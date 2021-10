Herraiz: "Con el precio actual de la luz y otro Gobierno en Moncloa las calles estarían ardiendo"

Audio

Buenos días. Seguimos en 'La Mañana del Fin de Semana' COPE. Te venimos acompañando desde las seis en esta mañana de sábado en el que el tiempo nos regala una especie de propina dentro de eso que llaman veranillo de San Miguel, del membrillo o veroño. Máximas de 32 grados en Granada, de 31 en Córdoba, Sevilla o Murcia o de 30 en Albacete y Jaén.

Pero este domingo cambia el panorama. Entra una borrasca por el atlántico que va a dejar lluvias en la mitad norte de la península. Además, bajarán las temperaturas, que hoy son altas y que mañana van acusar un notable descenso. También lo van a notar más en el norte con máximas que en algunas capitales no van a pasar de los 15 grados.

VOLCÁN CUMBRE VIEJA: DOS NUEVAS BOCAS

En este sábado hay que mirar a la isla de La Palma. No hay excesivas novedades, que viendo los 13 días, casi 14 días de angustia que llevan los palmeros no es poco. Hoy vamos a seguir muy pendientes de la dirección y la fuerza del viento. Esto es importante porque incide en la calidad del aire. Todas las mediciones que se realizan puntualmente no hacen encender las alarmas y hay que insistir en que la calidad del aire es saludable. Sí que es cierto que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias han detectado picos de niveles tóxicos que, en principio, no suponen un peligro para las personas. Aún así se ha ordenado el confinamiento de nuevos barrios por la calidad de aire en los municipios de Los Llanos de Aridane y El Paso. SE recomienda cerrar puertas y ventanas y permanecer en las habitacioes más interiores de los domicilios de las zonas confinadas.

Más novedades. Esos dos nuevos centros emisores de lava, esas dos nuevas bocas por donde sale la lava a borbotones van ampliando la nueva colada de magma y ahí la clave, para que haga el menor daño posible, pasa porque se una con la que ya había y tome rumbo hacia el mar. Aún así, sigue llevándose casas a su paso. Es lava muy líquida con un gran poder devastador. Ya son más de un millar las edificaciones afectadas de las que unas 870 han quedado completamente destruidas.

La lava del volcán cubre 709 hectáreas y en ese último dato actualizado se incluye ya el terreno que el magma ha ganado al caer al mar. Es esa parte que los geólogos llaman fajana o delta lávico que ocupa una superficie superior a las 27 hectáreas. Esto hay que recordar que se ha formado desde el 28 de septiembre que fue cuando la lava llegó al mar.

En La Palma encontramos situaciones muy distintas. El drama de los que lo han perdido todo. El de los agricultores que ven cómo no pueden regar sus plantaciones de plátano o las que, directamente, han quedado arrasadas por la lava. Los que ven cómo otra de las fuentes de riqueza como es el turismo ha bajado hasta casi desaparecer en muchos puntos de la isla. Esa es la realidad. Y la otra es el escenario único que ofrece el volcán.

Atentos a este dato. El volcán de Cumbre Vieja ha emitido en estos 14 días más de 80 millones de metros cúbicos de material. Por compararlo con otro volcán de la isla, el Teneguía, que entró en erupción en 1971, es más del doble.

LUZ: EL SÁBADO MÁS CARO DE LA HISTORIA

Este 2 de octubre es noticia el precio de la luz. Y no porque se vaya a superar un nuevo récord, que también. Sigue la misma tónica de los últimos fines de semana. Baja respecto al viernes, pero vuelve a marcar el sábado más caro de la historia con 173 euros el megawatio

Si lo comparamos con el sábado anterior es un 5% más y si lo comparamos con el mismo sábado que hace un año pues estamos hablando de casi 5 veces más.

Es el gran agujero por donde se escapa la credibilidad que le pueda quedar al Gobierno. Aquí ninguna de las medidas que han puesto en marcha ha surtido efecto y la última maniobra que han puesto en marcha tiene como objetivo tomar algo de aire y ganar algo de tiempo. Cortar cuanto antes el desgaste político que está suponiendo este agujero.

Lo último que se la ha ocurrido a Teresa Ribera, la ministra de transición ecológica, es reformar la tarifa regulada de la luz, esa que tienen más de 10 millones de hogares. Lo que quiere es que la factura, la tarifa no esté ligada únicamente a las subidas del precio en el mercado mayorista. Esto es así desde el año 2016. Las tarifas de estos hogares están unidas totalmente al precio del mercado. El consumidor que está acogido a esta modalidad lo sabe bien. Y lo está sufriendo directamente.

Precio de la luz; a la ministra Nadia Calviño, solo se le ocurre culpar a las eléctricas

Lo que propone la ministra es que no se mire día a día, que no se aplique la subida día en función de los vaivenes del mercado mayorista. Que se tengan en cuenta otros factores, incluso a futuros, para cuando suba no suponga un quebradero de cabeza. Algo así como que se equilibren períodos más amplios.

CULPAR A LAS ELÉCTRICAS

Está claro que esto es un maquillaje que no termina de solucionar un problema que no es ajeno a otros países de Europa pero que se está cebando especialmente con España. En septiembre fue un 21% más cara que en Alemania y un 15% que en Francia. Al Gobierno, a la ministra Nadia Calviño, solo se le ocurre culpar a las eléctricas.

El recurso fácil, señalar a las compañías eléctricas cuando ni siquiera la última medida que plantea el gobierno es inmediata. El departamento de esa ministra de energía que dice que el recibo está razonablemente controlado ha pedido a los principales agentes del sector, y ahí incluye a empresa y a asociaciones de consumidores que le cuenten cómo reformarían ellos el actual sistema de la luz. Les da un plazo de 21 días. Este tipo de consultas, que en otros procedimientos son habituales e incluso reglamentarios, aquí demuestra que se ven incapaces de tomar una decisión que ponga freno a esta escalada. Y aquí hay que preguntarse que habría ocurrido de estar otro partido en Moncloa. Las calles estaban incendidas.

CESIÓN DE PRISIONES AL PAÍS VASCO: PRESOS POR PRESUPUESTOS

La noticia hoy está en el País Vasco. Es el primer día en el que entra en vigor la cesión de competencias en materia penitenciaria. Las tres cárceles vascas, la de Martutene, en Guipuzcoa, la de Basauri en Vizcaya y la de Zaballa en Álava. Esto no es porque sí. Es una vieja reivindicación del separatismo vasco y la cesión ha llegado con Sánchez en Moncloa, con su debilidad parlamentaria y con la dependencia del PNV para sacar adelante los presupuestos.

Casi 1.400 presos pasan depender desde hoy del Gobierno vasco. A nadie se le escapa un situación particular de estas prisiones. Mucho más desde que Marlaska está en el Ejecutivo. Apenas unas horas antes de que entrara en vigor la cesión, Marlaska impulsó el traslado de nueve etarras a cárceles del Pais Vasco y de Navarra. Cuatro de ellos tienen delitos de sangre. Se suman a los 80 presos de ETA que están en las prisiones vascas también acercados por Marlaska. También condición del PNV y de Bildu. Presos por presupuestos. Además de la afrenta que suponen estos acercamientos para las víctimas del terrorismo, está la situación que desde hoy se genera para los 700 funcionarios que trabajan en estas cárceles. Más de la mitad han pedido su traslado. Muchos de los que vigilan y cotrolan a los presos han estado en algún momento en el punto de mira de ETA. Juan Carlos llegó de funcionario a la cárcel de Basauri hace 31 años. Venía de Burgos y es consciente que durante muchos años fue objetivo prioritario de la banda terrorista. Ahora temen que lo que ocurrió en Cataluña con el trato especial a los condenados por el golpe separtista ocurra con los presos de ETA. Estarán vigilantes.

Aquí no hay que olvidar los delitos de sangre por los que están condenados estos terroristas pero tampoco su falta de colaboración para esclarecer los crímenes que aún no han podido esclarecerse. Son casi 400. 377 en concreto según un estudio de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y que estudian las autoridades europeas. De hecho, una delegación comunitaria viajará el próximo mes a España para analizar los atentados que todavía no tienen autor, no hay condenas. Son el 44% de todos los crímenes cometidos por ETA. Sin esa colaboración, a 200 etarras se les ha traslado desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, 80 de ellos a cárceles del País Vasco.

CONVENCIÓN DEL PP

Vamos a estar pendientes de la convención del PP. Encara este fin de semana su recta final. Mañana los populares tratarán de sacar músculo en un acto en la plaza de toros de Valencia. El objetivo es llenar el coso con más unas 10.000 personas. Los congresos, las convenciones son de esos foros organizados por los foros de los partidos para ensalzar la figura del líder. En este caso lo hacen con el viento de las encuestas a favor de Pablo Casado, de los sondeos salvo el del CIS de Tezanos.

Hoy las miradas se van a centrar en Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad llega al cónclave de su partido después de su minigira por EEUU. Ya le confirmó el jueves a Herrera en COPE su intención de presidir el partido en Madrid, un asunto que ha comenzado ya ha generar tensiones cuando desde Génova varios sectores han deslizado la posibilidad de que sea el alcalde Martínez Almeida. Es lo que tiene las miserias de los partidos, que incluso cuando gobiernan son capaces de sacarse los ojos. Pero en el PP y en cualquiera.

ESTADIOS DE FÚTBOL AL 100%

Hoy no es un día más en la liga española de fútbol. Para los que no les guste este deporte puede que no les importe demasiado. Pero es una novedad que trasciende el fútbol. Hoy se va a volver a repetir una escena que no veíamos desde el 8 de marzo de 2020. Ese día, ese 8 de marzo de 2020 se jugó el último partido con un estadio casi lleno. Sobró alguna entrada, pero las gradas estaban repletas. Algo habitual cuando en el Villamarín el Betis recibe al Real Madrid.

Hoy esa escena se va a poder repetir porque los estadios se van a poder llenar al 100%. Y el primero en experimentar esa sensación, esa vuelta a la normalidad que todos disfrutábamos antes de la pandemia, la van a poder vivir en el Osasuna Rayo Vallecano que empieza a las dos de la tarde y que vas a poder vivir en directo en el 'Tiempo de Juego' de la Cadena COPE.

¿En qué partido se va a notar más? Esta jornada, el estadio de más capacidad es el Metropolitano donde esta noche, a las nueve, se juega el Atlético de Madrid Barca, que además de llenarse las gradas -esa opción tienen- puede suponer el adiós de Koeman en el banquillo.

Hay que decir que la jornada se estrenó ayer en Bilbao con un derbi autonómico en San Mamés entre el Athletic y el Alavés, que ganaron los leones 1 a 0. Aquí hay polémica porque el Gobierno vasco ha dicho que hasta el martes no concretarán si abren por completo la mano o no. De momento, en el partido de ayer solo se pudieron llenar el 60% de las localidades. En cambio, la liga anunció recurso contra esta decisión para que se jugara al 100% y los jueces decidirán el lunes. Los aficionados que sí pudieron ver en directo el partido esperan que su estadio pueda recuperar, como el resto, la totalidad de su aforo.

Y qué rico sabe el bocata en el descanso. ¿Y por qué en Bilbao no y en el resto sí? Porque el Gobierno establece un marco general y cada comunidad puede ser más restrictiva en función de su situación epidemiológica. Y en esas están País Vasco y Cataluña. Aún así, aun solo con el 60% del aforo, San Mamés anoche rugía así.

Esta es una buena noticia no solo para el fútbol. Es la señal de que estamos cada vez más cerca de recuperar todo lo que hemos perdido desde marzo del año pasado. Se levantan las restricciones de aforo en el fútbol, en la hostelería, en cines, teatro, museos ya saben que con la opción de que en cada territorio las comunidades autónomas puedan imponer limitaciones.