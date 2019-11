¿Cómo es el día a día de un repartidor de mensajería?

La tecnología, la digitalización del mundo, nos facilita y nos hace más cómodo realizar acciones como, por ejemplo, comprar por Internet. El e-commerce, el comercio electrónico, está ganando la partida a las tiendas físicas y ya supuso cerca del 20% del volumen de las ventas con tarjeta en el 2018, mientras que en el 2015 esta cuota era de un 11% de las transacciones.

Sin embargo, hay otras personas a quienes estos cambios y esta nueva forma de interacción les afectan en su día a día, en su trabajo. Un oficio muchas veces invisible, pero necesario, y del que nos nutrimos empresas y usuarios: el de los repartidores. Pero eso provoca, muchas veces, numerosos accidentes laborales. El sector hostelero, junto con el de mensajería, son las actividades con mayor tasa de incidencia de accidentes de tráfico laborales.

Todo ha mejorado porque es más fácil acceder a los productos que deseamos, pero nos olvidamos de todo el dispositivo que hay detrás, de la gente que hace que eso sea posible. Unas personas que han visto evolucionar su oficio y a las que desde COPE ponemos voz.

Los mensajeros tienen que entregarlo todo a tiempo, con una celeridad que puede darles algún que otro disgusto. Es el caso de Dani, que trabaja para una gran empresa de distribución por Internet. Muchas de las multas que les ponen a esas furgonetas o coches de reparto las asume el propio repartidor, y no la empresa.

Temerosos de las multas, esclavos del reloj y hartos de su situación... No es solo la situación de Dani, sino también de muchos de sus compañeros. Un trabajo en el que no importa quién seas, sino cuánto repartes... Cuantos más paquetes entregues, mejor. Eso implica más velocidad y temeridad... y donde lo que aumentan son las horas, cada vez son más, y no los salarios.