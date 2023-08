Guillermo Vila: "Puigdemont lo que quiere es cambiar el marco mental a Sánchez"

Audio

"Este domingo, ya por fin, vamos a notar que bajan las temperaturas. ¿Ya era hora, eh? Eso sí, en Canarias y en zonas de la mitad sur y del valle del Ebro aún tendremos hoy temperaturas significativamente altas. Llegaremos hoy a los 36 grados en Madrid, a los 38 en Sevilla, a los 40 en Córdoba y a los 32 en Valencia. Y ojo porque esto del calor afecta y mucho al estado de ánimo de las personas. Y tiene otros efectos. El psicólogo del Fin de Semana de Cope, Pedro Martínez, cree que estos episodios de tanto calor son especialmente malos para la gente que sufre migrañas.

Y ojo con las neuronas porque el sueño cumple una función de recuperación y, si no dormimos, las neuronas no se limpian y eso hace que el día siguiente estemos cansados.

Quienes están recuperándose del cansancio son nuestros líderes políticos que, poco a poco, van volviendo de las vacaciones para encarar esta intensa semana política que tenemos por delante, en la que la pregunta clave es: ¿está Pedro Sánchez dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía?

Esta es la pregunta clave que deberíamos hacernos para saber si habrá o no repetición electoral a finales de año o principios del 2024. Porque Junts no va a variar sus exigencias. Puigdemont ha construido una marca personal desde la bandera de la ortodoxia. Su ventaja competitiva, dentro de la locura del secesionismo catalán, es que es más duro que Esquerra, más firme en la reivindicación de lo que ellos llaman el mandato del 1 de octubre. Aquel día en el que, impulsados por el propio presidente catalán, miles de catalanes protagonizaron ese desafío al Estado.

Ese día de violencia y caos es lo que reivindica Puigdemont. Es absurdo pensar que vaya a renunciar a todas esas banderas, que son además las que, en su visión radicalizada de la vida, explican su presencia en Waterloo.

Él se ve a sí mismo como un mártir y no va a renunciar a ese martirio por unas migajas, que es lo que para él sería lo de la consulta no vinculante que algunos deslizan como fórmula para convencerle. Y mucho menos por un indulto, que le obligaría a aceptar que cometió un delito. Algo que él no va a hacer.

El "brexit" a la catalana

¿Qué ganaría Junts provocando una repetición electoral? Lo principal es que podría argumentar que han sido capaces de obligar al Estado a volver a convocar comicios por anteponer los intereses de los catalanes. Ya sabes, que en su mentalidad, los catalanes son ellos y sus intereses son los que ellos digan. Podría Puigdemont, en ese contexto, argumentar también que él mismo ha sacrificado su puesta en libertad por Cataluña y marcaría aún más distancias con esa Esquerra posibilista a la que muchos indepes de pura zepa ya ven como traidores a la causa.

Está claro que la jugada puede salirle mal a Puigdemont, puede perder apoyos, pero eso es difícil saberlo y, mientras tanto, conseguiría algo que anhela casi como lo que más: la atención pública.

Por lo pronto, este sábado hemos podido conocer, de mano de uno de los aliados más fieles a Puigdemont, qué es exactamente lo que quieren. Autodeterminación y Amnistía, sí, pero Antoni Castellà, que es diputado en el parlamento de Cataluña y vicepresidente del consejo de la república creado por el fugado, ha dado alguna pista más de lo que van a exigir.

El dirigente, que pertenece al sector independentista que reivindica con mayor vehemencia la vigencia del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, insta al PSOE a cambiar el marco mental. En una entrevista con EFE, Castellá sostiene que el independentismo debe ser coherente con lo que ha defendido durante la campaña del 23J y cumplir exactamente lo que ha dicho, sin rebajar el listón de sus condiciones. Le quieren cambiar el marco mental a Sánchez y a ver quién es el guapo que defiende que no lo van a conseguir.

El amor propio de Nadia Calviño

Mientras, el gobierno ya está hablando con todos los partidos que necesita para gobernar y para tener mayoría en las Cortes. Con todos, como dejaba claro este sábado la vicepresidenta Nadia Calviño.

Ese todos, obviamente, incluye a Puigdemont. Si antes de las elecciones ya le ofrecieron el indulto, como él mismo desveló. ¿Qué no le estarán ofreciendo ahora?

Por cierto que, debe ser por la cercanía con Sánchez, pero ayer Calviño dijo algo propio de quien no tiene madre. Como sabes, ha sido nombrada candidata a la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Pues bien, asegura Calviño que solo porque es ella la candidata hay opciones de que España tenga ese encargo.

Hablar con Puigdemont, con Otegi, pero no con el Feijóo

¿Y qué dice el PP? Pues siguen en el mismo esquema: rechazan que Sánchez aún no haya felicitado a Feijóo y que el PSOE no asuma que ha perdido las elecciones. Elías Bendodo dice que Sánchez sigue dispuesto a lo que sea por seguir en la Moncloa.

Lo que parece evidente es que el PSOE quiere pactar con quien sea excepto con el PP. Por eso vetó el acuerdo que hace días habían alcanzado socialistas y populares en Ceuta. Frustrado ese acuerdo con Ferraz para intentar obligar al PP a pactar con VOX, el presidente de la Ciudad Autónoma, ha decidido apostar por una tercera vía. Juan Vivas ha anunciado que gobernará en minoría hasta 2027.

Vivas también reconocía, este sábado, que el acuerdo para gobernar en coalición con el PSOE de Ceuta estaba "prácticamente hecho". Y desvelaba que los socialistas aspiraban a hacerse con tres consejerías. El acuerdo estaba prácticamente cerrado, pero cuando el líder local llamó a Ferraz allí le dijeron que no es no, que con el PP no se acuerda nada. Ni acuerdos de estado ni nada. Cuesta entenderlo, pero es la realidad: Sánchez está como loco por pactar con el prófugo Puigdemont, con Otegi, que con el PP de Ceuta.

Y Ceuta, como Melilla, son ciudades especialmente importantes. Son muy importantes.

En mayo de 2021, 1100 personas, alentados directa o indirectamente por las autoridades marroquíes, entraban a la fuerza en la ciudad de Ceuta. La mitad eran menores de 16 años. Las dos ciudades autónomas españolas deberían estar fuera de toda confrontación política. Son reclamadas por el gobierno de Marruecos, donde veranea Pedro Sánchez. Qué oportunidad perdida la de haber fraguado en Ceuta un pacto entre socialistas y populares, un acuerdo que habría dado un claro mensaje de unidad a Marruecos.