¿Cómo de caro te saldría ir al mundial de Qatar 2022?

Hoy comienza el mundial de Qatar 2022. Un mundial, en el que se estima que el país ha gastado alrededor de 200 mil millones de dólares para organizar el evento. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para evitar que la mayoría de aficionados se queden en casa. Y lo van a hacer, principalmente, porque no pueden permitirse -económicamente- viajar hasta Qatar. Tan solo en los vuelos, nos gastaríamos alrededor de 1.000 euros en total, contando con la ida y la vuelta.



Y a esto, hay que sumar la compra de al menos una entrada para uno de los partidos, la reserva de un alojamiento y la obtención de la tarjeta Hayya. Todo esto es necesario para que te dejen entrar en el país. Unos 1.000 euros más para el alojamiento -que no es fácil de encontrar-, y las comidas y cenas, que pueden llegar a rondar los 100 euros, hacen que ir al mundial se vuelva todo un viaje de lujo.



De hecho, sabiendo que muchos ciudadanos de otros países no acudirían, el Comité Organizador del Mundial ha financiado el viaje, alojamiento y las entradas de hasta 50 aficionados por cada país de los 32 equipos que participarán en la competición, a cambio de que apoyen a través RRSS esta Copa del Mundo, y reporten cualquier comentario ofensivo hacia la organización.



Y es que, hay que tener en cuenta que Qatar -aunque moderno- es un país conservador y que se rige por las leyes de la religión predominante allí: el Islam. El 65,6% de los ciudadanos, pertenecen a esta religión. Los aficionados no podrán celebrar en las calles, acercarse a hablar con mujeres qataríes en público, no podrán tener ningún tipo de gesto afectuoso con su pareja, ni fumar o beber alcohol en público. Esta es, sin duda una de las normas que más controversia ha generado: Nada de alcohol, ni siquiera en los alrededores del estadio, donde -en un principio- sí que iba a estar permitido. Pero hace tan solo 48 horas, la organización cambió de opinión.



Todo esto, se desarrolla en un contexto de crítica constante hacia el evento, precisamente porque son muchos los países que denuncian que allí se incumplen los derechos humanos. Qatar 2022 ha sido blanco de fuertes críticas de figuras populares, como cantantes -muchos de ellos han rechazado participar- y exfutbolistas. De hecho, la siguiente cifra, asusta: Según The Guardian, 6500 trabajadores habrían perdido la vida durante la construcción, no sólo de los estadios, sino también de la expansión de la ciudad en medio del desierto en Doha. La organización -como era de esperar- desmiente esta cifra.

La decisión de Qatar como sede del torneo fue tomada, además, con la sospecha del respaldo de una red de corrupción y sobornos, que culminó con el escándalo del FIFA Gate en 2015. El resultado fue la detención de numerosas personas de la industria futbolística y la suspensión de los presidentes de la FIFA (Joseph Blatter) y la UEFA (Michel Platini).