Guillermo Vila, sobre la promesa "trampa" de Sánchez con el olvido oncológico: "Estaba obligado por Bruselas"

Hola, muy buenos días y gracias por estar ahí, al otro lado de la radio, te saluda Guillermo Vila en nombre de todo el equipo que hace este programa, estamos encantadísimos de acompañarte hasta las ocho y media de la mañana.

Oye y a lo mejor eres de los que anoche le entró el sueño mientras veía el festival de Eurovisión y te acostaste sin saber qué pasó, bueno, pues no te preocupes, no te has perdido nada. Porque si el fútbol es un juego simple que inventaron los ingleses en el que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Eurovisión se está convirtiendo en ese festival un tanto hortera que siempre gana Suecia. Y así volvía a ser anoche.

Ya son siete las veces que ganado Suecia el festival, igual que Irlanda. Pero es que con el triunfo de Loreen, se convierte en la primera mujer en hacerse dos veces con el micrófono de cristal. Esta vez, con su tema Tatoo, el favorito de todas las apuestas. Y, ¿España qué? Te preguntarás, qué pasó con nuestra Blanca Paloma. Pues que su EAEA al cubo se nos ha quedado en un AYAYAY.

Los votos del jurado de expertos llevaron su EAEA hasta un digono noveno puesto, pero el televoto de la audiencia ha hundido a la representante española en la tabla. Al final, hemos quedado el 17 de 26.

Sánchez, el anuncio electoral de los sábados

Bueno y qué más cosas han pasado en las últimas horas o van a pasar en las próximas. Estamos en el primer fin de semana de campaña electoral. Hoy hay encuestas con intención de voto en varias comunidades. En el sondeo de GAD 3 para ABC vemos que el PP puede recuperar los gobiernos de Cantabria, La Rioja y Extremadura, además de mantener Madrid y Murcia. El PSOE, según esa encuesta, volvería a ganar y a gobernar en Asturias.

Y en estas primeras horas de campaña, te puedes imaginar la cantidad de actos que los líderes políticos han protagonizado en las últimas horas y, además, en la mayoría de las ocasiones, con turno doble, sesión de mañana y tarde.

En el caso del presidente del Gobierno, ayer, según se bajaba del Falcon en Sevilla, a donde viajó desde Washington, aprovechó para su ya tradicional cita de los sábados con los anuncios electorales. Aunque, me temo que en esta ocasión, ha vuelto a salirle rana. Y no porque el tema en cuestión no sea importante. Que lo es y mucho.

Sánchez se reunía este sábado a primera hora con asociaciones de lucha contra el cáncer. Y a ellos les anunciaba que a partir de junio será una realidad el llamado olvido oncológico. El objetivo es que las personas que han superado un cáncer no sean penalizadas a la hora de contratar un seguro vinculado a un préstamo hipotecario.

Imagínate que padeces un cáncer, con todo el sufrimiento que ello conlleva y que, después de superarlo te encuentras estigmatizado, revictimizado, que dicen ahora, porque al tratar de contratar un seguro te suben la póliza. Es de total justicia ese derecho al olvido oncológico. A partir de junio, aquellos pacientes que no hayan tenido una recaída en cinco años podrán pedir un préstamos sin que se tengan en cuenta sus antecedentes oncológicos. Y en España hay más de 2.2 millones de personas a las que, en algún momento de la vida, se les ha diagnosticado un cáncer. Así que, por este lado, cero reproches al anuncio del presidente.

La trampa del olvido oncológico anunciado por Sánchez es que España estaba obligada a aplicarlo por una instrucción de Bruselas

¿Dónde está la trampa?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En esta ocasión no es que haya copiado la medida al PP, como la del interraíl español; es que en realidad España estaba obligada a aplicar este derecho por una instrucción de Bruselas. El límite era 2025. De hecho, de todos los países de la Unión Europea, sólo Malta y España quedábamos por aplicar este derecho al olvido oncológico. Así que en esto, Sánchez, ha vuelto a llegar tarde.

Las listas de Bildu

Y sigue la campaña, mientras tanto, y sigue muy marcada por la inclusión de asesinos etarras en las listas de Bildu. De hecho, la tan ansiada foto de Sánchez con Biden ha quedado totalmente empañada por el que, sin duda, está siendo el tema fundamental de las últimas horas: la presencia de 44 condenados por terrorismo en las listas de Bildu, 7 con delitos de sangre.

Después de la huída despavorida de los dirigentes socialistas en las primeras horas, debe ser que ya han recibido el argumentario porque ahora no hay dirigente que no salga haciéndose el indignado. Empezando por el propio presidente, que dijo esa frase de “es legal pero no es decente”. Frase que, la verdad, no ha convencido a nadie. Desde luego no a la oposición. Este sábado había una cierta coincidencia en Feijóo y Abascal sobre qué es y qué no es indecente.

Hoy domingo, Sánchez va a coincidir en un mitin con el presidente de Castilla-La Mancha y candidato socialista a la reelección en esa comunidad, Emiliano García Page. Seguro que Page aprovecha el mitin para decirle a la cara a Sánchez todas las cosas que dice en las entrevistas con los medios. Seguro, ¿verdad? Seguro que mantiene ese tono vehemente. ¿No se lo creen? Bueno pues lo dicho, seguro que hoy Page tiene ocasión de comentarle a Sánchez en Puertollano, en el único mitin de campaña que van a compartir, lo que piensa de él, de sus políticas, incluso de lo de Bildu.

Zelenski en Roma

Y lo de Zelenski en Roma. Es importante la gira europea que protagoniza este fin de semana Volodomir Zelenski. Porque, mientras la comunidad internacional puede ver a un Putin cada vez más aislado, el presidente ucraniano se pasea por las principales capitales comunitarias.

Hoy estará en Alemania, país que ayer mismo hacía público un nuevo envío de ayuda militar para apoyar a Kiev en la guerra por valor de 2700 millones de euros. Ucrania dice que necesita misiles de largo alcance para debilitar las posiciones de Moscú en la línea de combate. Mientras, en Bajmut, continúan los retrocesos de las tropas de Moscú y de los mercenarios del Grupo Wagner.

Ahí sigue el hombre este lídera a los mercenarios y que actúa la verdad como un auténtico pirado grabándose vídeos insultando al ministro de Defensa.

Pero la gira europea de Zelenski empezó ayer en Italia. Se entrevistó con la primera ministra Meloni y con el presidente de la República, con Mattarella, quien le ha recibido con todos los honores.

Pero la gran cita del día de ayer se producía a eso de las cuatro, cuando Zelenski era recibido en el Vaticano por el Papa Francisco. Y mira, a veces, cuando se habla de paz, uno piensa que se está refiriendo a una cosa como de juguete. Parece que en el complejo mundo de las relaciones internacionales, hablar de paz es hablar de rendición. Pero no es así. La Iglesia lleva meses trabajando por una paz justa y duradera para el martirizado pueblo ucraniano, como suele decir el Papa Francisco.

La Iglesia lleva meses trabajando por una paz justa y duradera para el martirizado pueblo ucraniano

Y esto, la búsqueda de la reconciliación y de la paz, no es algo nuevo en la Iglesia. Ayer se cumplían 42 años del intento de asesinato de Juan Pablo II por parte de Ali Agca. El Papa sobrevivió, su atacante fue encarcelado -se hizo, pues, justicia- pero Juan Pablo II fue a la prisión a hablar con él… y a perdonarle.

Años después, Benedicto XVI sufrió el robo de documentos privados por parte de una persona de su más absoluta confianza. Fue también condenado. Pero el Papa, tras hacerse justicia, se ocupó de que tuviera nuevas oportunidades laborales. Así que la Iglesia sabe que la paz que dura, sólo puede surgir de la justicia, de la reparación.

Esperemos a ver qué frutos surgen del encuentro de 40 minutos que mantuvieron ayer Zelenski y el Papa Francisco.

Por primera vez en 20 años, está en juego la continuidad del gobierno del presidente Erdogán

Elecciones en Turquía

Por cierto que es importante también y puede influir de alguna manera en el futuro de la guerra lo que pase hoy en Turquía, que celebra elecciones presidenciales. Por primera vez en 20 años, está en juego la continuidad del gobierno del presidente Erdogán.

Su gestión caótica del terremoto de hace tres meses que provocó 50 mil muertos en el país ha terminado por distanciarle del pueblo. Al menos, eso dicen las encuestas, que dan opciones de gobierno al candidato de la oposición, un hombre de 74 años llamado Kiliç Daroglu.

¿Por qué es importante lo que pase en estas elecciones de Turquía? Las claves de la campaña del candidato opositor son tres: laicismo, un mayor acercamiento a Europa y lucha contra la corrupción.

Claro, una Turquía, que es, desde siempre, la frontera que separa Occidente y Oriente, que mantiene relaciones muy influyentes con países a ambos lados del bloque, una Turquía más europea puede tener efectos importantes. También en la gestión de la guerra, puesto que ya Erdogan ha intentado hacer valer su papel mediador, de momento sin éxito.