Herraiz: "Puigdemont no tiene prisa, puede ser cuestión de horas o apurar hasta el 27 de noviembre"

Muy buenos días. En LA MAÑANA del FIN DE SEMANA de COPE te venimos acompañando desde las seis, en un 5 de noviembre en el que bajan las temperaturas y despedimos a la borrasca DOMINGOs que ha dejado rachas de viento por encima de los 200 kilómetros por hora.

Imgano que si te levantas ahora lo haces con sueño porque te ha costado dormir esta noche pensando, ¿qué resultado va a salir de la consulta convocada por Pedro Sánchez a la militancia socialista? Y esa pregunta te ha estado reconcomiendo durante toda la noche y no te ha dejado pegar ojo.

El resultado no te va a sorprender. Ni a ti ni a nadie. Ha ganado el SÍ. El sí a una pregunta que esconde los verdaderos pactos y las auténticas cesiones con los separatistas. ¿Apoyas el acuerdo para formar un Gobierno con Sumar y lograr el apoyo de otras formaciones políticas para alcanzar la mayoría necesaria? Nada de preguntarles por la amnistía, ni por el referéndum de autodeterminación, ni por el perdón a Cataluña de más de 16.000 millones de euros de deuda, ni -oye, a los extremeños esto les interesa, y a los asturianos, y a los madrileños- ni tampoco por el traspaso de los trenes de cercanías a la Generalitat de Cataluña.

Con este paripé, con esta farsa, y con la presión que han hecho la mayoría de líderes territoriales, el resultado ha sido el esperado. Según datos oficiales, de los 172.000 militantes que tiene el PSOE, han votado un 63% y el 87% se ha inclinado por el SÍ.

Por tanto, cerca del 40% de los afiliados no ha participado de esta maniobra de su secretario general para obtener un cheque en blanco. O bien porque no avalan directamente esos pactos o bien por que lo han visto completamente innecesario después de que Sánchez haya firmado ya ese acuerdo Sumar, con Bildu, con Esquerra y esté a la espera del de JUNTS y del PNV.

¿Cuándo va a llegar el sí de PUIGDEMONT? No tiene ninguna prisa. Puede ser cuestión de horas o apurar el plazo hasta las vísperas del 27 de noviembre, que es la fecha tope para que Sánchez sea investido presidente. Su mensaje es claro: llevo seis años en Bruselas fugado, aunque esto se alargue varios días tampoco pasa nada. Sobre todo porque no se fía de Sánchez, a pesar de lo que decía no hace tanto.

Está estos días como para presumir. Ya está lo de la AMNISTÍA, ya está lo de la deuda, las bases para el referéndum ilegal, lo del Cercanías, y también llegan las primeras querellas. Las hay a título individual, como el de una ciudadana que ha pedido ante un juzgado de Madrid que se paralice la tramitación parlamentaria de la ley de amnistía porque conculca derechos fundamentales.

Y luego están también los pasos que van a ir dando las comunidades autónomas. De momento, sólo las gobernadas por el PP. Castilla y León ha sido la primera que en un consejo de Gobierno Extraordinario ha diseñado el recorrido jurídico que van a emprender ante el Constitucional en cuanto PSOE y los separatistas concreten lo de la AMNISTÍA y lo de la condonación de la deuda de Cataluña con el FLA, con el Fondo de Liquidez Autonómica.

Feijoo denuncia que lo que ha pactado Sánchez, directamente es corrupción.

Va a haber acuerdo entre PSOE y JUNTS, de eso hay pocas dudas. Entre que Puigdemont pueda borrar de inmediato su historial delictivo de forma inmediata y que tenga que enfrentarse a la Justicia y acabar en la cárcel si vuelve, pues el dilema, que no es tal, tiene una respuesta evidente.

Luego hay un debate, completamente manipulado, sobre el derecho ciudadano a manifestarse delante de la sede de un partido o donde sea. Esto viene a cuenta de las concentraciones de los dos últimos días frente a la sede que el PSOE tiene en la calle FERRAZ. Protestas en contra de la AMNISTÍA y a las cesiones contra los separatistas.

Lo primero que hay que recalcar es que estas concentraciones son espontáneas. Se han venido moviendo a través de las redes sociales, fundamentalmente a través de grupos de WhatsApp.

De esta TÉCNICA, el PSOE sabe mucho, porque fue uno de los primeros que la desarrolló tras los atentados del 11 de marzo en MADRID. ¡Quién no recuerda aquella jornada de reflexión del 13 de marzo, sábado, con las sedes del PP cercadas después de la difusión de mensajes llamando a acorralar al Partido Popular en toda España bajo el lema PÁSALO!

Pues ahora a los socialistas no les gustan estas concentraciones. Los chistes les suelen hacer gracia, pero cuando salen en ellos, cuando son los protagonistas, ya no tanta. Entonces es humor negro.

Los que ahora critican estas protestas son los mismos que no solo aplaudieron, sino que fletaron autobuses para rodear el Parlamento andaluz el día de la primera investidura de Juan Manuel Moreno. Esto fue en enero de 2019, cuando en la Junta se dio un giro histórico y el PP, con el apoyo de CIUDADANOS, consiguió un cambio en el Gobierno andaluz, desplazando al PSOE tras casi 40 años en el poder y enfangado hasta las orejas por el escándalo de los ERE.

De fletar autobuses para boicotear una investidura a decir que las concentraciones en la sede del PSOE son franquistas. Porque esa es otra. No hay concentración contra Sánchez en la que no haya infiltrados, la mayoría periodistas afines, buscando una bandera con el águila de San Juan, o alguna salida de tono con alguna referencia a Franco. Entonces ya tienen el argumento. Aunque haya sido uno. Y aunque ese que grita VIVA FRANCO no se sepa si es un infiltrado para provocar un poquito a los manifestantes. Entonces ya tienen el titular. Franquistas contra el Gobierno del progreso. Esta es la manipulación de estas concentraciones que, en el PSOE, vaya por Dios, no les gusta.

Por cierto. En la de este sábado, en FERRAZ, ha estado la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

Como en los tres últimos domingos, el PP convoca hoy un nuevo acto en contra de la AMNISTÍA. La semana pasada fue en MÁLAGA, la anterior en Toledo, y hoy en VALENCIA. A las 12 en la plaza de los Fueros. Allí va a estar el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Bueno, pues estas concentraciones tampoco gustan al PSOE. Dice el portavoz PATXI LÓPEZ que es una campaña absolutamente brutal, especialmente contra Sánchez. Y que está teniendo consecuencias para los cargos socialistas.

Con qué ligereza relaciona Patxi López, con qué irresponsabilidad acusa de NAZIS, más en unas semanas en las que vemos cómo están señalando a los judíos.

Cuando ha habido escraches de verdad en ESPAÑA contra dirigentes del PP, contra Díaz Ayuso en la Universidad Complutense, contra en su día Cristina Cifuentes, contra Sáenz de Santamaría, entonces no dijo que era señalamientos nazis. Qué mala es la exageración en política y qué papelón viene jugando no de hoy desde hace meses PATXI LÓPEZ.