Miedo, tensión e insomnio: así es cómo se ha vivido la noche en Israel tras los ataques de Irán

Noche de máxima tensión en Oriente Medio, tras los ataques directos de Irán en Israel, con más de 170 drones, 30 misiles cruceros y 120 misiles balísticos, según confirmaba el ejército israelí. De igual manera, aseguraban que habían conseguido neutralizar el 99% de los ataques y que están sobradamente preparados para una respuesta.

Lo último que sabemos esta mañana es que Irán seguirá actuando y que prepara una respuesta que, en poco tiempo, podría ser de "intensidad duplicada". En medio de todo esto, en La Mañana Fin de Semana nos preguntamos cómo se ha vivido la noche entre los ciudadanos israelís y cómo están afrontando estas horas de tantísima tensión.

Daniel Blumenthal está en Tel Aviv y aseguraba que esta noche se ha vivido "mucha tensión, miedo e insomnio". Y es que, eso sí, ya se venían preparando desde que Irán prometiese venganza por el ataque israelí en el consulado de Irán en Damasco.

Preparados desde hace diez días para un ataque

El periodista nos contaba que los ciudadanos israelís venían preparándose para un posible ataque de Irán y que, de hecho, tenían viandas preparadas en las puertas de sus casas.

"Los ciudadanos ya se habían preparado bolsos para dos o tres días, con alimentos, baterías, ropa, documentos, y se estaban preparando para un ataque iraní. Ya les hablaban de apagones prolongados" explicaba.

De momento, y a pesar del miedo, no han tenido que lamentar bajas, gracias a que la defensa israelí estaba sobradamente preparada. Gracias a su "domo de hierro",, han neutralizado los misiles y aviones de Irán. "Es un sistema de intercepción de misiles, pero no solo utilizó eso. También los misiles patrios derribaron drones y aviones, pocos han penetrado en territorio israelí".

Eso sí, asegura que siguen todavía "muy tensos, porque este tipo de ataques podrían seguir planeándose con los aliados de Irán".

Y ahora, ¿qué?

Todavía no se sabe cómo puede escalar esta nueva etapa del conflicto, pero según aseguraba Daniel Blumenthal, Irán "no está interesado en una guerra regional, que podría derivar en una guerra mundial, pero sí seguir hostigando a Israel por medio de sus asociados. En este contexto, no se ha podido concretar un nuevo acuerdo para los secuestrados israelíes, es Hamás quien quiere endurecer sus posiciones...No hay por ahora una solución" explicaba.

Por ahora, el espacio aéreo de Israel se ha reabierto.