haber tantos pacientes afectados a la vez como para tener una cantidad apreciable de secuelas neurológicas", concluye el doctor.