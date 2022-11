Antonio Herraiz: "Siguen saliendo violadores de la cárcel y, ¿algo de autocrítica? No la esperen"

Audio

Muy buenos días. Todavía no ha amanecido en España en este 27 de noviembre y te agradecemos que madrugues con nosotros en La Mañana del fin de semana de COPE. Que madrugues o que trasnoches, porque desde las seis que empezamos, de todo hay.

Es el último domingo del mes, que nos acerca a diciembre, a la Navidad y al invierno. Y nos anuncian que viene la Bestia del Este, que es un fenómeno meteorológico que llega desde Rusia, pero cuya fuerza no parece que vaya a ser tan virulenta como su nombre cuando llegue a España. Eso sí, a partir del lunes, nos recomiendan que preparemos bien los abrigos, porque los termómetros van a caer en picado. Este tobogán térmico hará que las temperaturas desciendan hasta 8 grados en algunos puntos del país, sobre todo en el interior. Pues es lo que toca, ¿no?

Hoy juega España en el mundial de Qatar, un mundial que va tomando cuerpo. Selecciones que han dicho matemáticamente adiós, como la propia anfitriona... otras que ya están clasificadas -ahí está Francia-, y muchas como Argentina que les va a tocar sufrir hasta el final después de fallar en su estreno frente Arabia Saudí. Los de Messi lo han conseguido arreglar este sábado ante México y vuelven a presentar su candidatura como una de las favoritas a ganar este campeonato.

Un mundial es completamente diferente a cualquier competición. Nada que ver a una liga ni siquiera a una Champions. Valga como muestra el caso de Robert Lewandowski, el delantero del Barça. Es un jugador que en toda su carrera llevará 600 goles y que ha ganado una liga de campeones con el Bayer de Múnich además de todos los títulos posibles en Alemania. Fue meter su primer gol contra Arabia Saudí y romper a llorar.

Lewandowski nunca antes había marcado en un mundial con su selección, con Polonia, y esa reacción, esas lágrimas que destacaba Paco González en Tiempo de Juego confirman que un campeonato del mundo está por encima de muchas otras competiciones. Al menos para algunos futbolistas.

Pero al lío, con lo que nos interesa. Que es España. Que es la selección que dirige Luis Enrique con un partido que puede abrirnos las puertas de los octavos de final. Jugamos contra Alemania a las ocho y lo hacemos con la moral por las nubes tras la victoria 7 a 0 del primer partido frente a Costa Rica. Aquí podemos tirar de todos los tópicos que queramos.

Que Alemania no es Costa Rica, y es verdad. Que los de Luis Enrique son capaces de lo mejor y también de lo peor, y en una selección tan joven, pues no falta razón. Pero la ilusión no nos la quita nada, ese arranque va a provocar que España se paralice a partir de las ocho de la tarde. Mucho antes, desde las 11 vas a tener todas las claves de este encuentro, con la previa, y con el resto de partidos que se juegan hoy... ¿dónde? Dónde va a ser. En el Tiempo de Juego de la Cadena COPE.

Por cierto... Toca hablar de fútbol, aunque hay tiempo para todo y el seleccionador, Luis Enrique, sigue prodigándose como streamer, es decir, protagonista de esas trasmisiones en directo por la red en la que se habla de cualquier asunto, incluso de ropa interior.

Yo, para los hombres, lo veo más que incómodo el asunto del tanga. Aunque es cuestión de gustos.

Nos situamos a las puertas de una semana que, si sigue la tónica de las anteriores, no nos va a defraudar, y no para bien. Estamos a punto de cerrar un mes al que, a un escándalo, le ha seguido otro más grave. Comenzamos noviembre con la confirmación de que el Gobierno iba a derogar el delito de sedición. A la siguiente semana, Sánchez deslizó que no descartaban revisar el delito de malversación. Después vinieron las excarcelaciones de delincuentes sexuales y las rebajas de condena a pederastas, violadores y acosadores por la ley del solo sí es sí, promovida por Irene Montero y respaldada por todo el Congreso. Y lo último, que ya verás como mañana o pasado mañana, pasa a ser lo penúltimo porque hay algo nuevo, lo último es la retirada de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra como precio, o uno de ellos, al apoyo de Bildu a los presupuestos.

Ante lo que está cayendo y ante lo que pueda venir, VOX convoca hoy concentraciones de protesta en todo el país. La más numerosa la esperan en Madrid, en la plaza de Colón a partir de las 12 del mediodía, y a esa misma hora el partido de Santiago Abascal también llama a concentrarse frente a los ayuntamientos de las grandes ciudades.

Dice Abascal que lo hacen con el deber moral y el deber político para combatir a quienes están intentando robarnos lo mejor que tenemos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Esta vez VOX no ha apostado directamente por una moción de censura, pero desde diversos ámbitos -la primera, o una de las primeras fue Inés Arrimadas de Ciudadanos- si han deslizado la idea mirando al PP y a Alberto Núñez Feijoo. El líder del Partido Popular lo ha descartado desde el primer momento. Sabe que NO cuenta con los apoyos necesarios y entiende que sería una victoria más de Pedro Sánchez y de todos los grupos que le apoyan y lo seguirían haciendo en esa hipotética moción de censura. Ahí está la amplia mayoría Frankenstein de los presupuestos o la que ha sacado adelante el primer trámite parlamentario para la derogación del delito de sedición. Las dos esta misma semana.

Las cuentas no salen. Como mucho obtendría 153 diputados, que son 23 menos que la mayoría absoluta. Esos 153 diputados salen sumando los de PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias y los dos diputados expulsados de Unión del Pueblo Navarro. Es verdad que habría retrasado la tramitación parlamentaria de la derogación del delito de sedición, lo que la habría acercado más a la precampaña electoral. Pero habría supuesto darle oxígeno a un Gobierno que no pasa por su mejor momento y que a medida que se vayan acercando las generales va a ir acentuando su división, para que el ala de PSOE y el de PODEMOS marquen distancia entre sí.

Feijóo ha descartado esa moción de censura desde el minuto uno y ha emprendido una campaña que ha iniciado en Madrid. El lugar elegido no es casual. El centro de Madrid y el polideportivo Antonio Magariños.

Estas instalaciones -donde jugó al baloncesto Pedro Sánchez-, forman parte del instituto Ramiro de Maeztu, donde también estudió el presidente del Gobierno. La apuesta de Alberto Núñez Feijóo pasa por afianzarse de aquí a las generales que se celebrarán justo dentro de un año.

No cita a Vox en ningún momento, pero puede ser un mensaje para el partido de Santiago Abascal ante las convocatorias previstas para este mediodía.

Decíamos que a un escándalo le sigue otro mayor. Pero es que hay cuestiones que todavía tienen un largo recorrido. Y una de ellas es la ley del solo sí es sí. Se siguen sumando más audiencias provinciales que rechazan el criterio de la Fiscalía General del Estado y asumen que su deber es cumplir una ley, aunque el que la ha redactado, en este caso el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, esté permitiendo que salgan a la calle delincuentes sexuales de todo pelaje.

Para que te hagas una idea. Solo en Madrid hay casi medio millar de causas susceptibles de revisión. 437 causas en concreto. Y ya sabemos lo que ha dicho su Audiencia Provincial, los presidentes de sus secciones penales. Se limitan al cumplimiento del código penal en lo que se refiere a la revisión de penas: tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena.

Era sencillo de prever la consecuencia, pero en un ministerio que tiene más de 573 millones de euros de presupuesto ha primado más el sectarismo que otra cosa.

Por cierto, hay una audiencia más en sumarse a la corriente mayoritaria, que no atiende a las directrices de la Fiscalía. Es la de Alicante. También en Alicante, como en Madrid, Zaragoza, Málaga, Valladolid o Vizcaya todos los jueces son machistas. Y poco formados. Y seguro que algo fachas también.

Pasan los días, siguen saliendo violadores de la cárcel y, ¿algo de autocrítica por parte del Gobierno? No la esperen. Todo lo contrario. Se siguen agarrando a ese victimismo, que no soluciona nada, que lo único que trata es de generar una cortina que tape su propio desaguisado.

¿Es o no es fantástico? Ione Belarra también es ministra al frente de un departamento sin apenas competencias. Qué buena que es Irene Montero. Que compartía sus apuntes, que dejó una beca en Harvard, pero que una ley que ha partido de su ministerio, con el apoyo de todo el Gobierno, está sacando violadores a la calle. Es fantástico, si no fuera por la gravedad de las consecuencias que han provocado. Ah, y una cosa más. Ione Belarra, la ministra que acabamos de escuchar, va a gestionar el próximo año un ministerio con un presupuesto de más de 5.000 millones de euros de presupuesto, por encima del que tiene Sanidad y Justicia.

Y atención a esta historia que te contamos ahora y que ha ocurrido en un colegio de Palma de Mallorca. Los alumnos habían colocado una bandera de España en el aula en apoyo a la selección de fútbol. El problema llegó cuando una profesora se negó a dar clase si los chavales, menores de 16 años, no la retiraban. Como ellos se negaron, el colegio decidió expulsar a la clase entera. Estos son los hechos. Las interpretaciones difieren.

Desde el colegio aseguran que todo responde a una cuestión de desobediencia y que nada tiene que ver con cuestiones políticas. Acusan a los chicos de coaccionar a la docente y a una compañera que quería quitar la bandera, algo que niegan los padres. El colegio habla de “insubordinación deliberada”. Los progenitores, por su parte, están indignados ante lo sucedido. Aseguran que los alumnos tenían el consentimiento del tutor del grupo y ya han presentado una queja ante la consejería de Educación pidiendo la intervención de la inspección educativa. Creen que la profesora, que es la encargada de la asignatura de catalán, debe ser expulsada