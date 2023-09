El dueño de la pulpería Rial y su hija, recuerdan en COPE cómo era Pepe Domingo

Nos dejaba esta madrugada de forma inesperada y, con él, se apaga la voz de toda una leyenda de la radio. Esa persona que tantas veces saludaba con su ya icónico "hola, hola" y que nunca esperamos que algún día dijese adiós. Eso sí, como recordaban sus compañeros de 'Tiempo de Juego', Manolo Lama y Juanma Castaño, se ha ido tranquilo y feliz, viviendo la vida como nadie más ha sabido hacerlo.

Ellos mismos se encargaban de recordar en COPE las mejores anécdotas que han tenido a su lado, cómo lo conocieron y cómo vivieron a su lado, sabiendo que su sonrisa será eterna. Y lo mismo piensan aquellos que

José Manuel Rial, fundador pulpería Rial, en Padrón, y amigo de Pepe Domingo Castaño ha explicado cómo se ha sentido cuando se ha enterado de la noticia. "Estoy destrozado porque no me esperaba semejante cosa. Cuando me lo han dicho, me he quedado frío. Nunca lo esperé. Me lo ha dicho su sobrino, me ha mandado un mensaje esta noche y ahora ya estamos de camino a Madrid"

El dueño de la pulpería nos ha explicado que para él, ha sido una pérdida muy grande. "Lo conocí trabajando en el bar cuando venía de vacaciones, antes lo conocía pero no tenía tanta confianza, era uno más en mi familia. Cuando vino de vacaciones la última vez parece que vino a despedirse de nosotros, hace un mes y poco. Vamos a dejar abierto el bar porque la gente viene, pregunta, habla y saca fotos y lo recuerdan".

La hija de José Manuel, Begoña, nos ha contado como solían ser las comidas o cenas que a Pepe tanto le gustaba organizar "había que ser muy puntual, pero nunca sabías cuando iba a terminar". Además, Begoña con mucho cariño como era Pepe, y cómo le surgía la inspiración para crear sus tan ingeniosas cuñas publicitarias: "estaba en la terraza y empezó a pensar en una vaca que llevaba un cencerro y empezó... talón, talón..."

Las calles de Padrón recordarán siempre a Pepe Domingo y su querida pulpería Rial, pero también podrán disfrutar de su legado en la plaza que recibe su nombre, donde tanto tiempo pasó de niño jugando.





DEP Pepe Domingo Castaño Solar