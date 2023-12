¿Hasta cuándo se mantendrán los precios a la baja de los carburantes? Un experto da las claves de la bajada

Seguimos disfrutando de este puente de la Inmaculada con tantos días libres ya que, hemos tenido la suerte, de que caiga bien pegado al fin de semana. Por tanto, no es de extrañar que, en el puente de este año, muchos más españoles se hayan desplazado y hayan hecho un viaje. De hecho, la DGT prevé que, hasta el domingo, se realicen ocho millones de desplazamientos.

Todo ello, con el precio de los carburantes a la baja. De hecho, el de la gasolina se encuentra en el mínimo de todo el año, y repostar un coche de gasolina cuesta de media unos 86 euros. Si es de diésel, unos 84. Pero, ¿durará mucho esta tendencia? Es lo que le preguntamos a Nacho Rabadán, director general de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.

Él mismo aclaraba que sí, es 10 céntimos más barato que el año pasado repostar nuestro coche, pero es que, el año pasado por estas fechas todavía teníamos el descuento de los 20 céntimos. "Sigue estando inasumiblemente caro, hay un matiz muy importante, son recortes voluntarios de la producción, no toda la OPEC está de acuerdo en recortar la producción, algunos países sí quieren hacerlo" decía.

En este sentido, ha influido, aunque no como se esperaba, la guerra en Israel. "Recuerdo algunos días después de los ataques de Hamás que el temor era que escalara y se regionalizara en Oriente Medio la tensión y la guerra, son unas relaciones muy complejas" aclaraba.

¿Es bueno que se mantengan los precios a la baja?

"Arabia Saudí es el principal comprador de armas de EEUU, en cuanto los mercados ha visto que hay división en el seno de un cartel que controla la mitad del petróleo del mundo, están viendo que hay desavenencias y habrá más oferta petrolera, unido a una demanda de una economía que no acaba de carburar del todo bien. A mayor oferta o previsión de mayor oferta y una demanda débil, el precio es más bajo. Para los consumidores fenomenal, y también para las estaciones de servicio" explicaba.

Y es que explica que estos precios a la baja siguen haciendo que la administración sea la gran beneficiada, por lo que reclaman una revisión de la fiscalidad. "Si los precios están muy altos, la administración recauda más, pero con ellos bajos, la mitad ya son impuestos, ese porcentaje de impuestos baja, la administración siempre gana. Reclamamos una revisión de la fiscalidad integral y absoluta, a ver si ahora nos recogen el guante" expresaba.

Porque, aunque el año pasado hubiera un descuento de 20 céntimos, sigue siendo algo a revisar. Eso sí, dicen que ese descuento a los carburantes que existía el año pasado y que, ahora no, se notaba mucho en los consumidores. "Para nosotros supuso un quebradero de cabeza, hacían que el precio final fuera más reducido y veíamos que había más operaciones de llenado del depósito. Cuando ya no salía repostar por 80 euros y era más de 100, ya no hay "lleno, por favor", ahora es lo que necesiten, unos 30 euros" sentenciaba.