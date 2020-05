Los fisios advierten: salir a correr 'como locos' puede acabar en lesiones graves

Después de 50 días, hoy podemos volver a hacer deporte. Hay que celebrarlo pero también tener mucho cuidado porque según los expertos y nuestra propia experiencia pasar de estar tumbado en el sofá (del sedentarismo) a creerte Usain Bolt y machacarte a correr digamos “en frío” puede acabar muy mal: con una lesión. Por eso ahora en COPE te vamos a ayudar a pasar del sofá a la pista... o en este caso a la calle.

Nos surgen muchas dudas primero sanitarias. ¿Tengo que llevar mascarilla? Pues se recomienda que sí pero no es obligatorio porque no hay para todos. Este paseo deportivo es individual. No colectivo. De 14 años en adelante. Poco a poco. Ya podremos salir en parejas o pequeños grupos pero de momento que cada palo aguante su vela. Hay que salir de uno en uno. El atleta Chema Martínez presenta el Kilómetro42 en el Partidazo de COPE. Toma nota de lo que nos dice.

"No es el momento de salir a correr sino a hacer ejercicio. ¿Cómo? Pues haciendo 30 o 40 minutos caminando y corriendo. Esto para los que no han corrido nunca y ahora quieren salir a correr"

Para los deportistas sí hay recomendaciones diferentes. ¿Cómo volver a entrenar si antes de la pandemia ya salías a correr y te preparabas por ejemplo para una media maratón? La preparación es diferente a la de los principiantes como nosotros.

"Necesitamos un par de semanas de adaptación para que en dos semanas o tres estemos al nivel de competición. Hay que tomárselo ahora como si hubiéramos corrido una media maratón"

Esto nos dice un atleta. Y para tener todos los puntos de vista, escucha a Isaac Matarranz. Es fisioterapeuta. Para los que han practicado el sedentarismo durante el estado de alarma, recomienda el powerwalk o la marcha rápida.Y ¿cómo debemos estirar antes y después de hacer ejercicio?

"Debemos calentar con movimientos amplios articulares. Hombros, cadera, piernas...Círculos alante y atrás con los hombros, con la cadera. Mover las piernas con movimientos amplios articulares y sin mucha velocidad. Y al volver, estirar los isquiotibiales y el cuádriceps. ¡Qué mínimo que hacer eso!"

Hay que tener en cuenta dos factores. Nuestra resistencia no va a ser la misma por lo que mucha tranquilidad porque nuestro peso habrá alterado. También nuestro sistema inmune que por la falta de sol sobre nuestra piel al haber estado confinados puede haberse debilitado.