¿Cuáles han sido los nombres más puestos en España en 2018?

En la vida podemos tomar muchas decisiones por nosotros mismos, pero hay un caso en el que no. Además, uno muy importante porque nos acompaña toda la vida: nuestro nombre. Hugo y Lucía son los que más pusimos los españoles a nuestros hijos e hijas en 2018.

Hemos salido a la calle a preguntar, por ejemplo, si a la gente le gusta su nombre. Como era de esperar, hay todo tipo de opiniones. “A mi me gusta porque es un nombre que no llevan muchas chicas pero tampoco es muy raro”, nos asegura Lidia. Sin embargo, no todos tienen la misma percepción de su propio nombre: “Me llamo Josefina y me espanta, me lo cambiaría encantada por otro, como Ana por ejemplo, que me encanta”.

Una costumbre muy española era llamar a tus hijos en relación con el Santoral, aunque cada vez esto es menos común y se está quedando reservado para algunos pueblos. También es muy típico “heredar” el nombre, es decir, llamar a tus retoños como el padre o la madre, o el abuelo o la abuela. Sin embargo, hay otros que prefieren personajes históricos: “Yo a mis hijos les quiero poner Rodrigo, como El Cid, y Carmen o Santiago, como los patrones de España”, expresa con confianza Pedro en plena Puerta de Alcalá.

Y es que hay de todo tipo de nombres: más largos, más cortos, más tradicionales más raros…Huerta del Rey, en Burgos, aparece en el Libro Guiness de los Récords como el pueblo con nombres más raros: Berenice Lidia, Iluminada Ninfodora, Filadelfo, Firmo, Vistila, Evilasio, Gláfida, Ercilio y así cientos de nombres menos comunes. Una tradición que empezó a finales del Siglo XIX porque todos se llamaban y apellidaban igual y el cartero tenía problemas para repartir el correo. Entonces decidieron echar mano del martirologio para que ese problema acabase.

Su alcalde, que para colmo se llama José Antonio, asegura a COPE que aunque están orgullosos de ello, a veces el tema les supera: “Cuando te lo dicen una vez, dos o tres vale, pero a la décima ya cansa”. Sobre todo, porque reivindican que Huerta del Rey es mucho más que eso: “Tenemos una naturaleza y gastronomía espectacular, una plaza de toros de más de 100 años...y una gente que son lo más, el verdadero orgullo del pueblo”, concluye firme José Antonio.