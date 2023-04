Herraiz: "El sol de abril ha aumentado la producción de energía solar y ha bajado el precio de la luz"

Buenos días. En 'La Mañana del Fin de Semana' de COPE vamos ya a por este último día del mes. No, no se ha cumplido el refranero con el clásico “en abril, aguas mil”. Y eso que el sábado nos ha dejado tormentas en varios puntos de la península. Atentos al aguacero que ha caído en Murcia y que ha obligado a desalojar a 18.000 personas que estaban disfrutando de un festival de música.

En apenas media hora, se han acumulado de 25 litros por metro cuadrado. Y esos 18.000 jóvenes que que permanecían del recinto de La Fica, en Murcia, donde se celebraba el festival Warm up, han sido deslojados. Muchos de los que estaban disfrutando del concierto de la banda británica Temples se han resguardado donde podían. Incluso debajo de uno de los escenarios.

En Murcia, además, se han producido alguna caída de árboles y señales de tráfico, garanjes inundados… Eso sí, no hay que lamentar daños personales.

Hoy la alerta por tormentas se van a mantener en Barcelona, Gerona y Lérida, pero hace falta agua de forma más abundante y prolongada y eso no va a llegar esta próxima semana.

La previsión marca esas lluvias para mediados de mayo, pero para entonces habrá cosechas que se habrán perdido completamente. Hay un informe de la coordinadora agraria COAG que eleva las pérdidas irreversibles a casi 4 millones de hectáreas de cereal de secano. Y es fácil imaginar donde está golpeando más: Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha. Y sí, en esas comunidades las pérdidas del cereal son casi totales, pero no en las únicas. Las zonas más áridas de Castilla y León, Cataluña y Aragón también están secas y por tanto con malos augurios para sus cosechas.

Con el cereal de secano, con el trigo y la cebada, poco se puede hacer. Pero desde COAG, Andrés Góngora, ha advertido en COPE que desde las administraciones no se han hecho los deberes. Infraestructuras proyectadas que no se han ejecutado y ausencia de un plan hidrológico que permita una gestión proporcional del agua que tenemos.

Esto es parecido a los incendios. No se actúa en invierno y luego cuando llegan las altas temperaturas y esos fuegos de sexta generación avanzan sin control es muy difícil pararlos. Con la sequía lo mismo. Desde que Zapatero, por imposición de los separatistas catalanes derogó el plan hidrológico nacional, España carece de un plan integral para la gestión del agua que tenemos. Y las consecuencias se ven ahora.

Sol y calor que tienen un aspecto positivo. Y es la producción de energía solar fotovoltaica. Ahora mismo, en España, esta fuente genera en torno a 28.000 gigavatios hora. Esto es el triple de lo que producía en 2019. Todos hemos visto cómo se han ido ampliando los parques solares en nuestro entorno.

Y los proyectos que están pendientes se multiplican. Esta sequía que arrastramos provoca también otro efecto: que muchos agricultores que se pensaban si ceder sus tierras para la instalación de estos megaparques, comienzan a inclinarse por el sí. ¿Por qué? Por que, al menos, sobre el papel, obtienen una rentabilidad mayor.

En todo caso, el sol de este mes de abril ha aumentado la producción de energía solar lo que provocado un descenso del precio de la electricidad. La luz ha vuelto a bajar en abril por segundo mes consecutivo. Lo ha hecho cerca de un 18% hasta situarse en una media de 73 euros el megawatio hora. Es el segundo precio más bajo desde mayo de 2021. Y una de las razones está en lo que te decía. De hecho, las tecnologías renovables han concentrado el 53,9 % de la generación eléctrica de toda la península.

Pero no es el motivo fundamental. El precio del gas se ha estabilizado y ningún día de este mes ha sido necesario aplicar el mecanismo ibérico, ese que pone tope al precio del gas utilizado para la generación electricidad cuando el gas está desbocado y supera los 50 euros el megawatio hora.

¿Esto quiénes lo están notando? Aquellos consumidores que están acogidos a la tarifa variable.

No se puede decir que la crisis energética ha terminado, pero su intensidad no tiene nada que ver con lo que venimos sufriendo desde hace dos años. Y la clave está en el precio del gas. Llegó a superar los 300 euros el megawatio hora. La media antes de la guerra era de 20 y ahora está en torno a 40.





Elecciones municipales y autonómicas





Vamos a entrar en mayo, mes marcado por esa cita del día 28. Quedan por tanto justo cuatro domingos para las elecciones municipales y autonómicas. Faltarían dos semanas para que empiece oficialmente la campaña, aunque esto no es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque si ahora salimos a la calle y preguntamos más de uno dirá... Ah, ¿pero es que no estamos todavía en campaña? Oficialmente, no. En el día a día desde hace ya muchas semanas..

A Pedro Sánchez ya se le han acabado los pisos. Ha sido la semana vivienda para el PSOE con anuncios que se desmontaban casi en el mismo momento en el que lo soltaba en el mitin de turno. Primero fueron las 50.000 viviendas de la SAREB, del banco malo, a un precio asequible. Fue el primer conejo que se sacó de la chistera y el truco improvisado no le salió nada bien.

No sólo es que esas viviendas estén en sitios y en condiciones que no ha querido nadie. Es que, directamente, no están disponibles. Sólo 9.000 están listas para entrar a vivir. El resto, o están okupadas o en fase de adecuación. Hay 21.000 pendientes de obras. Como a Sánchez no le dio tiempo a comprobar si el anuncio se podía cumplir, ahora han tenido que licitar un contrato para verificar cómo están esas 50.000 viviendas. Ese trámite va a costar 11 millones de euros, una cantidad con la que se pueden construir muchos pisos.

La primera jugada le salió, por tanto regular. Luego se fue al Senado y anunció la construcción de 20.000 nuevas viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, una operación que se ejecutaría a través de la Sociedad Pública de Suelo, el SEPES.

No hay detalles sobre su ubicación así que estamos ante un anuncio todavía incompleto que tratarán de rentabilizarlo electoralmente la próxima semana con algún dato más.

Llevamos por tanto 70.000. Luego hay que sumar las 43.000 que se van a financiar con créditos públicos, lo que suman 113.000, que si nos dicen 200.000 o 300.000 nos quedamos igual, porque el Gobierno tiene que coordinarse con Comunidades Aautónomas y Ayuntamientos y eso lo ha dejado para más tarde.

El caso es que a Pedro Sánchez le ha parecido oportuno ya no prometer más viviendas pero como no puede dejar un fin de semana sin anuncio ahora se ha fijado en la Formación Profesional. Y asegura una inyección de 1.300 millones de euros para reforzar la FP.

Pues esto lo mismo que los pisos. Nueva promesa electoral después de cinco años de escaso resultado en los dos ámbitos. El acceso a la vivienda es cada vez más complicado para los jóvenes y España está a la cabeza del paro juvenil con una tasa del 30%.

Anuncio de Sánchez en Pamplona donde arropó a la presidenta de Navarra y candidata a la reelección, María Chivite. Y ahí el presidente tuvo dos olvidos perfectamente conscientes. El primero fue no mencionar a Bildu. ¿Por qué? Porque habría quedado en evidencia.

El PSN ha gobernado estos cuatro años en Navarra gracias a Bildu. Sánchez ha podido salvar los presupuestos y leyes con un parto complicado como la de vivienda gracias a Bildu. Pero si se silencia, mucho mejor.

Y otro de los olvidos que tuvo también durante su mitin en Pamplona fue que este sábado entraba en vigor la reforma de la ley del solo sí es sí. Ha salido adelante gracias al apoyo del PP y esto el presidente prefiere también silenciarlo. Como los 1000 violadores y pederastas que se han beneficiado o el centenar que ha salido a la calle antes de tiempo.

Nadie ha asumido ninguna responsabilidad política y una de las grandes responsables de esta sangría, la ministra Irene Montero, sigue señalando a jueces como si con ella no fuera. También carga contra su socio.

Lo peor de todo esto son las víctimas y lo grave es que, a pesar de la reforma, todas las revisiones que haya pendientes seguirán provocando rebajas de pena porque el reo se beneficia de las horquillas más bajas, que es lo que legisló el Ministerio de Igualdad.