Herraiz: "Si Sánchez quiere ser fiel a la verdad que se deje de piruetas, sabemos por qué lo hace"

Muy buenos días. Desde las SEIS te venimos saludando en la MAÑANA del fin de semana de COPE con el horario de invierno ya en vigor. Esta madrugada hemos retrasado los relojes y hemos tenido una hora más. ¿Para dormir? Bueno, para lo que cada uno haya estimado oportuno.

De momento, a lo práctico. Si tienes por ahí algún reloj que no se actualice de forma automática, aparatos analógicos que necesiten de tu ayuda, te toca retrasarlos.

Ahora ya, sí que sí. Del comité federal del PSOE han salido todos con las cartas marcadas y sin la careta. Tampoco es que haya sorprendido a nadie. Que Sánchez nos venda ahora abiertamente que defiende la amnistía no es ninguna revelación. Se daba por hecha antes de ese comité e incluso por amortizada.

Son mucho más relevantes los argumentos que ha empleado el candidato socialista para defender esta claudicación ante las exigencias separatistas. Son, fundamentalmente, dos justificaciones que no son complementarias y que, por tanto, las dos NO pueden ser verdad. Una de ellas sí que es verdad y es cuando reconoce, no directamente claro, que además de cambiar de opinión, ha cambiado de plan. ¿El motivo? Obvio. Que para seguir en el poder le hacen falta los siete diputados de JUNTS, además de los 7 de Esquerra Republicana, y lo de la AMNISTÍA, para los indepes, es una condición innegociable.

Hasta aquí la media verdad. Y luego, en esa segunda parte del argumentario para justificar la AMINISTÍA, llega el momento cumbre. No se hace para contentar a los separatistas. No es una claudicación para obtener los 14 votos de la suma de los de PUIGDEMONT y JUNQUERAS. Lo hacen por ti, andaluz. Seas socialista o no. Por ti, valenciano, seas socialista o no. Lo hacen por ESPAÑA.

Y aquí lo mejor es ver a todo el comité federal, bueno casi todos los miembros de este órgano del PSOE en pie aplaudiendo a rabiar. Esto tampoco sorprende. Les va el cargo y por tanto el sueldo en ello. Habrían aplaudido de igual manera si Sánchez les dice lo contrario. O si les cuenta que va a convocar un referéndum para decidir que España se salga de la Unión Europea. O vete a saber.

Por España, ya... una ley que precisamente premia a unos delincuentes y genera una desigualdad entre españoles sin precedentes. Si quiere ser fiel a la verdad que se deje de hacer piruetas. Todos sabemos por qué lo hace.

Lo de la necesidad virtud, aunque sea extremadamente peligroso, es la realidad.

Decía que casi todo el comité le aplaudió a rabiar porque la ovación al maestro no fue completa. Tampoco podemos decir que hubo división de opiniones, porque no fue así. El único que alzó la voz, el único crítico entre los cerca de 300 socialistas que conforman el comité federal fue Emiliano García Page. Ahora..., todo se va quedar ahí: en una crítica verbal porque nadie espere que ni uno solo, ni uno solo de los 8 diputados que tiene en el Congreso el PSOE de Castilla-la Mancha vaya a votar ni en contra de la investidura de Sánchez ni tampoco en contra de la aministía.

Pues queda claro. Estamos en contra, pero votamos a favor. Page eso sí, fue objeto de respuesta. Sánchez controla todo el poder del comité. Los tiene a todos muy bien amaestrados y atienden sus órdenes sin rechistas. Bien porque se lo encargó Sánchez, o bien como iniciativa propia para contentar al líder, algún miembro le afeó a Page incluso con intento de ridiculizarle su postura.

Aquí el que ha cambiado es Sánchez y con él todos a los que ha arrastrado. Y es algo que va más allá de un cambio de opinión. Es directamente una estafa porque en su programa no admitía ni la amnistía ni el referéndum.

Ahora va a preguntar a la militancia, sin mencionar ni la amnistía ni el referéndum. Es verdad que en la propia consulta van implícitos esas dos cuestiones, pero la ausencia de esa palabra demuestra que la han normalizado sin dolor y sin despeinarse.

Todos conocemos el resultado de antemano. ¿Está la investidura más cerca? Lo que quiera Puigdemont, y tratar de ponerse en su cabeza es un ejercicio nada recomendable. Pero sí. Ya ha dicho Yolanda Díaz que es cuestión de días, palabra de vicepresidenta que no se va a ver en otra y que es la más interesada en que siga en Moncloa el gobierno de coalición entre socialistas y comunistas.

¿Y en el centro derecha, qué? Que no están unidos. Que el PP va por su camino y que VOX va por el suyo. Gobiernan juntos en Extremadura, en Murcia, en la Comunidad Valenciana, en Aragón… pero cada uno hace la guerra por su cuenta.

Y eso se va a escenificar, de nuevo, hoy domingo. El PP ha organizado un acto este mediodía en Málaga en contra de la amnistía. La cita es en la calle Larios, en el centro comercial y turístico de la capital de la costa del sol. Y luego VOX está detrás de la protesta convocada por DENAES, la organización fundada, entre otros, por SANTIAGO ABASCAL, y que, precisamente, fue el germen del partido que preside. Es a la misma hora que la del PP, pero en la plaza de Colón de Madrid, a más de 500 kilómetros de distancia.

En la concentración de DENAES, es decir, en la de VOX, no se espera que asista ningún dirigente del PP. Sí la apoya la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre. Y en la protesta contra la amnistía del PP de Málaga no está previsto que acuda nadie de VOX. Ahí el protagonista será Feijoo. Esta es la realidad que tiene el centro derecha. En un desafío contra la igualdad del conjunto de los españoles sin precedentes, en un golpe contra la yugular y los principios que inspiraron la Constitución, pues no son capaces de ponerse de acuerdo. Luego aún se preguntan por qué Pedro Sánchez sigue en MONCLOA.

Todo esto va a ser hoy, MAÑANA lunes los obispos españoles se reúnen en una Asamblea Plenaria extraordinaria para valorar, en primer lugar, el informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la IGLESIA CATÓLICA que ha presentado el defensor del pueblo.

Los que siguen vendiendo que es un tema que genera alarma social, son los que han realizado una proyección de casos que en ningún momento se ajusta a la realidad y que tampoco concreta el documento de ÁNGEL GABILONDO.

Ese ha sido la principal intencionalidad de este proceso. Aprovechar un asunto que es muy grave, nadie lo ha negado, pero estirándolo y agrandándolo con el único objetivo de atacar a la IGLESIA en un momento en el que no pueden ni fiscalizar ni cuestionar al Gobierno, porque no les conviene.

Esta cacería ha estado alentada, en todo el momento, por el periódico EL PAÍS. Y ese afán de engordar el asunto les lleva a asegurar que 440.000 españoles ha sufrido abusos en el entorno de la IGLESIA CATÓLICA. Podrían haberlo elevado a 500.000 o a un millón, por qué no.

Sobre estas cifras se ha pronunciado el presidente de la conferencia episcopal española, Juan José Omella. Y es claro. Directamente son mentira y tienen intención de engañar. ¿Por qué? Porque el informe del defensor del pueblo solo ha documentado 487 casos. Y luego también incorpora, con los datos aportados por la propia Iglesia española, otro millar. Estaríamos hablando, por tanto, de , en concreto 1.612 casos probados, documentados rigurosamente, que quedan muy lejos de esos 440.000 que asegura EL PAÍS.

Esta especulación es una proyección, no es un hecho. Se trata de una extrapolación de los datos de una encuesta, cuya interpretación torticera pues lleva a esos números.

Con este asunto, grave, sin paliativos, que hay que perseguir desde el punto de vista penal y eclesiástico, no hay que ponerse de perfil. Con que solo fuera uno, con que solo fuera un caso, mas aún si lo ha sufrido un niño, ya sería motivo de condena rotunda. Lo ha dicho el cardenal OMELLA en las últimas horas. Cada víctima es un drama terrible a la que pedimos perdón y acompañamos.

Pero una cosa es la verdad y otra extrapolaciones sin fundamento. Seguimos trabajando para acabar con esta terrible lacra en la Iglesia y en toda la sociedad.

Y aquí está la clave. En TODA LA SOCIEDAD. Porque la IGLESIA CATÓLICA no es una excepción en este problema. ¿Hay que exigirle más que al resto? Pues seguramente. Pero con datos y cifras contrastadas. Y teniendo en cuenta que todas las víctimas de esta lacra sufren de la misma manera, aunque a algunos parezca que solo le preocupen aquellos abusos que se han cometido en el seno de la IGLESIA. El simple hecho de que la investigación, de parte, y el informe del Defensor del Pueblo se reduzca a las instituciones eclesiásticas explica la intencionalidad de toda esta campaña.