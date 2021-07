Ángel Correas: "Más que una remodelación es una refundación del 'sanchismo' ilustrado"

Audio

Con media España puesta a calentar bajo un sol de justicia, en pleno mes de julio y afrontando una nueva ola de casos de coronavirus Pedro Sánchez ha sorprendido ejecutando una remodelación de gobierno con más de 20 movimientos sobre el tablero de Moncloa.

Más que una remodelación es una refundación. Refundación del 'sanchismo' ilustrado, el sistema personalista que define este Gobierno. Una refundación que llega con la vista puesta en un posible adelanto electoral y antes de las autonómicas de 2023.

Muchos cambios pero, sin embargo, se mantiene el núcleo económico. De hecho se refuerza el papel de la ministra de Economía, Nadia Calviño que asume la vicepresidencia primera, se mantiene al ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá y sigue en Hacienda María Jesús Montero. Continúan Margarita Robles en Defensa, Grande-Marlaska en Interior, Carolina Darias en Sanidad, Luis Planas en Agricultura, Reyes Maroto en Industria y Turismo y Teresa Ribera como vicepresidenta tercera y ministra de transición Ecológica.

CAMBIOS QUE SORPRENDEN

De todos los cambios hay algunos que llaman poderosamente la atención. Por ejemplo la salida de Carmen Calvo que ha sido la mano derecha del presidente. Su momento de gloria llegó con la salida de Franco del Valle de los Caídos. A partir de ahí, su camino en el Gobierno ha estado marcado por las tensiones que ha mantenido con los ministros de Podemos, recientemente con Irene Montero apropósito de la ley trans. Su sustituto en el ministerio de la presidencia es Félix Bolaños. Un fontanero de la política, conoce muy bien los cañerías del PSOE y se ha movido entre las bambalinas de Moncloa durante estos años en asuntos como el diseño de los estados de alarma o los indultos.

Iván Redondo abandona la jefatura de gabinete. Encumbrado como todopoderoso estratega ha sido un poder en la sombra con acceso al CNI. Por su influencia sobre el presidente, Redondo ha sido también un personaje incómodo para los socialistas de carné como José Luis Ábalos, Adriana Lastra o los barones regionales. Sin embargo se marcha señalado por el diseño de la campaña electoral de Madrid que acabó en fracaso y tras el fiasco de la reunión con Biden. Vendió como un éxito diplomático haber conseguido un encuentro entre Sánchez y el presidente de los Estados Unidos que la final resultó en un paseo forzado de apenas 30 segundos entre una reunión y otra.

Redondo dijo aquello de que se tiraría por un barranco por Pedro Sánchez. Y efectivamente hoy despide desde el fondo del barranco político. Su cargo lo ocupará, ahora sí, un hombre de partido, Óscar López quien fuera secretario de organización del PSOE en la etapa de Rubalcaba.

Otra salida inesperada es la de José Luis Ábalos. El brazo político de Sánchez en el Gobierno. Ha sido lo que se dice un escudero, pero un escudero políticamente muy desgastado. Acostumbrado al barro político, se lleva como recuerdo los titulares del Delcy Gate, su encuentro nocturno con la vicepresidenta del Gobierno de Nicolás Maduro en Barajas y más recientemente la polémica del Tribunal de Cuentas al que calificó como una piedra en el camino de la negociación con los independentistas. No está claro si continuará o no como secretario de organización del PSOE. Para sustituirle al frente del ministerio de Transportes llega una de las caras nueva Raquel Sánchez, Hasta ahora alcaldesa de Gavá, en Gerona.

Juan Carlos Campo. El "ejecutor" de los indultos a los presos independentistas catalanes cesa como ministro de justicia. Deja también pendiente la reforma del Consejo General del Poder Judicial y los amagos de imponer cambios en la elección de este órgano de control de los jueces en España. Cambios auspiciados por Podemos y que facilitaban la injerencia directa de Gobierno en el poder judicial, lo que supuso un tirón de orejas desde Bruselas. La reforma del CGPJ será precisamente el gran reto al que se enfrente su sustituta, Pilar Llop. Jueza de carrera, especialista en violencia de género que hasta ahora ocupaba la presidencia del Senado.

Otro nombre que se cae de la lista, el de Arancha González Laya. Cesa como ministra de Asuntos Exteriores. Probablemente le ha costado el puesto su gestión de la crisis con Marruecos. La llegada del líder del Frente Polisario a España para ser tratado en un hospital de Logroño tenía que haber sido una maniobra discreta que acabó en boca de todos. Después calibró mal el alcance diplomático de esta decisión en la relación con Marruecos y la cosa acabó con la crisis de Ceuta.

Para ocupar esta cartera Sánchez se trae a actual embajador en París José Manuel Albares. ¿Qué quién es? A lo mejor le recordamos acuerdas de él en esa famosa foto del Falcón en la que Sánchez posaba con sus gafas de sol mientras revisaba unos papeles con un asesor a su lado. Pues bien, el nuevo ministro era ese asesor. Si alguien tiene curiosidad, esa es la foto.

De la foto del Gobierno precisamente desaparece Isabel Celáa como ministra de Educación. Se ha distinguido por la falta de diálogo con buena parte de la comunidad educativa al desarrollar la reforma de la ley sin apenas consenso y con un marcado carácter ideológico, con la pretensión de arrinconar a la escuela concertada y despojar de valor académico a la asignatura de religión.

Para ocupar esta cartera accede al gobierno Pilar Alegría. Se presentó a la alcaldía de Zaragoza y ahora ocupaba el cargo de delegada de Gobierno en Aragón. A ella le corresponde intentar recomponer los puentes, si tiene la voluntad de hacerlo.

Más que se van. Pedro Duque. Uno de los fichajes mediáticos de Sánchez para Ciencia e Innovación que sin embargo no ha tenido su plato fuerte en la comunicación. Duque se va sin pena ni gloria y le sustituye otra alcaldesa, la de Gandía, Diana Morant de formación ingeniera de telecomunicaciones. Quizás ella tenga el privilegio de anunciar una vacuna española contra la COVID. Lo que desde luego tendrá que abordar es la reforma de la Ley de Ciencia que Pedro Duque deja sin desarrollar

Suma y sigue salidas. José Manuel Rodríguez Uribe. Deja el ministerio de Cultura y Deporte al que llega Miquel Iceta. ¿y quien sustituye a Iceta en política territorial? Isabel Rodríguez que hasta ahora era la alcaldesa de Puerto Llano en Ciudad Real. A ella la vamos a ver más a menudo porque será también la Portavoz del Gobierno.

Los cambios, por cierto, no han afectado a ninguno de los ministros de Podemos, los cinco continuarán donde están. Sánchez no toca ninguna cartera de sus socios de Gobierno, no en vano depende políticamente de ellos.