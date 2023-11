Herraiz: "Sánchez ha conseguido un nuevo hito, que una organización terrorista le dé las gracias"

Audio

Muy buenos días. Estrenamos aquí LA MAÑANA del fin de semana de COPE. Apguramos los últimos días del mes, es 26 de noviembre, ¿y a que no hay nada mejor que madrugar en DOMINGO?

El tiempo viene con muy pocos cambios. De forma general, bajan algo las temperaturas máximas, a esta hora hay que tener cuidado con las nieblas en el centro de la meseta norte y en el interior de Galicia. Y luego, ha helado en zonas de montaña como en los Pirineos. Hoy en la península va a costar llegar a los 20 grados. Los van a alcanzar en Sevilla, en Valencia, en Murcia… y poco más.

Desde Gaza nos han llegado en las últimas horas noticias inquietantes que son reflejo de la fragilidad del pacto entre ISRAEL y HAMÁS. Ayer te contábamos que el primer día de alto el fuego fue una operación limpia, sin sobresaltos. El canje de rehenes en manós de HAMÁS por presos palestinos había salido según lo pactado. El segundo día no ha sido exactamente igual. Ni mucho menos. De hecho, se ha retrasado casi hasta el límite en un agónico intercambio que ha puesto a prueba la tregua en GAZA.

A media tarde, el grupo terrorista difundía un mensaje a través de su canal de TELEGRAM anunciando que dilataba ese intercambio de presos por rehenes. ¿Por qué? Los terroristas de HAMÁS aseguraban que ISRAEL no estaba cumpliendo.

Según el comunicado publicado por las brigadas Al Qassam, que son el brazo armado de HAMÁS, es decir, los que ejecutan los crímenes, las autoridades israelíes no estaban respetando la antigüedad de los presos palestinos que está liberando. Y luego que no estaba permitiendo la entrada del número de camiones con ayuda humanitaria que habían pactado. Que los que estaban accediendo eran muchos menos.

¿La respuesta de ISRAEL? O liberáis a los rehenes antes de la MEDIANOCHE, cumplís lo pactado o se reanuda la ofensiva contra GAZA y la operación terrestre. El plazo era la medianoche y tras horas de incertidumbre, casi al límite de ese plazo, se ha producido la liberación. Aquí se han vuelto a emplear a fondo las autoridades de QATAR que junto a la mediación de Egipto son los artífices de los acuerdos. Así que el segundo día se salda con la liberación de 13 rehenes israelíes y 4 extranjeros. A cambio, han quedado libres 39 presos palestinos. Todos son mujeres y menores de 19 años. En total, en los cuatro días de tregua hasta el martes se espera la liberación de 50 israelíe cautivos en GAZA y de 150 palestinos encarcelados en ISRAEL.

A pesar de la incertidumbre, la tregua sigue en pie, y uno de los sonidos de esta noche, que lo han difundido los de HAMAS es el de los camiones con ayuda humanitaria entrando en el paso de RAFAH.

La ONU asegura que han entrado 61 camiones con ayuda a GAZA. De la crisis diplomática abierta entre ISRAEL y el Gobierno de Sánchez hay NOVEDADES. La capacidad mediadora de nuestro presidente durante el viaje a ORIENTE próximo fue nula. En el fondo y en la forma. Con las fórmulas que ha aportado para una solución del conflicto sabía que iba a haber una reacción del Ejecutivo de Netanyahu. Sobre todo, cuando Sánchez abrió la puerta al reconocimiento UNILATERAL de Palestina, aunque luego matizara que prefiere hacerlo en el marco de la Unión Europea. También cuando les dio lecciones sobre cómo combatir el terrorismo y cuando elevó el tono de las críticas a la ofensiva israelí en Gaza.

Esto no lo improvisó en ningún momento. No es una ocurrencia del momento. Y sabía que iba a tener contestación. Se puede discutir si el tono de la respuesta de ISRAEL es el adecuado o no. Lo último que han dicho es que no van a olvidar a quien apoya a una organización terrorista asesina. Pero, en el contexto actual, con la agresión que sufrieron el 7 de octubre, callados no se iban a estar.

Pero Sánchez ha priorizado el volver a España presumiendo de haber lanzado sobre el terreno en conflicto el discurso de sus socios minoritarios. El de SUMAR, el de Esquerra y también el de BILDU. El problema es que el viaje no fue a título individual, de presidente de España, no. Lo hizo como presidente de turno de la Unión.

Con estos mensajes, SÁNCHEZ sabía que iba a recibir el aplauso interno de sus socios, pero lo que no se esperaba -o sí- es otro aplauso que retrata perfectamente su estrategia. O sí. Le llega desde el propio grupo terrorista HAMÁS.

Y no son elogios menores a la postura de Sánchez y del primer ministro belga, ALEXANDER DE CROO, que le acompañó en el viaje. No. En ese comunicado de Hamás aprencian la postura CLARA Y AUDAZ de Sánchez por condenar las matanzas indiscriminadas del Estado ocupante contra civiles en la Franja -esto es literal- y aplauden también la posibilidad de que España reconozca UNILATERALMETE el Estado palestino si la Unión Europea no da ese paso.

Cuando Israel llamó a la embajadora española, el ministro Albares salió de inmediato. Del comunicado de Hamás, han pasado ya casi 20 horas y no hay ninguna valoración. Lo que está claro es que en ese interés por pasar a la historia, Sánchez ya ha conseguido un nuevo hito. Que una organización terrorista le de las gracias. Es como si Al Qaeda se las hubiera dado a un presidente estadounidense. O los de que cualquier grupo yihadista les agradeciera algún gesto al presidente francés. Desde el PP, el presidente Núñez Feijoo sigue pidiendo explicaciones.

Desde EEUU no hemos escuchado aplaudir el discurso de Sánchez en ORIENTE PRÓXIMO. Tampoco MacroN o el alemán Sholz lo han hecho en Europa. Los elogios le han llegado de HAMÁS. Sobran más comentarios.

Y las cosas de la política casera nos dejan la propuesta que ha hecho la dirección del PNV para designar a su candidato a lehendakari para las elecciones autonómicas del próximo año. Sabíamos que no iba a repetir URKULLU porque lo adelantó el periódico EL CORREO el VIERNES y lo confirmamos después.

También nos habían contado que mañana lunes se iba a poner en marcha formalmente el proceso de relevo. Pero la filtración de que ÍÑIGO URKULLU no iba a aspirar a un cuarto mandato como LEHENDAKARI ha provocado que todo se precipite.

Lo primero que hay que decir es que esta propuesta confirma lo que ocurre tantas y tantas veces en política. Si suena mucho tu nombre para un cargo, desconfía. Cuando sales en todas las quinielas tienes amplias probabilidades de, finalmente, quedarte a las puertas. Y es lo que les ha pasado a TODOS los que en las últimas horas aparecían como posibles relevos. Se hablaba del ex diputado general de Vizcaya, UNAI REMENTERÍA. De la eurodiputada IZASKUN BILBAO. Incluso del portavoz parlamentario AITOR ESTEBAN. Pues la dirección del PNV no apuesta por ninguno de los tres.

La dirección de los nacionalistas ha propuesto a un auténtico desconocido para la gran mayoría aunque sea un peso pesado del PNV en VIZCAYA. Se llama IMANOL PRADALES, tiene 47 años, es diputado de INFRAESTRUCTURAS y DESARROLLO TERRITORIAL en la Diputación Foral de Vizcaya y lo proponen porque aseguran que tiene probada capacidad de gestión y es conocedor de la realidad interna y externa del PNV. Es el mensaje del presidente del PNV, Andoni Ortúzar.

Esto es lo oficial. Detrás de la sentencia política contra ÍÑIGO URKULLU hay otras claves. La fundamental es que en la antesala de las autonómicas vascas del próximo año, el PNV está en caída libre.

Tras una década dorada del nacionalismo, que ha gobernado con el PSE las instituciones vascas en esta comunidad, en las elecciones municipales y forales del 28 de mayo perdieron 86.000 votos y en las generales más de 100.000. En esos comicios del 23 julio se dejaron un diputado en el Congreso, vieron cómo les superaban en votos los socialistas y, aquí está el meollo, BILDU se quedó a apenas 1000 votos del PNV.

Ese es el motivo del cambio. Que los de OTEGUI les están comiendo la tostada sobre todo entre las capas más jóvenes y también entre edades medias, es decir 35 a 55. Y aquí las razones son muchas. Si algo ha conseguido Sánchez es blanquear a BILDU y su pasado ligado a la banda terrorista ETA. Esa identificación es cada vez menor. Y luego, la caída del PNV tiene que ver con su propia gestión en servicios muy concretos como la SANIDAD, que servía no hace mucho como modelo y sufre una degradación progresiva.

IMANOL PRADALES, que así es como se llama al que han propuesto como candidato, ¿va a pisar el acelerador del soberanismo? El PNV es un partido tan mutante que todo es posible. Como antecedente tienen el fracaso del plan IBARRETXE, pero cualquier movimiento o cualquier posicionamiento, como su apoyo en la moción a PEDRO SÁNCHEZ después de apoyar los días previos los presupuestos de Rajoy, se realizará por simple cálculo electoral.