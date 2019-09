¿Cómo le afecta al comprador de coches las futuras restricciones al diésel?

Los datos de matriculaciones difundidos por los fabricantes, concesionarios y vendedores revelan que, en agosto, se matricularon en España 74.490 coches. Hablamos de un desplome del 30,8 por ciento sobre el mismo mes del año anterior. Además, las ventas encadenan cuatro meses seguidos en negativo. Parte de esos datos negativos se le achacan al Gobierno de Pedro Sánchez por su intención de prohibir, en un principio, la compra de vehículos diésel a partir de 2040. El PSOE presentó en su 'Programa Común Progresista' una medida que recogía la prohibición de las ventas de los coches diésel a partir del año 2040. Sin embargo, horas después modificó esta propuesta por otra medida.

Este temor a que no se pudieran adquirir vehículos de estas características comenzó el año pasado. En 2018 ya hubo caídas en la venta de coches en España. Pero hubo ciertos mensajes lanzados desde el Gobierno que no hicieron más que inquietar a los ciudadanos. El que podemos decir que fue el mensaje más contundente fue el de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. En julio del año pasado señaló que el diésel tenía fecha de caducidad.

A partir de aquí, saltaron todas las alarmas, como te puedes imaginar. Hace unos años se vendía la adquisición de coches diésel como algo normal, o no había una campaña muy fuerte en su contra. Y ahora te ves con miles de ciudadanos que no hace mucho habían adquirido un vehículo diésel y que tarde o temprano tendrán que deshacerse de él. Y además de eso, lógicamente, el ciudadano que ahora quiere comprarse un coche buscará otra opción que no sea el diésel. El diésel pasó a ser casi como un apestado, al que además se le iban a subir los impuestos, por decirlo de alguna manera. Más allá de las declaraciones de Ribera, el propio presidente del Gobierno, Sánchez, señaló hace unos meses que el combustible diésel iba a sufrir cambios importantes. Imagino que de un año hasta ahora... por parte de los concesionarios y fabricantes se ha puesto el grito en el cielo para tratar de paliar todos esos mensajes lanzados desde el Gobierno. Sobre todo quieren poner un poco de tranquilidad en todo este asunto... además de matizar todos esos mensajes confusos que, dicen, se han lanzado desde el Gobierno. Incluso defienden, por otro lado, que los diésel nuevos contaminan incluso menos que los de gasolina. Y también que el Gobierno tiene que, de alguna manera, consensuar con los concesionarios y los fabricantes las medidas que se van a llevar a cabo al respecto.

¿Y cómo ha afectado todo este revuelo respecto al diésel y los vehículos fabricados para este combustible a los compradores? Opiniones hay de todos los colores. En el caso de Nacho, que hace poco adquirió un vehículo diésel, no le importó en exceso todo este ruido en torno a este combustible. Desde el concesionario le aconsejaron que optara por un diésel.

Los datos de las ventas de coche siempre han sido un fiel termómetro de cómo marcha la economía doméstica. Se dice que estos datos de matriculaciones auguran un nuevo ciclo de crisis o recesión más allá de las restricciones a los vehículos que contaminan, como el diésel. El tiempo dirá.