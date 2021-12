Antonio Herraiz: “El catalán ni está en peligro ni es propiedad de los separatistas”

Audio

Buenos días. Hemos llegado al domingo, es el penúltimo del año y sigues en ‘La Mañana del Fin de Semana’ de COPE. ¿A que no hay nada mejor que madrugar en domingo?

Una jornada que repite el patrón de los últimos días: sol y frío. Después de una semana estable, sin lluvias y con temperaturas muy suaves por el día y frías por la noche, hoy entra un frente que comenzará a dejar precipitaciones que serán más generalizadas a partir del miércoles, pero con una intensidad reducida. Lo confirmaba el director del instituto del clima de la universidad de Alicante, Jorge Olcina.

De momento, hoy la inestabilidad se va a limitar a toda el área del Mediterráneo, con posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el entorno de Valencia. Además, van a seguir los bancos de niebla densos y persistentes en la cuenca del Ebro. Hoy hay que fijarse en dos indicadores disparados: uno es el precio de la electricidad y otro la incidencia del coronavirus.

EL PRECIO DE LA LUZ PULVERIZA RÉCORDS

Por empezar por el primero, igual te preguntas... ¿otra vez el precio de la luz? Pues mal haríamos si nos acostumbramos. No sólo lo están sufriendo los 11 millones de hogares acogidos al mercado regulado de la electricidad. El encarecimiento del precio de la luz repercute en todos los productos y, prácticamente, en todos los sectores.

Hoy se vuelve a registrar un máximo histórico, es el cuarto en lo que llevamos de semana y tiene una importancia mayor si cabe porque habitualmente el precio de la electricidad baja en domingo, al descender también en consumo. Pues no, ni siquiera en domingo baja la luz. Lo que hace es pulverizar otro récord. Estamos hablando de que hoy se va a pagar la luz 7 veces más cara si lo comparamos con el mismo domingo de hace justo un año. De media, el megawatio hora queda fijado en 319 euros.

Con esta tendencia disparada, descontrolada, con la incapacidad del Gobierno para frenarla, los expertos no descartan que a lo largo de la próxima semana o a principios de año se acerque a los 400 euros el megawatio hora. Porque en lo que llevamos de invierno no ha hecho un frío excesivo. ¿Qué ocurriría de repetirse un fenómeno como Filomena? Pues es fácil de deducir y ahí está esa barrera de los 400 euros. Si ya los 200 nos parecía un disparate, llegaron los 300 y es una tendencia imparable.

Estas cifras lo que confirman es que el Pedro Sánchez va a incumplir su promesa de terminar el año con un precio igual que el de 2018, que es uno de los más caros de la pasada década. Ni por esas. Y ahora en Moncloa andan ocupados a ver cómo lo justifican, que medias hacen, con qué trampas, para negar que Sánchez haya incumplido aquel anuncio. Octubre fue el mes con el precio de la luz más caro de la historia y diciembre le va a superar.

EL GOBIERNO NO REACCIONA ANTE EL AUMENTO DE CONTAGIOS

Otro registro que sigue disparado es la incidencia del coronavirus. Sanidad no actualiza los datos los fines de semana, nos quedamos con los 511 casos por cada 100.000 habitantes, riesgo muy alto, y las cifras adelantadas en las últimas horas por las comunidades autónomas confirman la tendencia. Lo positivo es que la ocupación hospitalaria está controlada. Esta sexta ola es la que menor repercusión está teniendo en las UCI y en los hospitales. Y eso tiene un gran responsable: las vacunas.

Y en lo que estamos todos durante esta semana que está a punto de empezar es cómo celebrar la Nochebuena este viernes, la Navidad el sábado y lo que viene después. Se han cancelado comidas de empresas, eventos, reuniones, ¿nos juntamos con la precaución necesaria, pero también con la cercanía familiar a la que nos llama estas fechas? Pues hay una clara diferencia entre las Navidades y estas como ha recalcado a COPE Pedro Gullón, epidemiólogo y experto en salud pública.

Pues a celebrar la Navidad con toda la precaución posible. Nos van a recordar lo de la ventilación y lo de las mascarillas. Con ese elemento clave. La vacuna, sí, que se ha demostrado que funciona.

A cinco días para que llegue la Nochebuena, en el Gobierno se han percatado que la situación se complica por momentos. No han tomado ninguna medida conjunta para toda España y ahora Sánchez anuncia que quiere adelantar la conferencia de presidentes autonómicos para la semana que viene. No han concretado el día pero en principio se ha planteado el miércoles. A partir de las 11 le escucharemos en Barcelona en una declaración institucional aprovechando que clausura el congreso del PSC.

No se espera que vaya a imponer una restricción severa, porque sabe que sería del todo impopular y le supondría un desgaste. No han hecho nada hasta ahora, no parece que la víspera de Navidad vayan a dar ese paso. Ya verán cómo se limita a recomendaciones y poco más.

Lo que se viene experimentando es un incremento en el ritmo de vacunación, que había quedado estancado hace ya muchas semanas. Ahora, las cifras de inyecciones diarias son muy altas. Está influyendo la tranquilidad que ofrece la vacuna en las reuniones, aunque su inmunidad completa no llegue a tiempo, pero también la obligatoriedad del pasaporte covid para entrar a numerosos espacios. No solo a bares y restaurantes.

Este es el mensaje inquebrantable del Gobierno. Prácticamente desde que empezó la pandemia. Ponen el foco en la responsabilidad individual y poco más.

Los países que no han hecho los deberes con la vacuna, no es nuestro caso, pues tienen que adoptar medidas más severas. No les queda otra. Y ahí está Países Bajos, que declara el confinamiento y el cierre de toda actividad no esencial hasta el 14 de enero. Eso es impensable ahora mismo en España.

LA DEFENSA DEL CATALÁN POR LOS INDEPENDENTISTAS

Y además de lo importante, de lo que termina afectándonos a todos está el empeño de algunos de crear su realidad paralela. Y ahí, los separatistas son unos maestros. Cuando ven que sus delirios independentistas sumergen en la total desesperanza a los que creyeron que iban a llegar a algo, cuando comprueban que cada vez hay más gente que no compra su camelo, pues tratan de agarrarse a lo que sea.

La lengua es un clásico. El catalán, que hace tiempo que han tratado de patrimonializarlo para su causa, creando un problema donde no lo hay y generando una antipatía que nada tiene que ver con el día a día de la calle. Y aquí tenéis la prueba. Ayer celebraron una manifestación contra la resolución del tribunal superior de justicia de Cataluña que consagra el 25% de las horas lectivas en castellano. Allí estaba el presidente Pere Aragonés, del que ahora hablamos, allí estaban también los sindicatos, que tienen un capítulo aparte, pero en ningún momento se escuchó una palabra para defender al niño de Canet de Mar acosado. Tampoco para arropar a su familia.

Qué tiene que ver la independencia con la defensa del catalán. Pues eso, que los separatistas lo utilizan como arma, que lo venden como una prueba de su causa. Si lo utilizas habitualmente eres de los suyos y, si no, eres, como poco, de extrema derecha. Es su lema. Esa es su estrategia, la división permanente, además de incumplir las sentencias judiciales y de no defender a los que simplemente exigen que se cumplan. No defienden el catalán, porque no está en riesgo. Lo que hacen es tratar de arrinconar el castellano para así romper con una vinculación esencial con el conjunto de España.

En esa marcha estuvo el presidente catalán. No sorprende. Detrás de la campaña de hostigamiento y acoso a la familia de Canet de Mar ni les han apoyado, ni tampoco se han puesto de perfil. Se han puesto al frente de esa campaña.

Qué manera de enredar. Que no. Que el catalán no es propiedad de los separatistas. Que tampoco está en peligro. Educación, en catalán, sí, pero también en castellano.

Y dejan muy claras sus intenciones cuando para defenderlo hay que acosar a un niño de 5 años, o lanzar un mensaje a los padres que quieren que se cumpla la sentencia, diciéndoles… “cuidado que ya veis lo que os puede pasar”.

Por cierto, la presencia de los sindicatos no sorprende. No es la primera vez que se ponen del lado del nacionalismo catalán. Ahí vimos la postura de José María Álvarez, el líder de UGT, durante todo lo que se derivó del 1 de octubre.

Luego todavía se preguntan por qué siguen en caída libre. Por qué ya apenas les queda credibilidad. Pues por estas cosas. O por manifestarse en el País Vasco para pedir el acercamiento de presos. O por no salir a la calle contra la subida desmedida de la luz o la inflación disparada, mientras los sueldos siguen igual. ¿Alguien cree que de estar el PP en el Gobierno mantendrían la misma actitud?