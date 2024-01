¿Puede el Gobierno hacer algo para garantizar la seguridad de los camioneros españoles en Francia?

Las protestas de los agricultores franceses siguen haciendo estragos desde la frontera con España, incluso en Bruselas y el propio territorio francés, dejando parados y dificultando la circulación de todos los camioneros españoles y de otras nacionalidades que llevan cargamento desde nuestro país a la zona este de Europa.

Mohamed trabaja para una empresa de botes de conserva de Navarra y ha estado dos días parado en una de las zonas del sur de Francia. Le obligaron a bajarse aunque, en su caso, no dañaron su mercancía. Ahora ha podido continuar su ruta saliendo a las 3 de la madrugada, con el único fin de evitar los piquetes.

Juan Antonio, camionero, lleva 50 horas parado en un arcén por las protestas en Francia: "Es una ratonera" https://t.co/bJVh3Iof2x — COPE (@COPE) January 26, 2024

"He permanecido bloqueado dos días parados por los piquetes, no había forma de salir de ahí, tenía que volver el viernes. Necesito descargar, lo hice anoche y he salido ahora por la carretera" contaba en La Mañana Fin de Semana.

Es uno de los tantos camioneros que han sufrido estos paros y retenciones, con las consecuencias económicas y personales que ello acarrea. Y de estas consecuencias hablamos con José María Quijano, secretario general de la Confederación Española de Transportes de Mercancías.

"Durante los últimos años se han repetido este tipo de actuaciones, también pasó en octubre, es un problema grave para recuperar los daños producidos a vehículos y mercancías, y luego la falta de productividad con las paradas" empezaba explicando.

¿Puede hacer algo el Gobierno para proteger a los camioneros españoles?

No solo hay pérdidas en la mercancía con estos piquetes que, por cierto, puede que nunca se recuperen. Al menos así lo explicaba Quijano, ya que dice que muchos de los seguros no lo consideran un "accidente, es una acción vandálica y a veces no lo cubren, es difícil identificar a los autores" decía.

Además, añade que, en el caso de hacer algún tipo de actuación por vía judicial, pasarán días y meses hasta que se dirima y "cuesta conseguir una indemnización al respecto".

No es tanto un problema de pérdidas de mercancía, sino también de pérdidas personales y de seguridad de los propios transportistas. Ya se ha conocido la muerte de una agricultora en Francia por estas protestas, y muchos de los transportistas se han visto obligados a bajar y ver cómo destruían su mercancía mientras ellos miraban.

Por eso, ¿hay algo que pueda hacer el Gobierno para garantizar la seguridad de los camioneros españoles? "El gobierno hará su presión diplomática, pero es complicado que el francés tome las medidas oportunas, pero estamos acostumbrados a que en los primeros días no hay respuesta para permitir el tráfico de los camiones" sentenciaba.