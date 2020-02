Antonio y la conciliación: "No he tenido que pedirme días de vacaciones para venir a la ecografía"

Hablamos ahora de una serie de leyes que nos afectan más de lo que en principio podrías pensar: el Estatuto de los trabajadores de 2019. No sé si lo sabías, pero la protección de la infancia es un derecho constitucional. Y cada vez más los diferentes agentes sociales y los partidos políticos, además de las empresas, lanzan mensajes sobre lo importante que es la 'conciliación familiar'. Te cuento ahora la polémica decisión de un juzgado de Valladolid. Ha concedido la 'jornada a la carta' (es decir, que la madre elija su horario de trabajo) a una mujer con un hijo de 12 años ya cumplidos.

Según este fallo, la edad del menor no limita el derecho a conciliar la vida laboral y familiar. El juez concede la adaptación horaria después de que la empresa rechazara la solicitud por tener más de 12 años ese hijo. ¿Por qué es histórica esta sentencia?

La normativa sí hace referencia a los 12 años para pedir la reducción de jornada o en el caso de algunas empresas la 'jornada a la carta'. Este juez de Valladolid ha combinado por un lado la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 2019 para favorecer la conciliación con otros derechos recogidos en la Constitución, como la protección de la infancia que ya hemos comentado y el derecho a la igualdad. Y lo menciono porque la mujer en cuestión alegó que su marido pernocta por trabajo varias noches a la semana fuera de casa. Algo que el juez tuvo en consideración, ya que la mujer históricamente, alegó, lleva más peso en las tareas del hogar y la educación.

Vamos a repasar ahora algunos derechos de los trabajadores desde el momento en el que se convierten en papás o mamás. La baja por paternidad ha subido ya este 2020 a 12 semanas. Tres meses. En 2021 se igualará a la baja de la madre hasta las 16 semanas. Además, se extiende desde ya a los padres no biológicos. Además, puedes dividir una parte. Solo las 6 primeras semanas posteriores al parto a partir de 2021 tienen que disfrutarse a la vez (padre y madre). Puede además repartirse con una reducción de horas de trabajo. Y el padre tiene derecho a sus días de lactancia, aunque se denomina “asistencia al lactante”.

La primera empresa en España en implantar la jornada semanal de 4 días está en Jaén. Se llama Software DelSol y ha replanteado su modelo de trabajo, los horarios, y han tenido que contratar más empleados.

Hemos hablado con dos trabajadores que disfrutan de un nuevo paquete de medidas empresariales de conciliación: Antonio y Ana Isabel. Con Antonio hablamos el viernes y acababa de salir de la ecografía de las 20 semanas de su nuevo hijo.

"De lunes a jueves trabajo y los viernes empieza mi fin de semana. Hoy teníamos la ecografía de las 20 semanas. Va a ser un niño, estoy muy contento. He podido llevar hoy (viernes) a mi hija a la guardería. Ya puedo ser yo quien la lleva y la recoge. Precisamente hoy he podido disfrutar de este día para el recuerdo. No he tenido que pedir vacaciones".

Antonio está feliz con su nueva semana laboral de 4 días.

"Se descansa más y se disfruta más de la familia. Además, está todo abierto los viernes y puedes hacer temas de bancos y otras gestiones. Es una manera de mejorar la calidad de vida".

Ana Isabel tiene dos hijos y nos ha contado cómo se organiza la semana.

"Libro todos los viernes y de lunes a jueves entro a las 8 y salgo a las 18. Comemos en la empresa. En verano, la jornada es intensiva. Trabajamos de 8 a 15 y ahora con la nueva normativa, solo de lunes a jueves".

La gran beneficiada de estas medidas es su vida familiar. Además, Ana Isabel tiene a su madre en otra ciudad y librar viernes, sábado y domingo le permite estar más pendiente de ella y pasar más tiempo a su lado.