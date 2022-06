Herraiz: "Las andaluzas hay que mirarlas en clave nacional, aunque los perdedores digan lo contrario"

Muy buenos días. Sigues en La Mañana del Fin de Semana de COPE, en un 19 de junio que viene con descenso de temperaturas, que no se va a notar por igual en toda España. Las máximas seguirán altas en el valle del Ebro, Mallorca, en buena parte del mediterráneo y también en la mitad sur. Lo confirman los 37 que van a alcanzar hoy en Zaragoza, Murcia y Granada, los 36 de Albacete o los 35 de Pamplona y Lérida. Pero, por lo general, el descenso va a ser generalizado.

INCENDIOS

Domingo que viene marcado por los incendios. En Zamora la situación en la Sierra de la Culebra es desoladora. Han ardido más de 25.000 hectáreas. El incendio de la Sierra de la Culebra está descontrolado. La previsión del tiempo dio un giro y se han venido registrando rachas de viento de entre 50 y 70 kilómetros por hora, lo que ha complicado las labores de extinción.

El viento es sin duda el peor enemigo de todos los incendios conjugado con las altas temperaturas, que es la combinación fatal que se está dando en Zamora. Hay vecinos de varios pueblos que ya han podido volver a sus casas. Son los de Mahíde, el pueblo de nuestra Pilar Cisneros, Boya, o San Pedro de las Herrerías, que fueron desalojados en la madrugada del jueves al viernes. Esperanza es de San Pedro y ha pasado dos noches en un piso que tiene en Zamora capital.

Es muy difícil calcular la superficie arrasada. Se estima que son más de 25.000 hectáreas y que podrían llegar a 35.000, lo que tras el incendio de Navalacruz, el pasado año en Ávila, este de Sierra de la Culebra se convierte en el más grave en la historia de Castilla y León. La UME, la Unidad Militar de Emergencias mantiene desplegados 200 efectivos. Saludamos ahora al comandante Iván Fernández, del batallón de intervención de emergencias de la UME.

Esto en Zamora, el sonido de las últimas horas en Navarra también es el de los incendios. Son vecinos de Obanos en Navarra que veían a media tarde como el fuego se acercaba de forma peligrosa a sus casas. El fuego se desataba a mediodía entre Obanos y Legarda y obligaba a desalojar a los vecinos de las dos localidades.

Después llegó el desalojo de Puente de la Reina. Había personas que permanecían acogidas en el frontón de la localidad y todos tuvieron que ser desalojados. Momentos de máxima tensión que obligaban incluso a cortar durante algunas horas la A-12, la autovía del camino de Santiago, en ambos sentidos, en una veintena de kilómetros. Ahora mismo, este fuego de Navarra ha seguido extendiéndose y alcanza el valle de Guesálaz. En Navarra hay 19 localidades que han tenido que ser desalojadas por diversos incendios.

En otro punto de la comunidad foral, cerca de Tudela, en Arguedas, el fuego que comenzó en el término de Aguilares de Bardenas provocó el desalojo de 2.500 personas que se encontraban en Sendaviva, un parque de atracciones situado junto al parque natural de las Bardenas Reales.

Esto en Navarra. Situación muy compleja del mapa de incendios que se extiende a Lérida, a Aragón, a Extremadura y a Aragón.

ELECCIONES ANDALUZAS

En menos de tres horas abren los colegios en Andalucía. Hay comicios autonómicos que pasan más inadvertidos que otros; hay elecciones cuya trascendencia se reduce a los límites de esa región; pero no es el caso de Andalucía. Primero, por las cifras. Es la comunidad más poblada de toda España con más de 8 millones y medio de habitantes. Algo más de 6 millones de andaluces están llamados hoy a las urnas, de los que un 4,5 por ciento lo puede hacer por primera vez.

Segundo, porque Andalucía ha sido un territorio donde el PSOE siempre ha jugado muy fuerte. No solo por los 37 años que los socialistas gobernaron en la Junta de Andalucía, también porque esta comunidad ha sido uno de los graneros de votos tradicionales del PSOE en las generales. De ahí que sea cual sea el resultado, se va a mirar en clave nacional. Si se cumplen los pronósticos de las encuestas, Juan Espadas va a recibir un voto de castigo. Ya veremos si no baja del suelo de Susana Díaz en 2018 y de esos 33 diputados. Lo de menos es el desconocimiento del candidato, que ha sido alcalde de Sevilla, pero que le ha costado llegar a otras provincias. Ese voto de castigo lo va a recibir Espadas, dirigido contra Pedro Sánchez y su desgaste en el Gobierno de coalición con Podemos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tercero. El resultado del centro derecha se va a proyectar también al conjunto de España porque son las primeras elecciones en las que se mide el efecto Feijoo. El candidato del PP, Juan Manuel Moreno, aspira a la relección. No le han hecho falta las presentaciones, pero sí quería acudir con una marca fuerte. Y eso no lo tenía con Pablo Casado, una tendencia que se ha invertido con Feijoo a la espera de ver el resultado. La mayoría absoluta está en 55 diputados. Las encuestas más optimistas le hacen acariciar esa cifra, aunque sin conseguirla. En todo caso, según estos sondeos, lograría más votos que toda la izquierda junta, lo que le abre la puerta a gobernar en solitario. ¿Qué va a hacer VOX? Depende de su resultado y el del PP. Una victoria de Moreno Bonilla con suficiente margen reduce los argumentos para que no le den su apoyo.

Cuatro. ¿Qué va a ser de Ciudadanos? Si miramos la tendencia, es de debacle total. En 2020 se volvieron a quedar sin representación en Galicia, en mayo de 2021 pasaron de 26 diputados en la Asamblea de Madrid a ninguno, después de estar en el Gobierno de Coalición. En Castilla y León se han quedado solo con 1. Perdieron 11. Y con esta tendencia, a Inés Arrimadas cada vez le queda menos crédito y menos excusas. Lo de hoy puede ser también un punto de inflexión para la formación naranja.

Cinco. La izquierda más escorada a la izquierda se presenta dividida. Está la marca Por Andalucía, no exenta de peleas internas que se vieron en la formación de la propia coalición. Ahí están Podemos, Izquierda Unida y Más País, el partido de Errejón. Y luego está el partido de Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía, a la que las encuestas dan como máximo entre dos y tres escaños.

Estas son algunas claves sin olvidar la participación. A esta hora solo tenemos un dato que es el del voto por correo. Han recurrido casi 180.000 andaluces, que son casi el doble que en 2018. ¿A qué se debe? A que las de 2018 fueron en diciembre, estas son a las puertas de verano, con las playas repletas en fin de semana y con un puente en Sevilla y Granada por el Corpus. Ahora hay que ver la movilización a lo largo de la jornada. Siempre se ha dicho que una alta participación beneficia a la izquierda, pero esa tendencia se ha invertido muchas veces. Se vio en Madrid, donde una baja abstención favoreció a Isabel Díaz Ayuso. Y todo apunta a que una alta participación beneficiaría al partido que ahora mismo está en el poder.

Sea como fuere, las respuestas a todas estas preguntas las vas a encontrar una vez cierren los colegios electorales a las ocho de la tarde. Media hora antes, a las siete y media tienes que conectar con COPE y con el programa especial que va a dirigir Carlos Herrera desde Sevilla con todos los comunicadores de COPE repartidos por los puntos en los que se van a empezar a decidir muchas cosas en Andalucía.

IMPUTACIÓN MÓNICA OLTRA

Es lo que llaman fiesta de la democracia. Para fiesta la que le montaron ayer a Mónica Oltra, celebrando su imputación por, presuntamente, encubrir los abusos sexuales cometidos por su marido contra una menor. Y allí estaba Mónica Oltra, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, el portavoz en el Congreso de Compromís, Joan BaldovÍ y decenas de simpatizantes. Lo que en realidad era un acto de partido para apuntalar lo que ellos ya denominan el tercer botanic, ese pacto que mantiene al PSOE en el Poder con el apoyo de la extrema izquierda valenciana, se convirtió en un cierre de filas, en un apoyo sin fisuras a Mónica Oltra. Hubo charanga, hubo música y un mensaje claro.

"Si tocan a una tocan a todos". Mensaje que repitió varias veces el portavoz parlamentario Joan Baldoví en un claro mensaje dirigido a la Justicia. Fiesta de apoyo a la vicepresidenta Valenciana que se niega a dimitir, que dice que no lo va a hacer ni siquiera si es procesada, una vez declare el 6 de julio.

Ahora planteamos distintos escenarios para Ximo Puig. Primero fue decir que ella se queda para defender la democracia ante el fascismo. Ayer, en la fiesta tras la imputación por, presuntamente encubrir los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una niña, Mónica Oltra se fue más por el lado de las emociones, ese lado más sensiblero al que se suele acudir cuando te ves acorralado. Y se acordó de su madre.

Esto lo dijo en español y no en valenciano, porque es el mensaje que Oltra quería que no se quedara para unos pocos. Esto está todo inventado. Ese lado más tierno con palabras de gran calado como la ética, la honradez y la honestidad, cuando de lo que estamos hablando es de que la Justicia le acusa de delitos tan graves como encubrir a un abusador sexual y de no auxiliar a la víctima.

No se esperaba que Ximo Puig tomara ninguna decisión en pleno fin de semana de elecciones en Andalucía. Por eso hablaba de reflexionar para tomar decisiones, cuando en realidad lo que quiere es ganar tiempo. Pero la declaración del 6 de julio no está tan lejos y en política dos semanas es mucho tiempo. Pueden pasar muchas cosas y el desgaste va a ir en aumento. De momento, el presidente valenciano sigue manteniendo a Oltra en el cargo, por lo que sirve de coartada a la líder de Compromís. Dice que no peligra el pacto.

Está claro que las reglas éticas son muy diferentes para la derecha que para la izquierda. De no ser Mónica Oltra, de ser -no sé- Isabel Díaz Ayuso la que estuviera en una situación similar, el escenario sería muy distinto.