Periodista venezolana: “Han fallecido muchas personas en los hospitales a causa de los apagones”

La locutora, imagen de 'Voluntarios por Venezuela', cuenta en 'La Mañana Fin de Semana' la situación que atraviesa Caracas y el resto del país por el tercer corte de suministro eléctrico. "Ahora mismo estoy en el balcón de mi casa y se ve todo a oscuras, estamos pasando por un nuevo apagón nacional. Ayer no había electricidad, casi 12 horas sin luz, y a la misma hora de ayer, 7 de la noche, volvió a irse la luz en todo el país". La periodista explica que cuando se va la luz en la capital, ocurre lo mismo en el resto del país. Su familia, que vive en Maracaibo, ha pasado más de 24 horas sin luz. "La situación es terrible, parece una película de terror", añade.

Como ella narra en los micrófonos de COPE el día a día es muy duro. "Es dificilísimo comprar comida con el salario mínimo. Es un país muerto, la ciudades están apagadas, el comercio está cerrado y los pocos comercios que abren solo aceptan pago en efectivo y con dólares; y nosotros no ganamos en dólares". Verónica Gómez describe que son muy pocos los comercios que reciben el pago en bolívares con tarjeta de credidto o debito.

Los venezolanos cargan sus teléfonos móviles gracias a la bondad de algunos comercios, que con planta eléctrica les permiten conectarse durante unos minutos.

Especialmente esta situación es dramática si pensamos en la falta de luz de hospitales, "ha fallecido mucha gente por la falta de suministro eléctrico". La periodista que también anima como "payasa" a los niños hospitalizados y explica como en teoría los hospitales deben funcionar con planta eléctrica pero muchas "están dañadas o han explotado". Algunos de los centros hospitalarios que disponen de dichas plantas solo funcionan para emergencias o quirófanos. "No se puede pasar consulta y a esto se suma que no hay medicamentos. Los pacientes oncológicos cada vez corren más peligro porque no consiguen su tratamiento. En los hospitales es donde peor lo pasan" lamenta la locutora.

En cuanto a la entrada de ayuda humanitaria de la Cruz Roja, Verónica Gómez ha narrado la labor que realizan desde 'Voluntarios por Venezuela' cogiendo la comida y los medicamentos que les van llegando y montando campamentos en las zonas más vulnerables. "El domingo atendimos a mas de 400 personas, gente que hace largas colas para conseguir medicamentos, personas mayores, niños con fiebre... La ayuda humanitaria es muy necesaria, menos mal que han tenido un poco de sentido común" concluye.