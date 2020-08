Correas: "Hay brotes de irresponsables, no hay vacunas, pero sí puede haber multas: jarabe de euro"

Audio

Casi a la fuerza, nos hemos ido acostumbrando a las cifras del coronavirus. De alguna manera, hemos aprendido a vivir con estas noticias que damos a diario. Lo escuchamos por la radio, lo vemos por la tele, pero ahora que tenemos libertad de movimiento, que el confinamiento es casi un mal recuerdo, que salimos con relativa normalidad a la calle. Quizás hayamos perdido un poco la perspectiva.

No digo que haya que vivir con miedo o en un permanente estado de alarma. Digo que no hay que perder de vista que este virus sigue siendo el mayor problema de salud pública en décadas y que en silencio, de forma dispersa, está retomando fuerza.

Estamos a 2 de agosto. Puede ser un buen momento para ver cómo han evolucionado los brotes durante todo el mes de Julio. Hay un dato directo. El día 1 de julio, Sanidad notificó 149 nuevos casos en toda España. El día 31 de julio, ascendía a 1.525

Esas tablas indican también que durante este mes hemos pasado de 8 casos por cada 100 Mil habitantes a 57, es decir, que en un mes se ha multiplicado por 7 las incidencias del coronavirus.

La situación no es, ni se puede comparar al tsunami que arrasó el sistema sanitario en el mes de abril, pero estos datos constatan que hay que tener cuidado porque las olas del coronavirus vienen cada vez con mayor fuerza.

Y puede que veamos y escuchemos los datos diarios sin darle mayor importancia, como algo que empieza a ser habitual, hasta que te toca sufrir una de las medidas de control. Que se lo digan a los trabajadores de hostelería o del ocio nocturno por toda España o a los miles de vecinos de Íscar y Pedrajas de San Esteban en Valladolid.

La junta de Castilla y León ha recibido la luz verde en el juzgado para aislar estos dos municipios después de localizarse un brote que acumula ya 49 contagios.

En Íscar y Pedrajas se restringe la libre entrada y salida salvo viajes justificados. Sí se podrá circular por carretera atravesando la zona pero no se puede parar en ninguna de esas dos localidades. Estas medidas tienen un plazo de 14 días aunque podría prorrogarse según su evolución

Los de Íscar es el último brote marcado en rojo en la geografía nacional. Sigue preocupando la extensión del virus en Cataluña. El último dato aportado por la Generalitat señala 1.367 contagios en las últimas 24 horas y 19 fallecidos. Solo en Cataluña

Aragón también ha notificado una cifra elevada de contagios, hasta 447 en 24 horas, 240 en Zaragoza capital. En esta comunidad preocupa bastante los brotes en las residencias de ancianos. De los 90 focos registrados, la mitad se dan en residencias. Se sigue con atención la situación de una residencia en Burbáguena, en Teruel con casi 70 positivos y 4 fallecidos, y de otro centro geriátrico en Chimillas en Huesca con más de 60 positivos entre residentes y trabajadores.

Madrid es otra de las regiones con más casos. En estas horas ha notificado 2 brotes nuevos, el primero en el ámbito laboral y el segundo en el familiar. Tiene seis personas que han dado positivo en las pruebas PCR y 50 en seguimiento porque uno de los positivos es un menor de edad que acudía a un campamento urbano.

En toda España hay focos, cabe destacar los 200 nuevos casos en el Pais Vasco y en Castilla la Mancha se sigue con atención la situación en la Localidad de Arroba de los Montes, en Ciudad Real, con 400 habitantes tiene 28 positivos. Se ha decretado el cierre de los bares y se han limitado las reuniones familiares a 10 personas.

Y es que, la transmisión en estas reuniones familiares está detrás de un buen número de brotes en España. Tanto es así que Extremadura ha tomado una decisión drástica. Prohibirá desde el Lunes los encuentros familiares con más de 15 personas. Así que, si vamos a celebrar el cumpleaños de la abuela en Extremadura, ojo con el aforo. Ojo con las fiestas familiares.

Hay otras fiestas que se van de las manos. Y aquí entramos en el terreno de la irresponsabilidad de algunos, pero que pueden pagar los demás.

Y es que se ha montado en las redes sociales. Se ha hecho viral un vídeo de una fiesta en Torremolinos, en Málaga. Un joven sin camiseta, uno de los que pinchaba en el garito, se sube a una tarima, bebe a morro alcohol de una botella, escupe sobre el resto y la botella pasa después por varios jóvenes más. Por su puesto, ni una mascarilla por allí.

Este sujeto, afortunadamente, no representa a toda la juventud. pero constata que no solo hay brotes de coronavirus sino también bastante brotes de irresponsables por toda España. Para estas cosas no hay vacunas, pero si puede haber multas. Jarabe de euro.