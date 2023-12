Herraiz, sobre la respuesta del gobierno al problema de los cercanías: "Parece que acaban de llegar a Moncloa"

Audio

Muy buenos días. Desde las SEIS te venimos acompañando en LA MAÑANA del FIN DE SEMANA de COPE en el segundo domingo de ADVIENTO de que pone fin a este larguísimo puente de la INMACULADA. El tiempo va a ser estable en la mayor parte de la península y las máximas las encontramos en Valencia, con 25 grados, y en Málaga y Murcia con 23.

Lo ÚLTIMO es una buena noticia. Después de 48 horas, en Madrid ha quedado restablecido el servicio de trenes entre las estaciones de Chamartín y Atocha por el túnel de Recoletos. El motivo, te lo venimos contando: el descarrilamiento de un tren de Cercanías.

Que, a punto de entrar en 2024, descarrile un tren en un país como España debería ser motivo de preocupación, pero es que se trata del tercero al que le ocurre lo mismo en las dos últimas semanas. Y no solo afecta al servicio de Cercanías. Hay consecuencias en cadena. Lo ha vivido y lo ha sufrido este sábado Pablo Rivero, que ayer perdió un tren a Barcelona.

Esto en cuanto a los afectados. Ahora, vamos con los MOTIVOS de estos estas reiteradas incidencias. Hemos hablado con maquinistas y trabajadores de RENFE. Cuentan a COPE que estas averías se veían venir. Primero por falta de mantenimiento. Dicen que no hay personal ni medios suficientes. Segundo, las incidencias son fruto de la falta de inversión.

En las semanas previas a la INVESTIDURA se habló mucho del servicio de RODALIES en Cataluña, con el compromiso firmado de ceder los trenes de cercanías de esta comunidad a la Generalitat. Lo que era inviable e ilegal para el PSOE, la necesidad de 7 votos, de un día para otro, lo convirtieron en factible y completamente legal. Ahora se ha puesto el foco en los CERCANÍAS de la comunidad de Madrid. Y desde el sindicato ferroviario, su portavoz, RAFA ESCUDERO, advierte en COPE de que es un problema general.

Hemos escuchado a los AFECTADOS, también los motivos. Y ahora la refriega política. Te estamos contando que desde la comunidad de Madrid vienen reclamando una reunión urgente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. No le metan prisa. No le agobien en exceso. Lleva poco tiempo en el cargo, no tiene formación sobre la materia que dirige y suponemos que los técnicos y su equipo le estarán poniendo al día.

Otras veces tan locuaz, cuando conviene guarda silencio. Vamos a decir que silencio lleno de soberbia. Ante las preguntas que le vienen lanzando desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid. ¿Qué ha hecho? Bloquear en redes sociales tanto al concejal responsable de MOVILIDAD como al PP madrileño.

Aquí se ha encontrado con la siempre rápida ironía de ALMEIDA que le ha contestado: Óscar Puente descarrila como los Cercanías. La respuesta, imaginen: bloqueo al cante.

No ha hablado el titular de transportes del Gobierno de Sánchez y sí ha dado ese paso, porque le han preguntado, el ministro para todo FÉLIX BOLAÑOS. Y lo primero que ha hecho es reducir la importancia de estas averías. Lo limita a “algún incidente” con “alguna frecuencia”, no solo en España, sino también fuera de España. Esto, sin especificar qué está pasando en otros puntos de Europa. Aquello del mal de muchos… que no es verdad… pero lo airea por si cuela.

Luego dice que lo van a estudiar para poner solución. Llevan cinco años en el Gobierno y cuando hay un problema parece que acaban de llegar a la MONCLOA. “Lo investigaremos” …

Y ya cuando se agotan los argumentos. ¿A quién hay que señalar? En esto, podrían recurrir a la ultraderecha, pero quedarían demasiado en evidencia. Tirar de Franco, tampoco cuela. ¿A quién devolvemos la pelota?

No señala directamente a Isabel Díaz Ayuso, porque no pueden. Sabe que la Comunidad de Madrid no tiene ninguna competencia en este asunto. Y recurre, entendemos, al programa de Feijóo el 23 de julio o a Rajoy y al Gobierno del PP de cinco años para atrás. Vete a saber, porque juega al despiste. No le negarán a Bolaños la habilidad suficiente para desviar la atención. En lo que llevamos de año, según datos de la Consejería de Transporte, se han producido más de 700 incidencias en Cercanías Madrid.

Se estima que 315.000 usuarios se ven afectados de media al día por estos episodios.

Por lo demás, nos situamos a las puertas de una semana en la que el Congreso va a dar un paso importante para la aprobación de la ley de amnistía. Todavía el trámite está en mantillas, pero el objetivo de PSOE y sus socios es acelerarlo cuanto antes para que el fugado PUIGDEMONT tenga el camino despejado para venir con su hoja de servicio limpia de toda mancha.

Aquí a Pedro Sánchez hay que darle la razón. Prometió que traería a España PUIGDEMONT y lo va a conseguir, aunque haya una diferencia esencial entre traerlo esposado para dar cuenta ante la Justicia, que es lo que dijo Sánchez que iba a hacer, o traerlo sin cargos como pago para seguir en Moncloa.

¿Qué decide este martes el pleno del Congreso? La toma en consideración y la tramitación de urgencia de la AMNISTÍA, que el PSOE registró en solitario el 13 de noviembre, hace casi un mes. Aquí el PP se va apoyar en el propio reglamento del Congreso para que todos y cada uno de los 121 diputados del PSOE se retraten. Y recurre al artículo 85 que permite que la votación del martes se haga por llamamiento. Es decir, DE VIVA VOZ.

No se esperan disidencias, como no las hubo en la investidura. No miren a los 8 diputados del PSOE de Castilla-La Mancha porque es inútil. A pesar de lo que decía el presidente de esta región en la SEXTA.

No habrá ningún disidente. Entre aparecer como un apestado en el seno del PSOE o seguir cobrando un sueldo, los que tengan dudas optarán por lo segundo. Entre la dignidad o la coherencia y tener contento al jefe, primará lo segundo. Así que todo el PSOE en bloque, aun con ese llamamiento de viva voz, uno a uno, votará que sí.

Y lo único que conseguirá el PP es que se lo reprochen en sus territorios a los diputados que aprobaron una ley de amnistía que hasta el 23 de julio decían que era INCONSTITUCIONAL y que en ningún caso se aprobaría.

El PSOE tiene prisa. Mucha más el fugado PUIGDEMONT. Por eso la tramitación como proposición de ley. ¿Qué implica o qué evita el no hacerlo como proyecto de ley? Evita que se tengan que solicitar distintos informes preceptivos, como el del Consejo General del Poder Judicial, que, seguro, dilatarían la tramitación.

Además, se va a llevar a cabo por el procedimiento de urgencia reduciendo los trámites a la mitad

Esto en el Congreso. En el Senado el PP tiene mayoría absoluta. No lo puede bloquear, pero si dilatar. Y es lo que va a pretender hacer. En todo caso la ley volverá al congreso, se aprobará, Puigdemont regresará victorioso a España y, como -es marca de la casa de Sánchez- a un escándalo le sucede otro mayor que hace olvidar el anterior. Llegará el referéndum, que tapará lo de la amnistía, que a su vez tapó lo de la sedición, que fue lo que dejó ya casi en la prehistoria lo de los indultos. Y ya casi nadie se acuerda de las consecuencias de la ley del sólo sí es sí, o el abaratamiento del delito de malversación. Esto es lo que tenemos por delante.