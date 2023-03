Herraiz: "Tezanos lo ha vuelto a hacer. Ni Tito Berni ni el 'solo sí es sí' afectan al PSOE"

Audio

“Muy buenos días. Avanzamos en La Mañana del fin de Semana en este sábado 18 de marzo. Nos preparamos para la llegada de la primavera, que entra oficialmente el lunes. Hoy bajan las temperaturas de forma general y las lluvias se van a centrar en el tercio noroeste. También se esperan precipitaciones en el País Vasco y en puntos de los pirineos.

Hay una comunidad donde el fin de semana va a ser más largo que en el resto. Madrid ha decidido trasladar al lunes el festivo del día de San José de mañana domingo por lo que el 20 de marzo no será laborable. Eso se ha notado en las últimas horas en las carreteras, especialmente en las que enlazan la capital con Valencia donde encaran los días grandes de Las Fallas.

A partir de las tres de la tarde va a seguir la ofrenda a la patrona, la Virgen de los Desamparados. Entre ayer y hoy se espera que se acerquen a saludar a la Mare de Déu más de 100.000 falleros. Vaya semana de buen tiempo, de temperaturas altas han tenido en Valencia en esta semana de fallas. Hoy la máxima alcanzará los 18 grados.

Dudas e incertidumbres sobre los bancos

Lo que no se estabiliza es la economía. Encaramos la recta final de la semana y lo hacemos igual que la empezamos, con muchas dudas y con una palabra que resume todo lo que está pasando: incertidumbre. Es verdad que esta semana hemos leído y escuchado calificativos mucho más gruesos para analizar lo que está ocurriendo, como miedo, temor e incluso pánico. Pánico en los mercados y cuando las bolsas se tambalean hay que preocuparse.

No ha sido buena semana para la bolsa española. Es más, ha cerrado la peor semana desde que empezó la guerra de Ucrania. En la jornada del viernes el IBEX cayó casi el 2% situándose por debajo de los 9.000 puntos. El desplome de Credit Suisse ha ido contagiando también a los bancos Españoles, sin casi excepción. Ayer, el Santander se dejaba más de un 4 %, y BBVA y Sabadell un 3 %. Desde el lunes, las entidades españolas han visto reducido su valor en más de 25.000 millones de euros.

Lo último es esa reunión de urgencia del Banco Central Europeo en Fráncfort que ha concluido con un llamamiento a la tranquilidad. No hay riesgo de contagio, nos dicen. Y aquí hay que discernir separar distintos escenarios. Lo que ha pasado en EE.UU., con las quiebras del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, o el rescate del First Republic, no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en Suiza en el Credit Suisse. Es verdad que esta última entidad está a las puertas de la Unión Europea, que sigue arrastrando muchos problemas a pesar del capote que le ha echado el Banco Central Suizo, pero las entidades que sí que forman parte de la zona euro están sanas y tienen una exposición mínima al Credit Suisse. O eso es lo que nos dice el regulador que dirige Cristine Lagarde.

Nos vamos a quedar con ese mensaje del BCE después de su decisión de subir los tipos de interés en medio punto, hasta el 3,5%.

Esto lo que viene a confirmar es que la inflación es persistente. Con la subida de tipos de esta semana hay que mirar con especial atención al euríbor, que es el indicador de referencia que fija la evolución de las hipotecas en España. En la segunda semana de este mes se acercó peligrosamente al 4 %.

Tras el colapso del Silicon Valley Bank empezó a bajar y ha rozado esta semana mínimos anuales en tasa diaria. Llegó el BCE, anunció la subida de tipos el jueves y la reacción ha sido una subida, pero mínima. Hasta el 3,38 %, lo que lo sitúa por primera vez en casi un año por debajo del nivel al que se encuentra el precio del dinero.

En España hay 4 millones de hipotecas a interés variable. El euríbor es su índice de referencia, y hay una enorme diferencia que la revisión te toque cuando está casi al 4 que cuando se encuentra más de medio punto por debajo. La pregunta que se hacen todos los hipotecados o los que están ahora mismo pensando en comprar una casa y firmar un préstamo, es ¿cuál va a ser la evolución?

Todo indica que las turbulencias financieras van a seguir la próxima semana, pero por lo que nos afecta a los bancos españoles nos quedamos con ese mensaje de tranquilidad del Banco Central Europeo.

Familias que pasan hambre

Lo que no bajan son los precios, que es lo que está provocando la asfixia económica de miles de familias. Quédate con este dato: uno de cada cuatro hogares en España se salta comidas para ahorrar y el 14 % ha recurrido programas alimentarios de distintas ong´s. Ahí está Cáritas, sí, ahí están otras organizaciones, que cada vez se ven con más dificultades para atender todas las necesidades.

La cesta de la compra es un 16,7 % más cara, lejos, muy lejos de lo que te haya subido el sueldo, en el caso de que se haya incrementado. A partir, de ahí, toca tomar decisiones drásticas.

A las familias no les queda otra que aplicar todo tipo de estrategias para mantener unos menús que en muchos hogares son ahora menos equilibrado. En tres de cada 10 hogares han disminuido la cantidad de alimentos frescos que consume como frutas, verduras y hortalizas.

Y luego tenemos el CIS

Sí, Tezanos lo ha vuelto a hacer. En la semana que se conocía el caso del Tito Berni, del ex diputado socialista Fuentes Curbelo implicado en una trama de corrupción a la que no le falta de nada: mordidas, sobornos, tráfico de influencias, drogas y prostitutas. En la semana en la que seguía el chorreo de rebajas de pena a delincuentes sexuales y excarcelaciones a violadores y pederastas.

En los días en los que los dos socios del Gobierno de coalición se tiraban los trastos, uno apremiando a su socio a negociar la reforma de la ley del solo sí es sí y el otro contestando que nones. En ese contexto, José Félix salió a la calle a preguntar a los españoles. Esto es un suponer analizando el historial que arrastra con sonoros pronósticos fallidos. Ya la gran duda es si pregunta, o de verdad interroga a la muestra de ciudadanos con la que dice que realiza su cuestionario.

El caso es que ni Tito Berni ni la ley del sí es sí afectan a las expectativas electorales del PSOE según Tezanos. Sánchez, de hecho, amplía su ventaja a casi cinco puntos. Los socialistas lograrían el 32,7 por ciento de los votos mientras que el partido de Feijóo un 28 por ciento.

El gran damnificado por la ley del solo sí es sí sería Podemos, que pierde más de dos puntos con respecto al mes anterior. Vox, el partido de Santiago Abascal se mantiene.

La cocina de Tezanos tendría su guasa si su sueldo de más de 100.000 euros no lo pagáramos entre todos, y si ese juguete entre sus manos no fuera tan caro para los españoles. Un juguete de cara al exterior porque lo más probable es que a su jefe Pedro Sánchez sí le cuente la verdad de lo dicen las encuestas.

El desprecio de Putin al Tribunal Penal Internacional

Y de la guerra en Ucrania hay una noticia que viene de la Corte Penal Internacional. Estamos hablando de un tribunal de última instancia que tiene vocación universal y que se encarga del enjuiciamiento de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Tiene sede en La Haya, en los Países Bajos y en las últimas horas ha emitido una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin. Es un movimiento cuyo fuerte simbolismo está por encima de los efectos inmediatos que pueda tener.

¿Por qué? Es cierto que es la primera vez en la historia de este tribunal que se ordena la detención del presidente de un país que forma parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero también es cierto que el Kremlin no reconoce la jurisdicción del Tribunal de la Haya. Y el efecto de la orden de arresto solo sería efectiva si viajara a otro país. ¿En concreto de qué la acusa la corte penal internacional? Dice que Putin es el responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y el traslado de población desde las áreas ocupadas de Ucrania a Rusia. Hablan del secuestro de niños ucranianos. Al menos 16.000 menores han sido deportados a la federación rusa.

La orden de detención contra Putin la celebraba esta noche el presidente ucraniano Zelenski. La reacción de Moscú ha sido la esperada. El desprecio a esta orden de detención”.