¿Hasta cuándo va a seguir Francina Armengol siendo presidenta del Congreso?





Del caso Koldo, del caso Ábalos, del caso PSOE, hay una pregunta por encima de todas. ¿Hasta cuándo Francina Armengol va a seguir siendo presidenta del Congreso, es decir, la tercera autoridad del estado? El domingo pasado nos preguntábamos si Ábalos llegaría al miércoles como presidente de la comisión de Interior. No llegó. Y ahora la primera gran cita que tiene Armengol es el martes, día en el que presidirá una reunión conjunta de las mesas del Congreso y del Senado. Habrá que ver si llega, porque su situación es cada vez más insostenible y el cargo que representa más que manchado.

Lo de Baleares. 2020. Al gobierno presidido por la socialista Armengol llama a la puerta la trama corrupta de Koldo y compañía y se la abren. De par en par. Y aquí dirán, normal, si acudían recomendados por Ábalos, si acudían de parte de él, que era lo mismo que decir que iban de parte del propio Pedro Sánchez. Pues no. No todas las administraciones socialistas lo hicieron igual.

A Castilla-La Mancha, a Aragón y al Principado de Asturias, las tres gobernadas también por el PSOE, acudieron con el mismo cuento de mascarillas buenas, bonitas y baratas y les dijeron que se marcharan igual que habían llegado. En estas tres comunidades, por mucha necesidad que había, a pesar de la urgencia que marcaba lo peor de la pandemia, se percataron de que eran claramente defectuosas. Esto, en primer lugar, porque habría que preguntar a Page, a Lambán o a Barbón si además de percatarse de que el material sanitario era inservible, no intuyeron también la corrupción y las mordidas.

En Baleares, los Koldos obtuvieron la bendición del Gobierno de Francina Armengol. El contrato ascendió a 3.700.000 euros que se cargaron a fondos europeos. Luego que si tenemos la fama que tenemos. Las mascarillas no servían, eran como las servilletas de papel de una sola capa y fueron directas a una nave; a un almacén del departamento público de salud de las islas. Hoy ABC cuenta que la administración Armengol tuvo mucha prisa en pagarlas, para que la trama tuviera el dinero cuanto antes. Seis días en vez de los 43 de media. Esto es 7 veces más rápido que el plazo medio.

Esto fue en mayo de 2020. No hay que recordar lo que pasaba por aquella fecha. Como se morían nuestros mayores en residencias, en hospitales y en sus casas, en la más absoluta soledad y sin poder siquiera ser despedidos. Y la trama corrupta tenía ansia y prisa, por si se acababa el chollo. No coló ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en Asturias.

Todo esto acorrala aún más a la presidenta del Congreso, porque no deja de ser una acusación tan indirecta como directa. A día de hoy no ha aclarado nada. De por qué tardaron tres años en reclamar el dinero de las mascarillas fake y se dieron tanta prisa en pagarlas. Este viernes no asistió a los actos oficiales del día de Baleares, mientras la actual presidenta, Marga Prohens, en 'Herrera en COPE', recordaba que el PSOE solo reclamó el dinero cuando perdieron el Gobierno del archipiélago. Durante tres años, no tuvieron tiempo.

Aquí la socialista Francina Armengol se escuda en que su nombre no aparece en el sumario. Que no está implicada. Esta es la misma defensa a la que se agarró José Luis Ábalos la semana pasada hasta que desde su partido y desde Moncloa precipitaron su salida. Y aquí Sánchez tiene un problema, bueno tiene muchos, pero este es más significativo. Aunque la fuerza interna de Ábalos haya sido muy poderosa en el pasado, ahora mismo la caída de Armengol supondría un desgaste interno muy superior para el PSOE que la caída de José Luis Ábalos.

Y una cuestión evidente. Lo que más preocupa en Moncloa no es lo que se sabe, sino todo lo que vamos a ir conociendo a lo largo de los próximos días. Esto es así en todos los casos de corrupción, más aún con tantas ramificaciones por todos los territorios.





Ángel Víctor Torres, otro de los señalados en el caso Koldo





Uno de los últimos capítulos nos lleva a Canarias con otro socialista señalado, Ángel Víctor Torres, durante la pasada legislatura presidente del archipiélago y otro de los que, tras ser desbancado del poder, fue recolocado por Sánchez como ministro de Política Territorial.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil – la UCO – ha detectado irregularidades “sin explicación” tras analizar cuatro contratos del servicio canario de salud con la empresa del caso Koldo. Los documentos firmados incluían la adquisición y traslado de mascarillas durante la pandemia por un importe de 12,3 millones de euros. Según el informe, se renegociaron compensaciones después de que la compañía Soluciones de Gestión entregara material sanitario no apto a pesar de no haber documentación al respecto.

Y aquí pasa lo mismo que con Armengol. Si Ángel Víctor Torres lo sabía, mal, y si se la colaron también. Está la responsabilidad penal y también la política. Los dos siguen como altos cargos, en el caso de Armengol, como la tercera autoridad del Estado.

Todo esto está en elsumario al que ha tenido acceso COPEy hay un abogado que es clave. Se llama Ramiro Grau. Es un abogado aragonés que denunció por primera vez esta trama koldoriana. Recibió amenazas y querellas, una de Ábalos. También escribió a Moncloa y no le hicieron ni caso. Todo esto lo ha vuelto a repetir Ramiro Grau en 'La Linterna'.





La estrategia del PSOE: culpar al PP





Lo que forma parte ya del delirio de este caso -insisto, ni Koldo, ni Ábalos, caso PSOE- es el papelón que le han asignado a la vicepresidenta María Jesús Montero. Da igual lo que la preguntes. El argumentario lo van a repetir por si alguno se lo traga, aunque ella sabe que no es verdad.

Koldo conocía que le estaban investigando porque alguien le dio el chivatazo. Esto está también en el sumario. Por conversaciones y por los movimientos y precauciones que adoptaron desde entonces. No estaría de más investigar quién les dio ese chivatazo, pero con Marlaska en el Ministerio del Interior no hace falta imaginar mucho.

Cuando Koldo y su cuadrilla -incluido Ábalos- sabe que le están investigando, en un momento dice: “voy a verme con Tellado”, y habla de un tal Alberto. Es la propia Guardia Civil la que descarta cualquier encuentro con el actual portavoz del PP en el Congreso. De hecho, en esa conversación grabada al asesor de Ábalos se mencionaba el lugar y la hora. La sede del Partido Popular y las diez y diez de la mañana. A esa hora Miguel Tellado estaba en el Congreso.

Es fácil imaginar que en aquel momento, los seguimientos a Koldo eran milimétricos para determinar si se vio con Tellado o no. Pero eso a la vicepresidenta María Jesús Montero, no le importa. Sigue a lo suyo. No responde a lo que afecta a su Gobierno y a su partido, a Francina Armengol, a Ángel Víctor Torres, a Salvador Illa. No, esto no le interesa. Lo fundamental es señalar al PP, ya que pasaba por allí.

Las respuestas a las preguntas que plantea María Jesús Montero las tiene en el sumario. Es la propia Guardia Civil la que descarta que ese encuentro se produjera. Pero seguirá tirando de ese argumento, que es lo que le han dicho que tiene que vender, conscientes de lo que está por conocerse es mucho peor para ellos de lo que ya se sabe.